Oriol Canals: "Flipé mucho cuando vi que esa foto de Messi y Lamine era nuestra"

Oriol Canals (Barcelona, 1978) es uno de los nombres del año en la literatura catalana. Su thriller No Dormirás ha sido el más leído del 2024 y lo ha catapultado hasta el top de Sant Jordi 2025. Pero antes de convertirse en fenómeno editorial, Canals vivió otra historia de película: trabajó en el diario SPORT, donde organizó un calendario solidario que años después se revelaría como una joya histórica. En él, un entonces desconocido Lamine Yamal aparecía en brazos de Messi.

Eres uno de los autores más potentes del panorama catalán. Recientemente vienes de ganar el premio a escritor revelación del 2024. ¿Cómo te sientes tú con este privilegio?

Bueno, como tal quizá no existe el premio, pero sí que he sido uno de los autores revelación del 2024, he entrado en el top 10 de Sant Jordi este año 2025. Si tú miras los nombres que hay ahí, que si Xavi Bosch, Sílvia Soler, Joël Dicker, Albert Sánchez Piñol… pues abruma un poco ver tu nombre ahí en medio, pero a la vez hace muchísima ilusión.

Y precisamente estás ahí por tu última novela, No Dormirás, que ha sido el thriller más leído del año. ¿Qué es para ti, una persona que tampoco viene de este mundo de la escritura, estar ahí con ese libro? ¿Y qué crees que tiene que ha enganchado tanto a la gente?

Es un thriller ágil, de capítulos cortos, se lee muy rápido, bastante ideal para el verano, de estos que la gente lee en la playa, que te lo hace pasar bien, o es lo que la gente me dice. Viaja bastante por diversas salas sinfónicas del mundo y principalmente de Europa: Venecia, Hamburgo, Londres… y también su principal acción pasa en Barcelona, lo cual entiendo que lo hace más próximo a la gente.

Oriol Canals con su última novela / Francesc Melcion (Diari ARA)

De hecho, el inicio es en el Palau de la Música, en esa escena tan potente, y lo has dicho tú, que se habla mucho de música y de abuso de poder en la cultura. ¿Por qué elegiste esa temática?

Bueno, porque es una temática que me preocupa. Entiendo que, si miramos años atrás, hemos avanzado bastante en este tema, pero todavía queda mucho por avanzar. Y digamos que el abuso de poder era un tema que me preocupaba mucho a nivel de cómo estamos como sociedad, pero aparte quería mezclarlo en un mundo que teóricamente está inmaculado, como es el de la cultura o el de la música, para denunciar un poco que el peligro está en todas partes. Y que el mundo de la música, el de una orquesta filarmónica, como es el caso de la Orquesta Filarmónica de Barcelona, que es la protagonista del libro, no está exento de que pueda haber malas praxis ahí también.

¿Es un mundo al que también eres aficionado?

Me gusta la música, la ópera no es mi género preferido, soy más de Brit Pop de los 80-90, fui de los tarados que fui a ver a Oasis en unos conciertos en Gran Bretaña. Soy más de este género, Springsteen… pero ¿por qué no?, me gusta también la ópera. Tengo un vicio, mal vicio se puede decir, que es cuando voy de viaje a alguna parte, pues me gusta visitar la sala sinfónica del país. Entonces, todas las salas sinfónicas que salen en No Dormirás las he visitado.

Una de las cosas que me gusta siempre preguntar cuando entrevisto a un artista es el título de la obra, porque creo que dice mucho tanto de la obra como de la persona. Sin hacer mucho 'spoiler', evidentemente, ¿por qué No Dormirás?

No Dormirás es porque la primera escena es en el Palau de la Música Catalana y la luciérnaga que está colgando del techo explota y cae ahí un señor ahorcado. Entonces, esto pasa mientras suena el Nessun Dorma de Turandot, de Puccini. Hay una persona que amenaza a varios miembros de la orquesta con esta acción a no dejarlos dormir por lo que han hecho en su pasado, y a partir de ahí empieza una acción que se tendrá que desvelar qué ha pasado.

Todo el mundo debería practicar alguna disciplina artística. Creo que te ayuda mucho a nivel personal, a mí me ha ayudado siempre y la disfruto mucho Oriol Canals

Una cosa que yo creo que choca mucho cuando ves tu trayectoria es que, claro, tú estudiaste Marketing y Relaciones Públicas, has trabajado en Nike, has trabajado aquí en SPORT, ahora en el Diari ARA… ¿cómo das el paso a la escritura?

