'Pecado original': Avance del capítulo de hoy, 12 de enero

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo... ildiz le ha confesado a su amiga Ender que está muy feliz porque Kerim y ella han decidido darse una oportunidad como pareja. El joven le ha explicado que su relación con Şahika era una falsa y a la mujer de Kaya no le ha extrañado nada que su cuñada se inventase una cosa así.

Ender cada vez está más acorralada y sola, y su familia no quiere saber nada de ella. No obstante, da un paso al frente y revela por su propia boca a Halit que realmente no traspasó las acciones a sus hijos para adelantarse a Sahika.

Kerim se presenta en la mansión de Halit tras invitarle a una cena. Por otro lado, Kerim sigue muy interesado en Yildiz, pero ella decide poner una excusa para no bajar a la cena y no encontrarse con su antigua ilusión.

Mientras Sahika busca meter presión a su hermano y se cita con él en el hotel para que su proceso de divorcio con Ender arranque cuanto antes. De forma paralela, Yildiz va a intermediar para salvar el matrimonio de Kaya y Ender tras enterarse de lo sucedido. Por último, Yigit y Lila se encuentran planificando su boda, pero él quiere retrasar su compromiso hasta que la situación entre sus padres se haya calmado.