Barcelona volvió a convertirse este sábado en el epicentro del street dance con la celebración de la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style. La Sala Apolo reunió a 16 bailarines de diferentes estilos en una noche marcada por la improvisación, la música y, sobre todo, por un público que tuvo la última palabra en cada una de las batallas.

Después de una sucesión de duelos 1 contra 1, Orion se proclamó campeón nacional de Red Bull Dance Your Style España 2026 tras imponerse a Kenan en la gran final. Una victoria decidida exclusivamente por los asistentes que permite al bailarín continuar su aventura internacional y representar a España en el Last Chance Cypher de la Final Mundial, que se celebrará el próximo 24 de octubre en Zúrich.

Orion conquista Barcelona y se corona campeón de Red Bull Dance Your Style / Red Bull

Con DJ Rokko Rosa a los platos y Funkestein como host, la música y la energía acompañaron una jornada en la que el público volvió a desempeñar un papel fundamental. No hubo puntuaciones ni un jurado profesional encargado de decidir los resultados: los asistentes fueron quienes eligieron en directo quién avanzaba en cada ronda hasta coronar al campeón.

16 DANCERS, UN SOLO OBJETIVO

Antes de que arrancara la Final Nacional, Barcelona acogió una jam previa en la que estaban en juego las cuatro últimas plazas para completar el cuadro de participantes. Pitu, Valentina, Orion y Marina fueron los cuatro bailarines que superaron esta última fase.

El resto del cartel estaba formado por los clasificados de las anteriores paradas. Desde Madrid llegaron Winston, Kenan, Andrea y Sarita, mientras que Anubis, P. Vibes, Karel y Angelock consiguieron su plaza en la clasificatoria de Sevilla. A ellos se sumaron las cuatro wildcards: Sifer, Panda, Sofía Mae y Nahiel.

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La competición fue aumentando de intensidad hasta dejar frente a frente a Orion y Kenan. En una final muy igualada, ambos dancers respondieron movimiento a movimiento, jugando con la música y llevando a la pista sus respectivas formas de interpretar el beat. El público reaccionó a cada intercambio hasta que Orion consiguió generar la conexión necesaria para hacerse con la victoria.