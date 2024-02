'Pecado original': Avance del capítulo de hoy, 22 de febrero

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

Para agradecerle el gesto que ha tenido con él y con su padre, Çağatay ha invitado a cenar a su vecina a su casa. Parece el joven comienza a ver a Yildiz con otros ojos, a pesar de que su madre le ha dejado claro que esa chica no le gusta ni un pelo.

En el próximo capítulo, veremos a Yildiz llegar a casa de Çağatay con Halit Can. Su madre no podrá quedarse con él y lo llevará a la cena, aunque al joven no le importará lo más mínimo, ya que ha hecho buenas migas con el pequeño

Durante la velada, Çağatay le confirmará que está soltero y notaremos que el tonteo entre los dos vecinos no dejará de crecer. ¿Ocurrirá algo entre ellos? ¿Qué pasará de Feride se entera de este encuentro?