Pues era un gusanillo que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. Al final, toda mi vida profesional la he compartido con periodistas. Yo no soy periodista, pero la he compartido con periodistas y al final entiendo que todo se pega. Soy de toda la vida muy consumidor de medios y de toda la vida lector. Llevaba este gusanillo dentro, me lancé en 2013 y No Dormirás es el cuarto libro. Y si Dios quiere, en septiembre del 26 saldrá el quinto. Yo creo que todo el mundo debería practicar alguna disciplina artística —deportiva y artística—. Ya sea pintura, ya sea escritura, ya sea danza, cualquiera que a la gente le guste. Creo que te ayuda mucho a nivel personal, a mí me ha ayudado siempre y la disfruto mucho.

En 2013, como has dicho, sacaste tu primer libro, Fills de Mala Mare o Malnacidos en castellano. Imagino que a lo mejor habías escrito alguna entrevista o algún artículo, pero ¿cómo aprendes a escribir una novela? Porque no creo que cualquiera pueda ponerse a escribir y le sale una novela leída como la tuya.

Pues la verdad es que fue de manera autodidacta. Yo no hice ningún curso de escritura. Sí que leo mucho, he leído mucho, me gustaría leer más, pero el tiempo da lo que da. Stephen King decía que para ser buen escritor tienes que leer mucho y escribir mucho. Entonces pillé el consejo del maestro y lo hice mío. Dicen que los futbolistas más o menos llegan a su cúspide a los 28, más o menos, que a partir de los 28 o 29 quizá empiezan a bajar un pelín el rendimiento. El de un escritor, el rendimiento siempre va hacia arriba.

Por lo tanto, si el cuarto libro ha sido el más leído, ¿el quinto qué?

Pues no lo sé. Tendrá que gustar a la gente, yo tendré que tener buenas ideas, ejecutarlas bien, tal como seguramente guste a la gente y Dios dirá. Yo qué sé. Espero que guste tanto el siguiente como el No Dormirás, pero de momento disfrutemos de este, que ahora está a tope y tiene vida para rato.

¿Se puede avanzar algo del siguiente o no?

No, no lo avanzo ni a mi madre.

Yo soy muy culé, ver la progresión del Barça desde un medio de comunicación como SPORT pues era una pasada Oriol Canals

¿Cómo recuerdas tu etapa en SPORT?

Fue una época cojonuda. Me lo pasé muy bien, muy bien. Yo entré en SPORT en el año 2002, finales de 2002, creo que después del Mundial de Corea y Japón. Era plena época de Gaspart, para que la gente lo sitúe en el tiempo, Van Gaal de entrenador en su segunda etapa y realmente las cosas en el Barça no iban bien. Entonces en marzo hubo elecciones, en 2003 entró Joan Laporta, Sandro Rosell y toda esa junta directiva. Ficharon a Ronaldinho, a Deco y a Rijkaard, que dio un cambio, un vuelco increíble, y fue una pasada esos años. Yo soy muy culé, ver la progresión del Barça desde un medio de comunicación como SPORT pues era una pasada. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Mucho trabajo, muy intenso, pero muy divertido.

Seguramente una de las cosas que en el momento que lo hiciste no te pensaste que tuviera tanta relevancia y ahora tiene más, es que tú organizaste el calendario famoso de UNICEF con SPORT y el Barça, de la famosa foto de Messi y Lamine Yamal. Cuando te enteraste de eso, ¿qué sentiste?

Flipé mucho. Es que me acuerdo perfectamente del día. Estaba en una piscina, vi un tuit de un excompañero de SPORT que había colgado la foto y mi reacción fue: “Joder, esta foto es nuestra”. Hace 15 años que no trabajo en SPORT, pero siempre lo siento un poco mío, por decirlo así. Lo tenía muy claro, tenía muy claro que esa foto la había hecho Joan Monfort para el calendario solidario que se hacía y casi que visualicé el momento. O sea, sí que es cierto que en esos años hicimos muchísimas fotos, pero había jugadores que los tienes más en la cabeza: Ronaldinho, Puyol, Eto'o, Thierry Henry… pero Messi evidentemente también. Y flipé mucho. La verdad es que alguna vez he oído la comparación de: es como si Michael Jordan estuviera bañando a LeBron James. Es una burrada.

Las imágenes más buscadas de Leo Messi con Lamine Yamal / Joan Monfort - SPORT

¿Fuiste tú el encargado de decir qué niño se hacía la foto con qué jugador? ¿Podríamos decir que la foto es gracias a ti?

