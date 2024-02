La pianista Judith Jáuregui: “Hay un momento de unión con la orquesta y el público que solo se crea olvidando el ego”

Hablamos con Judith Jáuregui, una de las mejores panistas del panorama nacional actual.

Como hija de madre vasca y padre mexicano que se mudó a Francia, ¿se ve reflejada en sus piezas?

Sí que es un idioma musical muy fluido para mí porque está el carácter español, pero mezclado con esa textura y búsqueda de sonido francesa. La he tocado mucho y, de hecho, la acabo de grabar para mi próximo disco. Creo que todos los pianistas españoles hemos crecido escuchando esta música. Es muy querida en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Se programa mucho.

Con Falla tiene una buena relación. También está presente en anteriores grabaciones suyas.

Falla escribió mucho para piano, era un gran pianista. El repertorio es uno de los que más me atrapan.

Dicen de usted que tiene un refinamiento expresivo, luz y elegancia al tocar. ¿Se siente cómoda con estas descripciones? ¿Se atrevería a describirse?

¿Quién es el osado que se describe a sí mismo y con esa certeza? Porque un día igual te sientes una manera y al siguiente, de otra. Agradezco muchísimo cómo se me ha descrito. Intento ser, sobre todo, honesta conmigo misma, con la obra y con la partitura. Todo lo que sale de la pureza, de la verdad, del alma es lo que conecta con los demás. Hablamos también de tener esa apertura y flexibilidad para acoger otras ideas, para entablar una relación emocional con la orquesta, con el maestro, con el público… Hay un momento de unión y eso solo se crea olvidándote del ego e, incluso, a veces de ti mismo.

¿En qué momento de su carrera se encuentra?

Estoy disfrutando. En un momento maravilloso de unión y comunión. Estoy tocando repertorios con los que me siento muy bien. Estoy en un momento de disfrute del trabajo y, además, personalmente acabo de ser madre hace mes y medio. El trabajo del músico es tan emocional que está muy vinculado al momento personal en el que estés. Puedes pasar por momentos duros y la música te rescata, creas un mundo al margen de tu dolor o para consolarlo. Y hay otras veces que estás en un momento luminoso y en la música encuentras aún más luz. Todos esos sentimientos que afloran en mí, de alguna manera se reflejarán en el sonido.

Ha tocado hasta el final del embarazo y ha retomado prontísimo. ¿Cómo lleva eso?

Para mí no hay un fin o un inicio. La música es parte de mi vida como lo es el comer o el respirar. La música ha continuado. Ha habido una cuestión logística. Me he traído al niño. Es muy pronto para separarle de su madre y a su madre separarle del niño también. Este niño ha escuchado la música hasta el mes nueve de embarazo porque en mi último concierto fue a las puertas de dar a luz y ahora seguimos haciendo las cosas con esa naturalidad que es, no tocar música, sino ser músico.