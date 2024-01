'Pecado original': Avance del capítulo de hoy, 29 de Enero

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo... En el próximo capítulo veremos como no dejan de suceder cosas en la fiesta de cumpleaños sorpresa de Kaya que le ha organizado su hermana. Mientras Erim está cada vez más irritable y es grosero con Yildiz, Kerim tendrá que lidiar con su socio Mert, que cada vez que puede intenta estafar a alguien de la familia Argun... ¡En este caso a Zehra!

Por otro lado, Halit estará extraordinariamente simpático con Yildiz, lo que la joven no sabe, es que lo hace solo porque le quiere quitar la custodia del pequeño Halit Can. No obstante, cada vez se da más cuenta de que su futuro marido se está comportando demasiado bien... ¿Comenzará a sospechar que lo que quiere es acabar con ella?