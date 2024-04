'Pecado original': Avance del capítulo de hoy, 15 de abril

Pecado Original está acaparando miradas, y es que se ha convertido en una de las series turcas con más acogida. La telenovela se ha vendido a más de 70 países, consiguiendo ser vista por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Pecado Original muestra la historia de Yildiz y Zeynep, dos hermanas que tienen diferentes objetivos en el amor. La primera quiere ser millonaria, y la segunda busca al hombre de su vida. La serie se reparte en 6 temporadas, y cuenta con un total de 164 episodios. Los espectadores pueden disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 17:30 horas en Antena 3.

En el próximo capítulo... Un incendio provocado por Cansu en la mansión de Hasan Ali está a punto de cambiar los destinos de Yildiz y Çağatay para siempre. Cinco años después, los protagonistas de Pecado Original tienen una vida muy diferente a la que los espectadores están acostumbrados a ver.

Yildiz despierta de un largo coma y se enfrenta a una dolorosa realidad: Çağatay ya no es su marido, está casado con otra mujer y, además, se ha perdido cinco años de la vida de su pequeño Halit Can, que no la reconoce.