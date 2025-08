Pantomima Full: "La Kings League es Piqué con niños"

Hay algunas duplas que se entienden sin apenas mirarse. Iniesta y Xavi, Scottie Pippen y Michael Jordan... y de hacerse un símil en el mundo de la comedia actual, estos serían Rober Bodegas y Alberto Casado (Pantomima Full). Desde que este dúo cómico empezase a sembrar el temor a todo un país de llegar algún día a ser interpretado en uno de sus vídeos, ambos han convertido lo cotidiano en comedia y lo rídiculo en una rutina sobre la que hacer humor. Mal no les ha ido.

SPORT tiene la oportunidad de participar en una distendida charla con el dúo cómico más conocido del panorama para descubrir qué hay detrás de esa conexión que tantas risas ha despertado entre su público desde que ambos decidiesen unir sus caminos con gran acierto.

¿Quién hizo reír primero a quién?

Alberto Casado: Es probable que fuera un tercero el que nos hiciera reír a los dos.

Rober Bogedas: Sí... yo entré a trabajar en 'Sé lo que hicisteis...' de La Sexta y Alberto llevaba unos meses trabajando. Nos conocimos ahí, tampoco fue un flechazo de estos de que me dijo algo, me hizo mucha gracia, y pensar que quiero trabajar 20 años con esta persona. Sí que es lo típico que te hace gracia y te vas llevando cada vez mejor y ya cuando nos fuimos de ahí decidimos seguir haciendo cosas juntos. Pero sí, fue una cosa menos de comedia romántica.

Llevais ya mucho tiempo juntos... ¿Hay alguna cosa, una manía del otro que aún no os acostumbréis?

R: Ten en cuenta que esto es un hilo que se puede romper en cualquier momento. Yo llego un poco tarde, casi siempre. Alberto es inmaculado. Me jode a veces que se deja una patata, pero no darle mucha importancia a todo es lo que hace que la cosa cuaje.

¿Hacer comedia en un país como España es complicado?

A: No sé, creo que no diría eso. Hay mucha comedia, mucha gente que con las redes sociales se anima y lo intenta, muchos shows de comedia de muchos estilos lo petan. A pesar de que obviamente hay ofendidos, son más lo que tienen ganas de que te rías de ellos y de verse identificado.

R: Hay mucha oferta, se consume mucha comedia, se venden más entradas en general para espectáculos de comedia que nunca... en nuestra cultura está el reírse. Luego sí que nosotros nos reímos de todo, pero llevamos mal a veces que los de fuera se rían de nosotros. Y lo típico que de repente ves ahí que un periódico francés ha hecho una broma sobre una viñeta sobre un deportista español y eso se encaja mal. Hay gente que ya no es que se ofenda o no se ofenda, sino que no tiene sentido el humor.

Rober Bodegas y Alberto Casado, el dúo cómico conocido como Pantomima Full / WILMA LORENZO

¿Qué consideráis que hacéis diferente para tener el éxito que tenéis?

R: Hemos generado un estilo muy propio. Ahora mismo hay muchísimo contenido en las redes sociales, pero es verdad que cuando empezamos nosotros hace ocho o nueve años, que todavía era como novedoso el subir vídeos a Instagram, haber iniciado tan pronto también hizo que nos posicionase rápido en un buen lugar. Ahora te metes y para abrirte el hueco va a haber mil personas que estén haciendo algo parecido a lo que vas a hacer tú. No sé, establecimos nuestro lenguaje y creo que es muy identificable.

Habéis hecho representado a cientos de estereotipos de personas. Si tuvierais que coger uno para definir al otro, ¿cuál sería?

A: Ha ido por etapas. Hemos sido un poco todos; ahora ya no me identifico con uno de hace siete años, pero hace tiempo sí.

R: Nos hemos ido haciendo viejos con los vídeos y eso se ve en nuestro contenido. Los primeros vídeos conectan más con los de veinte, una edad donde la vida solo es disfrutar: el canallita, el fucker...

A: Y ya los últimos, pues cuando la vida te pone en tu sitio. El nostálgico, el conformista, el no encontrar casa o el estar ahogado con la paternidad... en este tiempo, nosotros nos hemos ido haciendo mayores, nuestros amigos, que son al final la referencia de todo, también. Es un viaje guay con tu público, pasamos del 'se va a liar parda en los festivales' a un vídeo de 'el sábado no me apetece salir, me quedo en casa', o 'mi ocio es ir a una cata de vino'... o sea, has pasado de beber mucho vino barato a beber el culín de una copa, pero caro. Y creo que mola ver un poco la retrospectiva de la vida de cualquier persona.

Seguro que mientras hacíais algún vídeo os habréis visto reflejados...

A: Claro, al final en todas las mierdas de las que nos reímos también has caído. Y es cuando tú dices: hay que hacer un vídeo de esto, estamos aquí haciendo esta chorrada...

R: Hemos caído en un montón de mierdas.

Rober Bodegas y Alberto Casado, el dúo cómico conocido como Pantomima Full / Sara Condado

Porque al final, las ideas al final surgen cuando surgen...

