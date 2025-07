Pepe Colubi: "El lenguaje deportivo tiene algo de absurdo que me fascina"

Pepe Colubi (Madrid, 1966) tiene una larga trayectoria en el mundo de la televisión, la escritura y el entretenimiento. Ha escrito una gran cantidad de artículos, entrevistas y reportajes, además de haber sacado a pasear a su 'alter ego' Pipi por varios libros de los que es autor: 'Calfornia 83', 'Chorromoco 91' y 'Dispersión'. Si con eso no fuera suficiente, es uno de los miembros de 'Ilustres Ignorantes', un programa histórico de la televisión en España.

Eres humorista, escritor, fanático de la música. ¿Crees que existe un hilo conductor en todo aquello que haces?

Me apetece ponerme un poco cursi y decir que la pasión. A mí me cuesta considerarme humorista, porque lo que más he hecho en la vida es escribir y he tenido la suerte de caer en sitios adecuados, a expresarme de una manera entre comillas cómica. La manera en la que me relaciono con el humor es como con la música, con la escritura. Es pasión y tener la suerte de hacer algo que me gusta mucho.

Pepe Colubi / Javi Ferrándiz

No sé cuál te genera una mayor pasión.

Yo tiendo a ser muy vago. Tardé mucho en escribir las tres novelas cuando tenía interés por parte de la editorial de continuarlas. Escribir me absorbe mucho, por lo que necesito estar muy motivado. En cambio, la música es una pasión muy cómoda porque solo se trata de escuchar.

Sí que hice un podcast, del que estoy muy orgulloso, que se llama 'The Bucket'. Fue una labor de poner orden en una especie de caos mental que tenía con el reggae. Es realmente fascinante que una isla del tamaño de Asturias haya generado tantísima historia musical desde los años 50. Es brutal. Entonces, como pasión diría que escuchar música es la más agradecida porque es un puro placer. No exige ningún trabajo a cambio.

Pero el humor como espectador también me interesa muchísimo. Para mí, es una actitud totalmente vital. Me da rabia que el humor esté tan defenestrado y tan poco valorado intelectualmente. Siempre se ve en los premios, ¿no?. En los Óscars no dan premios a comedias. Recuerdo que me enfadé con el poco reconocimiento académico que tuvo 'Resacón en Las Vegas', que me parece impecable, además de tener uno de los mejores títulos de crédito de la historia.

¿Cómo definirías tu humor?

Para mí, lo importante es que me haga gracia. Siento que si me hace gracia a mí, puede hacérsela a alguien más. No pienso en el gran público, pero si conecto con una persona concreta se crea un vínculo muy fuerte, muy poderoso. Entonces, me gustan muchos tipos de humor, incluso el básico: los vídeos de TVE, las caídas, las bodas que se salen de las manos. Esos vídeos me hacen gracia. Pero también el humor elaborado. No siento que tenga uno muy definido. Por decir una 'sitcom' que estoy revisitando otra vez, 'Silicon Valley' es una joya total.

Siento que si me hace gracia a mí, puede hacérsela a alguien más Pepe Colubi — Escritor y humorista

Pepe Colubi hace reír a mucha gente, ¿pero quién hace reír a Pepe Colubi?

Tengo la suerte de que me hacen reír Javier Coronas y Javier Cansado. Eso es un lujo. No quiero normalizar el hecho de tener, por disposición en la mesa, a Javier Cansado de 'Faemino y Cansado'. Y coincidí con él luego para un dominical, donde le hice una entrevista sobre su afición a los soldados de plomo. Jamás me podía imaginar que acabaría siendo su amigo y viendo en directo sus mecanismos mentales. También he tenido la suerte de trabajar con Pepín Tre, otro gran humorista totalmente referente. Luego tengo un abanico muy amplio de gente que me hace reír.

¿Quién me sorprendería más?

Me hace reír mucho Juan y Medio (risas). No sé si eso sorprende. Tuve ocasión de entrevistarlo cuando hizo una biografía de los Hombres G. Siempre que lo veo en la tele me hace gracia. Es alguien que tiene el don de la gracia espontánea, natural y totalmente humilde. La humildad es algo muy divertido y muy 'sexy'.

Como miembro de 'Ilustres Ignorantes', creéis que vuestro programa tendrá su espacio entre las nuevas generaciones?

'Ilustres' tiene virtudes que se han podido desarrollar en una cadena de pago. La duración no es normal; 28 minutos es muy poco para una cadena generalista. No tiene acciones fuera de mesa, es una tertulia con calma y poca duración. Muchas veces me dicen: "Se me hace corto, qué pena que no duren más los programas". En el mundo de Reels, de Shorts y de YouTube yo creo que tiene un hueco. Pero claro, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, en una cadena generalista? No lo veo muy posible.

Hemos tenido la suerte, primero en 'Canal Plus' y luego en 'Movistar', de encontrar un hueco con una audiencia que no es masiva, pero que es muy fiel. Llevamos casi 20 años, es una barbaridad. Cada renovación de temporada es una sorpresa, porque hay muchos elementos que pueden ir en contra de que un programa se alargue tanto en el tiempo. Entonces, me parece un milagro de la televisión.

El día que acabe 'Ilustres'...

