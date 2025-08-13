Nacho García Vega, líder de Nacha Pop: "Nos cuesta creernos un grupo nostálgico"

-¿Cómo vive la vuelta a la carretera tras el parón obligado por un bache de salud?

-En julio hizo un año de que me detectaran un tumor en el pulmón, por lo que tuvimos que cancelar la gira del año pasado. Estuve con quimio e inmunoterapia, y las últimas revisiones que he hecho de oncología dicen que estoy totalmente curado. Nos pusimos en carretera y no hemos parado, y aun nos queda un verano movido.

-Les han colgado la etiqueta de "grupo para nostálgicos". ¿Qué tal les encaja?

-Yo creo que no podemos evitar que haya gente que lo considere nostalgia, porque somos un grupo que empezó en los 80. Si empiezas hace tiempo es normal; pero la realidad del grupo es que es un sonido muy actualizado, y nos encontramos con público muy joven, que tiene curiosidad por conocer de primera mano como eran esos grupos de los 80. La música de esa época se caracteriza por ser muy directa, mucho desparpajo, y eso no va mucho con la nostalgia, que se supone que es algo sin sorpresas, sin contratiempos. Lo que hacemos nosotros intenta ser trepidante, eléctrico, energético, pero no podemos evitar que haya gente que lo asocie a experiencias de hace muchos años. Nosotros nos sentimos como si tuviésemos 25 años, nos cuesta creernos un grupo nostálgico.

-Estuvieron unos años en silencio tras el fallecimiento de Antonio Vega, y decidieron volver en 2017. ¿Cómo define esta nueva etapa?

-El repertorio es lo que define a una banda, creo. Los componentes juegan un papel importante, pero por encima de todo está el repertorio. Nacha Pop es muy definible con sus canciones y estilo musical, tenía unas consignas musicales de guitarreo, bases rítmicas, tipo de melodías. Todo eso sigue muy presente, muy vivo, es muy reconocible. Nacha Pop ha integrado, a lo largo de los años, a muchísimos músicos que se han sentido parte de la banda, como los de ahora. Muchos de ellos estuvieron en la formación en 2006, 2007 0 2008, cuando todavía Antonio estaba con nosotros. Hay un relevo natural.

-En el 2017 sacan su último disco hasta la fecha, Efecto inmediato. ¿Cuesta animarse a probar temas nuevos con un legado tan importante como el de Nacha Pop, o simplemente se sienten cómodos con el repertorio?

-Es una mezcla de las dos cosas. Lo que predomina son canciones de los 80, porque es cuando hicimos la mayor parte. Las emblemáticas tienen que estar ahí. A veces me preguntan, "¿vais a tocar Chica de ayer?". Hombre, si quiero salir vivo de la ciudad, más me vale que la toque (ríe), pero también las integramos de forma natural con algunos de los temas nuevos, que los superfans del grupo conocen bien. Nos gusta que haya un ir y venir, adelante y atrás, sin que se note.

-Cuando decidieron regresar el gran público aclamó su vuelta, pero hubo ciertas críticas de quien pensaba que Nacha Pop no tenía sentido sin Antonio Vega. ¿Hay todavía resistencia a que las bandas sobrevivan a sus miembros más emblemáticos?

-Nosotros desde que empezamos a hacer actuaciones, ya sin Antonio Vega, falta la primera persona que se acerque a decirnos que sin él no funciona. Al revés: han sido miles las que, empapadas en sudor, se han acercado a darnos las gracias. La gente es consciente de quién no está, Antonio falleció y no podemos hacer nada contra eso, pero tiene mucho de natural el hecho de que sigamos. Antonio ya estaba trabajando en las canciones del nuevo álbum. Tuvo que presentarse sin él, pero lo que hemos hecho es continuar algo que él hubiera deseado que siguiera. El entorno de la familia de Antonio Vega no han parado de animarme para que siguiésemos. Para mí eso es lo que cuenta, hacerle un homenaje a Antonio y a otros miembros que han pasado por un grupo que está vivo.