¿Es gracias a mí? No, no… a ver, yo digamos que lo organicé todo. Yo en esa época llevaba las promociones de SPORT, tuvimos esa idea de hacer el calendario con UNICEF y con la Fundació del Barça. Teníamos en colaboración con UNICEF y con el Casal dels Infants del Raval, llevábamos a niños. Entonces, el primer año la verdad es que obtuvimos los permisos un poco deprisa y corriendo, pero ya después nos preparamos un poco más para los siguientes años. Y sí que pedimos a gente que estuviera en programas tanto de UNICEF como del Casal dels Infants, o miembros del Casal dels Infants, que vinieran también, para hacerlo realmente más representativo de la sociedad.

Entonces, el tema fue así. Creo que en el caso de Lamine venía de un programa de UNICEF. Pero claro, es que también mucha gente ahora me pregunta por esa circunstancia. El otro día me entrevistaron en la radio por esto y decía: “Joder, es que hace 17 años… o sea, me acuerdo, sí, pero exactamente, es difícil”.

Tendremos que estar atentos porque a lo mejor en unos años vuelve a salir una foto hecha en esa época con otro jugador del Barça.

¡Buah, molaría mucho! Sería muy bestia. Bueno, fue muy bonito porque, de alguna manera, me ha conectado con esa época tan bonita de nuevo. Nunca la he olvidado, pero fue una época muy chula y que esto ahora vuelva a estar de actualidad, pues es chulo. Hay gente que incluso me pregunta: “¿Cómo sabíais que era Lamine?” Y yo le digo: “A ver, no sé, yo he dicho en coña a veces: le dimos un balón al bebé para que hiciera toques…” Yo qué sé, es suerte.

El otro día, pues bueno, fui a cortarme el pelo y el barbero me decía: “Esa foto es inteligencia artificial”. Y yo: “¡Que no, coño, que es verdad!”. Hay mucha gente que no se la cree. Pero me hace gracia ver las reacciones de la gente, como de incredulidad, pero es que pasó. La vida tiene estos regalos.

Y hablabas antes de volver a tiempos pasados felices. El Barça, ahora con la llegada de Hansi Flick, parece que ha vuelto a eso. Tú que eres muy culé y te gusta también el fútbol, ¿cómo has vivido esta última temporada?

Pues con mucho orgullo, diría yo. Yo creo que la palabra es “orgullo”. O sea, me hace mucha ilusión ver al Barça triunfar. Yo primero de todo soy del Barça de balonmano, quiero dejarlo claro: mi deporte es el balonmano y, primero de todo, soy deportista y jugador de balonmano. Pero evidentemente también sigo al Barça de fútbol, como no puede ser de otra manera.

De hecho, he tenido la suerte de estar en las cinco Champions que ha ganado el Barça presente en el estadio. Tengo un cuadro en casa maravilloso con las cinco entradas. Quiero decir que es muy chulo.

Y a modo de coña: yo con mis amigos me deseo los buenos días diciendo: “Buenos días y viva Hansi Flick”. ¡Adoro a este hombre!

Hablando de nombres propios. Precisamente tú, que eres un escritor de thriller: si tuvieras que escribir un libro sobre el Barça de thriller, ¿qué escenario y qué protagonistas te imaginas en él?

Creo que no pillaría ningún ídolo, porque la gente se lo tomaría muy mal. No lo sé. Mucha gente me ha dicho que escriba un thriller sobre deporte, y de hecho tengo un amigo que me insiste mucho, pero de momento no. Me lo pensaré, no lo sé. Lo tendría que pensar.

Antes has hablado del Barça de balonmano, y evidentemente es una cosa importante en tu vida. ¿Por qué te llega esa pasión por el balonmano? Y me han dicho que sigues jugando. No sé si nos puedes explicar alguna cosa en el Club de Handbol de Sant Andreu.

Mi pasión por el balonmano viene desde los seis años jugando balonmano, y ahora con 47 todavía juego, de manera interrumpida. Yo creo que me tendrían que dar, no sé, un premio, una cubertería, algo, porque 41 años con un chalado jugando balonmano…

Me da pena no tener todas las fichas de cada año. Empecé a jugar en el cole, mi hermano jugaba balonmano, me gustó, no lo hacíamos mal del todo, nos fichó a los dos el FC Barcelona —a él primero y a mí después—. Luego me fichó el Barça a mí también y estuvimos seis o siete años jugando, hasta que yo llegué a entrenar algún día con el primer equipo.

Y luego me dediqué a jugar a balonmano por divertimento. La vida me llevó a aterrizar en Sant Andreu, y ahí juego desde hace ya no sé cuántos años, y ahí me retiraré ahora ya en veteranos. Desde hace cuatro o cinco años ya no me veía jugando más, porque aparte recuperarse de las lesiones cuesta mucho más, es mucho más jodido, y entonces pues ya tiré para veteranos.

Es un gran deporte, que a mí me ha dado media vida, o sea que lo llevo… para mí siempre será el número uno.