Lo llevamos pensando desde el día que empezó. No esperábamos que durase tanto tiempo. Somos tres señores mayores, el mundo de la televisión es inescrutable. Cada año pensamos que se puede acabar. Cuando suceda, realmente no sé lo que haré.

Cuando acabe 'Ilustres Ignorantes', no sé lo que haré Pepe Colubi — Escritor y humorista

También te encanta escribir. ¿Estás trabajando en algo actualmente?

Estoy muy vago. Tengo una historia que empecé el verano pasado, pero que he parado. He parado porque exige mucho trabajo y soy vago. Esto parece que va en mi contra, pero la verdad es que hay que dedicarle mucho tiempo a un libro. No sé hacerlo de otra manera. No me vale con escribir un folio cada día, necesito dedicarle muchas horas.

Es una especie de historia del reggae, precisamente. A través de mi relación personal con el reggae: cómo lo conocí, cómo traje grupos de Londres a tocar a España, aventuras que me pasaron en festivales, etc. Empecé el verano pasado muy flipado y enseguida tenía 50 páginas escritas. Eso sí, currando muchísimo todo el verano. Entonces llegó septiembre, volvió 'Ilustres Ignorantes' y lo dejé. Pero realmente veo difícil retomarlo porque la documentación es ingente y precisamente en este género hay mucha falta de información.

El reggae suele estar encasillado al 'buenrollismo'. Aun así, ¿alguna canción te ha hecho replantearte cuestiones serias?

Sí, es un cliché, sí. Mira, te digo directamente con una canción, que te recomiendo buscar la letra y escucharla. Se llama 'Life' de Bob Andy y es totalmente reflexiva, filosófica, mística y muy combativa. Y estoy de acuerdo contigo con el tema del cliché. Me da un poco de rabia. Es una música festiva, pero con esos mismos acordes puede llegar a situaciones muy políticas y reflexivas.

Me la jugaría a que escribes con música de fondo.

No puedo. Me gusta tanto la música que me despista. Me pasa lo mismo con otro tipo de cosas, por ejemplo en el sexo. ¿Cómo me voy a concentrar y no pensar en los arreglos de cuerda de Marvin Gaye y de vientos que está haciendo? No entiendo esta disociación. Puedo parar de escribir para escuchar una canción, pero cuando escribo tengo que estar en silencio.

Me gusta tanto la música que me despista. Me pasa lo mismo con otro tipo de cosas, por ejemplo en el sexo Pepe Colubi — Escritor y humorista

¿Alguna vez tienes algún deporte puesto en la tele mientras estás por casa?

Si hay Liga, pongo radio deportiva. Es una especie de fascinación por lo cutre, porque me fascina mucho el lenguaje deportivo del fútbol. Cuando hablo de fascinar, es en el sentido de dar vueltas siempre a lo mismo. Todas las declaraciones de una rueda de prensa son intercambiables. Desde las más respetuosas hasta las más ofensivas. Es como una especie de mundo que se autogenera a sí mismo continuamente. Una zona de confort que encuentro muy absurda.

No sigo la Liga muy de cerca. Estoy al tanto más o menos, pero no es una cosa que suela tener puesta en la televisión. De tenis me he tragado muchos partidos. De hecho, el otro día contaba en 'Ilustres' una anécdota de cuando Moyá perdió el Open de Australia contra Sampras en el 97. En los discursos de agradecimiento se despidió diciendo: ¡Hasta luego, Lucas! (risas). Yo lo vi en directo en eso. No había redes. Yo estaba solo y pensé: ¿De verdad ha dicho eso? Tuve que esperar al día siguiente en el telediario y, efectivamente, lo dijo. Me pareció brillante.

Por ejemplo, ese partido me lo vi entero. Sampras lo vapuleó porque en ese momento era intratable. Me gusta engancharme al tenis en partidos como el de Roland Garros entre Alcaraz y Sinner. También recuerdo el partido de Lendl contra Chang, que le hizo el saque por abajo en un momento crítico del partido. Y acabó ganando Chang. Esos partidos míticos tienen una épica muy gloriosa.

Pepe Colubi / Javi Ferrándiz

Con el pasado asturiano que tienes, aunque seas del Sporting, alguna sensación te habrá generado el ascenso del Real Oviedo...

Puse un tuit con la bandera de Asturias felicitando al Oviedo. Soy muy del Sporting, me suscribí a LaLiga Hypermotion para ver los partidos y eran los únicos que veía de Segunda División. Con una paciencia tremenda, porque el Sporting ha hecho una temporada nefasta, algo maquillada en los últimos partidos. Pero me alegré sinceramente por el Oviedo. Hace unos años no me hubiera alegrado tanto quizás, pero es mucho mejor tener un equipo asturiano en Primera que estar los dos mal jugando los derbis en Segunda. Ahora lo que hay que hacer es que esté el Sporting también en Primera.

¿El deporte es cultura?

Sí, y también puede ser mucha incultura, porque hay cafres metidos en el 'supporting' del fútbol, ¿no? Lo vemos continuamente. Pero por supuesto que es cultura. Estoy pensando en el 'half-time' del Super Bowl. Es un evento que siempre intento ver en directo todos los años.