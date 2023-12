Noemí Galera, crítica contra los concursantes de 'OT 2023': "Sois un cero"

La nueva edición de 'Operación Triunfo' en Amazon Prime Video está generando muchas polémicas La directora de la Academia no ha empezado de la mejor manera este nuevo curso

La nueva edición de 'Operación Triunfo' en Amazon Prime Video está generando muchas polémicas. Algunos espectadores han destacado el cansancio mostrado por Noemí Galera, con tan solo un par de semanas de concurso. La directora de la Academia no ha empezado de la mejor manera este nuevo curso, que ha echado en cara a los participantes su falta de compromiso.

"Yo os quiero pedir fervientemente que nos pongamos las pilas todos. Es agotador. Esta semana llegó un momento que ya no podía más y no por el volumen de trabajo, venir aquí cada día no me importa nada, lo disfruto muchísimo. Pero me agota tener que estar repitiendo todo el rato lo mismo. Es una pérdida de energía absurda, sois adultos", comenzaba diciendo la directora.

"Tenéis obligaciones aquí, se os cuida todo lo que podemos. Se os pone la comida, se os limpia y se os da todo lo que necesitáis. Tenéis clases, tenéis visitas de artistas y todo a vuestro favor. En el casting final os dijimos que estábamos comprometidos con este formato al 100% y que queríamos que fuera recíproco. Esta semana a mí me ha parecido que no lo estabais".

En este caso, Noemí Galera ha mostrado su enfado poniendo como ejemplo el hecho de que Mamen Márquez les tuviera que llamar la atención: "Ningún alumno acaba la clase porque quiere, la clase la acaba el profesor".

Seguidamente, la directora de Operación Triunfo ha mostrado uno de los mayores enfados que se recuerdan. "No se puede llegar tarde. Esta semana cuando suene el timbre el que no esté dentro no va a entrar", aseguraba Galera.

"De 16 a 20 se trabaja. De 18 a 18:30 se merienda porque como veis no estaba todo tan estupendo. Y damos ejemplo de muchas cosas, y nos ve gente joven y muchos niños. Si tenemos que dar ejemplo de diversidad y de respeto, también hay que darlo en valores. Estáis muy formados y muy capacitados académicamente, pero en la vida diaria sois un cero".

Finalmente, Noemí insistía en el cambio de actitud, pues muchos habrán perdido su oportunidad y querrán volver. "No olvidéis que vosotros saldréis por la puerta y con un poco de suerte en un año o dos habrá 16 personas más aquí. Y si no dejáis huella cuando salgáis por la puerta no se va a acordar de vosotros ni el tato. Fuera vais a morder el polvo porque la industria musical no puede asumir tanta gente", sentenciaba.