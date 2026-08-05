Nil Moliner: “Confío en este Barça con los ojos cerrados”

Como buen culé Nil Moliner no esconde su admiración por este joven bloque de jugadores que comanda Hansi Flick y espera que la nueva temporada que empieza a finales de agosto nos deje algunos partidos memorables como ya sucedió en la pasada. Explica que gracias a MotoGP ha entablado una buena amistad con Fito Cabrales y desea que Marc Márquez certifique otra de sus épicas remontadas para lograr su décimo título mundial de motociclismo.

Nil, hace ya dos años de su entrevista en Veladas Sonoras, la primera de esta sección, y han pasado muchas cosas. ¿En qué momento se encuentra?

Estoy en una fase vital increíble y bonita, tanto en lo personal como en lo profesional. Con mi cuarto disco en la calle después de dos años de duro trabajo componiéndolo a fuego lento. Lo he disfrutado, el resultado es un disco maravilloso y ahora viene lo mejor: la gira de festivales.

Deportivamente hablando, ¿en qué fase está?

Siento que vengo de ganar un Mundial de fútbol por todo lo alto como lo ha hecho esta gran selección española de Luis de la Fuente y estoy a punto de empezar la Liga regular con nueva equipación, nuevos fichajes, una afición motivada y el entrenador de siempre, aunque con fuerzas y ganas renovadas.

¿Con la misma ilusión del Barça?

El fútbol me encanta y, aunque no entiendo mucho, me gusta verlo con amigos y sigue siendo el nexo de unión. En esta etapa veo un Barça ilusionante, son brutales estos jóvenes que sentimos cercanos y noto que hay Barça para años. Los jugadores de Flick son sanos y humildes. No se trata de grandes fichajes que solo son fama porque son gente de casa y estoy feliz de que haya equipo para rato.

Nil Moliner, cantante, en un momento de la entrevista / LOU ACEDO

¿Se cree a este Barça?

Confío en este Barça con los ojos cerrados. Viendo cómo juegan, lo jóvenes que son y por cómo lidian la presión de estar en un equipo como el Barça, con la exigencia añadida de ser juzgados constantemente por las masas, tengo una confianza absoluta en ellos. ¡Y qué decir del femenino! Reconozco que la marcha de Alexia Putellas me hizo llorar por lo mucho que ha supuesto para el Barça y el fútbol en general.

¿Cuáles son las claves de este brillante Barça que capitanea Hansi Flick?

Sólo hay que ver cómo piden la pelota sin esconderse. Yo nunca la pediría por miedo escénico y me hace gracia cómo se llevan entre ellos. Tuve el privilegio de ir la temporada pasada al palco del Camp Nou y disfruté porque fue algo increíble ver cómo juegan. Con el fútbol en directo me pasa como con la música; es mucho mejor estar allí y disfrutarlo.

“La ilusión de los jóvenes demuestra que tenemos un buen Barça para años” Nil Moliner

Ya que la menciona. ¿Me describe a Alexia?

Lo ha sido todo. Es la imagen viva del fútbol femenino, ha posicionado muy bien su imagen y tiene esa cosa de ser del Barça desde pequeña con la historia familiar complicada que tenía. Su padre la quería ver jugar y al final no pudo verla triunfar. Son mensajes muy bestias de superación y de intentar alcanzar metas. Es muy inspiradora para las marcas y ha posicionado al fútbol femenino dónde se merece.

¿Se conocen con Alexia?

No, pero me llevo muy bien con algunas de ellas como Irene Paredes porque fuimos vecinos y viene a los conciertos, igual que Aitana Bonmatí. Les agradezco que vengan a verme en directo.

Su cuarto disco se titula ‘Nexo’, ¿qué mensaje lanza?

Hay muchas cosas. ‘Nexo’ viene de un duro 2023 en el que lo pasé muy mal porque decidí alejarme voluntariamente de los escenarios durante año y medio. A los dos meses me arrepentía, pero no había marcha atrás y era lo que tocaba. Lo viví de una manera muy oscura y perdí el norte porque echaba de menos al escenario y a mi equipo. Me fui a vivir a Madrid, conocí a gente y fue maravilloso. Regresé a los escenarios el 20 de abril de 2024 en el Sant Jordi y se me pasaron todos los males. Entendí que mi público, mi equipo y mi banda son esenciales para mi equilibrio. Ese día me sentí un canal por dónde pasa una canción que llega al público. Yo no soy el importante, lo es la canción. Soy básicamente el nexo entre canción, historia y emoción.

¿Qué es el directo para usted?

Todo. No entendería mi proyecto sin el directo. No compongo para actuar, pero me encanta la fase de convertir las canciones para el concierto: preparar el ‘show’, lo que comporta salir de gira, los preparativos, la coordinación. Me gusta verle las caras al público, estar en contacto con ellos y ponerles voz. Hago música por el directo.

Interesante.

Con las canciones no hay fórmulas matemáticas. Te sorprende tanto el mundo de la música que es maravilloso. La canción ‘Vive lento y ama bien’ llegó sin esperarla un día lluvioso en Madrid. No nos salía nada y ya nos íbamos a casa, pero en la puerta del estudio hablando de la vida y de una historia que me perseguía entramos de nuevo y con los productores escribimos la canción de principio a fin y volví a casa escuchándola. La tengo tatuada porque fue un aprendizaje de vida. Una canción puede ser un lema.

Pude presenciar un ensayo suyo con la banda al completo y se les ve engrasados.

Cuando fui a MotoGP me hizo ilusión fue verme reflejado en la profesionalidad absoluta que hay detrás de un piloto. Los mecánicos, los ingenieros y los preparadores en la parrilla parecen calmados, pero desprenden mucha adrenalina. Mi equipo se asemeja a ese deporte y todo el mundo tiene claro qué debe hacer en cada momento. En el aire hay un ambiente de magia porque llega el momento del concierto y todos se ponen a lo suyo por lo que confío mucho en mi equipo. Trabajan de manera humilde y con estima en lo que hacen encima de un escenario.

¿Disfrutó de su visita a MotoGP?

Más allá del deporte sucedió algo precioso con Fito Cabrales. No nos conocíamos y conectamos mucho por culpa de las motos. Estábamos solos en el vestuario cambiándonos para dar la vuelta en la X2 y le miraba con respeto porque es una eminencia. De repente Fito me dijo que nos hiciéramos una foto o su hija le mataba y flipé con esa petición viniendo de alguien como él. Nació una amistad preciosa y cuando vino al Palau Sant Jordi estuve con él en camerinos y recordamos que juntos estuvimos al borde de la muerte en Montmeló (risas). Me decía todo esto con suma humildad tres minutos después de haber tocado delante de 17.000 personas. Es un grande.

“Marc Márquez te convence de que es posible todo aquello que parece imposible” Nil Moliner

¿Una amistad similar a la que le une con Álvaro de Luna y Dani Fernández?

Son personas esenciales en mi vida y siempre recordamos que afortunados somos de tenernos. Cuando Dani tuvo el problema en el brazo tras caerse del escenario era bonito vernos en su casa porque nos apetecía y sin más intención que la de estar juntos porque nos queremos.

¿Qué le pareció la gesta de Márquez en 2025? ¿La repetirá?

Fue increíble verle ganar otro Mundial después de su lesión y más aún, lo que está haciendo este año. A ver si remonta porque lo tiene de cara. Marc te convence de que todo es posible cuando crees que es imposible y es bonito aplicarlo a la vida.