R: Sí, es verdad que a veces como que vas a hacer algo porque la gente te ha hablado de eso, se supone que mola o lo que sea... por ejemplo, el Surf Camp, un curso de surf de verano, te apuntas por amigos... y de repente te ves ahí y te das cuenta de que a poco que tengas una mirada cínica del mundo entiendes lo ridículo que es todo. Dices, ¿en serio me estoy comprando una sudadera de capucha solo por encajar ante estas cinco personas con diez años menos a las que no volveré a ver jamás a partir de la semana que viene? Hay que a veces disfrutar de estar dentro, pero también ser capaz de verlo desde fuera y decir que todo esto no deja de ser un poco infantil. Me hace gracia.

El fútbol es algo que siempre os ha gustado. ¿Cómo lo vivís actualmente?

A: Relajadamente, la verdad. Afortunadamente también, porque si no me llevaría muchos disgustos. Soy del Atleti. Lo vivo bien; disfruto los buenos momentos y no me amargo por los malos. Tampoco soy un obsesionado, no pasa nada si no veo un partido.

R: Yo igual, aunque soy del Madrid; perdón a todos los lectores del SPORT. La Champions la suelo ver porque es entre semana y me pilla como sin nada que hacer y LaLiga casi siempre la veo. A pesar de todo, si no estoy de gira, prefiero dedicar la tarde del sábado a hacer algún plan que a zamparme un Madrid-Getafe. Si es un Clásico para recibir un rapapolvo y verlo de primera mano... pero si no, me lo veo bajo demanda cuando estoy aburrido o ni me lo veo y ya está. Si se gana, te puedes recrear un poquito más viendo los vídeos en YouTube; si pierdes, te pones una serie y cero angustia.

Algún derbi habréis visto juntos...

A: Vimos las finales de la Champions 2014 y 2016. Este año, el partido del famoso penalti de Julián... me empeñé en ir porque teníamos acceso por haber colaborado con el Atleti en unas acciones de publicidad...

R: ...yo era del Atleti, ahora soy del Madrid.

A: Teníamos el contacto para poder ir a algún partido, me empeñé en ir a ese partido y ya casi que le obligué a ir, porque solo nos invitaban si íbamos los dos...

R: Digamos que de uno en uno hemos perdido nuestra individualidad.

A: Quería ir con mi hermano, pero me dijeron que solamente si veníamos los dos, estábamos invitados. Y claro, tuvo que venir. Y me zampé ese drama ahí en directo.

R: Sí, es que a mí... alguna vez que he ido al campo, que me han invitado y tal, pero me tensa mucho el ambiente del estadio o de los bares.... o veo los partidos solo o los veo con una persona moderada como él u otros amigos que tenemos. Es que aunque vayas a ir a un partido un poco trascendente al campo, que se gana 2-0, va a haber uno ahí como detrás de ti, gritando "quita a este", "que el entrenador no sé qué". No me gusta nada ir al campo.

Hablando de las colaboraciones que habéis hecho, vosotros habéis tenido charlas con jugadores. ¿Consideráis que puedan llegar a estar más cómodos con vosotros que con un periodista?

A: Es probable, sí. Al principio no sabían quiénes éramos, no nos conocían. Luego hay unos 5 minutos de tantear y de que el jugador te habla con monosílabos y mira el reloj... pero creo que en cuanto veían que íbamos por otro lado, que preguntas chorradas y que íbamos para intentar reírte de cosas, rápidamente se relajaban y acabamos teniendo charlas muy agradables, incluso reírnos y tal. Creo que con los periodistas sí que, como que muchas veces van a buscar el titular, van más tensos.

R: Estaba muy bien porque como que era una cosa en la que participaba el propio club, de alguna manera al jugador le estás ofreciendo un entorno más seguro. Pero más allá de eso, creo que el saber que estás ante una persona que no busca sacarte ningún titular ni nada... yo creo que nos llama mucho la atención la vida de los futbolistas, porque más allá del tópico de "es que con lo que ganan", pues al final no dejas de ser un chaval de 23 o 27 años con una vida que es loquísima. También es encontrar los puntos que te conectan: las series que ven, los juegos que les molan, si les hace gracia Ibai o quién sea...

Rober Bodegas y Alberto Casado, el dúo cómico conocido como Pantomima Full / WILMA LORENZO

Habéis hecho sketches relacionados con el mundo del deporte. ¿Creéis que os falta algún prototipo del típico entrenador, futbolista, aficionado...?

A: Sí, todo eso se podía hacer, claro. Hicimos el periodista deportivo y luego ya el entrenador... lo puedes hacer. También el típico padre que flipaba con que el hijo juegue al fútbol, o el típico que juega a la pachanga con los amigos... hay mil opciones. Lo que pasa que sería centrarte mucho en el fútbol.

R: Igual un perfil así menos obvio, alguien así de estos colegas que tienes ahí en las pachangas de "me querían en el Madrid, pero mis padres no me iban a llevar a entrenar..." y eso es gracioso. A veces no lo hemos hecho también por la producción que implica. Al final, para que mole ese vídeo, tienes que tener a 22 figurantes ahí echando una pachanga y pillarte un campo de fútbol para grabar. Lo tenemos ahí y en algún momento se hará, supongo.

Tenéis que escoger a un futbolista actual para acompañarnos de gira o para ayudaros a hacer el guion de un sketch. No vale Joaquín...

A: No, que nos robaría el protagonismo. Creo que Mbappé. Si uno se pone malo, lo hace Mbappé. Ya solo por el jaleo...

R: Sí, la gente yo creo que vendría, aunque tire mal los chistes. Creo que venderíamos muchas entradas.

A: De fiesta está muy bien Lamine. Pero mejor su padre para todo: guiones y fiesta.

Rober Bodegas y Alberto Casado, el dúo cómico conocido como Pantomima Full / WILMA LORENZO

La Kings League, las nuevas formas que se está popularizando por TikTok... ¿Creéis que el fútbol se está pantomizando o se está democratizando?

A: Mi sensación es que el fútbol sigue teniendo muchísimo tirón. Yo es que estoy fuerísima de todo lo que es Kings League. Me interesa cero. Supongo que funciona.

R: Yo creo que es una cosa con la que solo conectas si eres seguidor de los presidentes. Al final un poco la gracia es que es su tertulia y que juegan ellos también. Y como a nosotros esa gente ya se nos escapa un poco, pues como que lo veo y pienso que a nivel fútbol es una paquetada y a nivel entretenimiento hay cosas mejores para mi gusto.

A: Al final es Piqué con niños, ¿no? Es un poco el resumen. Yo no veo todos los partidos de fútbol. Hay partidos además que sabes que claramente van a ser infumables.

R: Debería haber algo. Yo que he sido jugador de balonmano amateur, está la norma esta del pasivo, cuando llevas una serie de pases y el árbitro considera que no estás atacando de verdad, solo estás mareando, balón para el equipo contrario... debería haber una cosa así en fútbol tipo "llevamos aquí media hora, no estáis sabiendo entretener a estas 40.000 personas y se da el partido por terminado". Se tendría que poder levantar la mano y decir "o hacéis algo que nos flipe un poco en los próximos cinco minutos o a la caseta y 0-0". Porque es verdad, ¿porque me tienes que dar 90 minutos de esto si con 30 estoy servidísimo?

¿También aplicable a la comedia?

R: Bueno, me acuerdo cuando empecé a hacer monólogos, hubo un bolo que estaba fracasando muchísimo, que nadie se reía... y de repente el promotor me hizo un: "corta, corta" ¿Para qué vas a acabar la media hora o 50 minutos que te han contratado si todos sufrimos?

¿Hay algún tipo de relación entre el fútbol y la comedia?

A: Hay los propios programas rollo 'El Chiringuito'... no lo veo, pero a veces sale algún clip y ya ves que hay intención de tomártelo a cachondeo. No creo que sean buenos programas para informarte, pero si la intención es reírte, por ahí va bien. Sí que creo que quizá está bien tomárselo un poco más calmado... ya el tomártelo muy en serio es un poco ridículo.

R: Sí, sobre todo cuando un jugador o entrenador hace una declaración un poco vacilona, un poco sarcástica... pero enseguida como que saltan las alarmas. El propio Piqué, que era como un tío que era vacilón y siempre sentaba muy mal.

A: O Luis Enrique cuando era seleccionador y hacía los directos y cómo ofendía a todo el mundo eso. Era muy loco.

R: Sí que se agradece también los jugadores un poco vacilones. Debería también como un poco de vacile así. Me da mucha pereza ese tono que siempre hay desde la prensa de "lo que ha dicho, falta de respeto...".

Uno del Atlético, otro del Madrid... si tuvierais que definir en un estereotipo a un seguidor colchonero y otro madridista...

A: En el Atlético nos creemos especiales, como si solo fuéramos tres colchoneros cuando somos muchos. Entonces es como "bueno, hemos perdido, pero yo quiero más a mi equipo que el resto". El seguidor de Atleti se cree muy auténtico..

R: Creo que el Madrid representa la superioridad moral absoluta. Es como "esto está montado para nosotros y se os deja ser actores secundarios, pero que no os flipéis, que aquí los protagonistas somos nosotros". En el cartel de fútbol pone protagonizado por el Real Madrid y luego pone secundarios, Barça, City, PSG, pero... el prota, la cara grande del póster es el Madrid.

¿Y del Barça? Aquí somos un poco llorones, os lo tengo que reconocer...

A: Sí, y el culer lo sabe. El propio barcelonista te reconoce que le gusta llorar un poco. Nosotros tenemos currando en producción con nosotros a Marc que es muy del Barça, él sí sufre por el equipo. En general, hay agonía porque lo malo está por llegar. Todo va bien, pero tengo miedo por si todo va mal mañana.

R: Hay también un toque catastrofista y el solo vale jugar como juegan ellos. El fútbol es un deporte que se juega con el estilo que el Barça creó... para que luego gane el Madrid.