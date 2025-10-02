Nace Red Bull Surco: la nueva plataforma que conecta España y Latinoamérica a través de la música urbana

La música urbana en español abre una nueva etapa con el lanzamiento de Red Bull Surco, la plataforma creada por Red Bull para impulsar colaboraciones inéditas entre artistas de España y Latinoamérica. El proyecto arranca con fuerza gracias a Red Bull Espiral #1, un primer episodio que reúne a Miky Woodz, Recycled J y Bejo en un formato innovador: un tema original creado en directo, en una sola toma y sin cortes.

Una nueva casa para la música urbana en español

Red Bull Surco se convierte en el primer canal musical en español de YouTube de Red Bull, un espacio que busca ser punto de encuentro y laboratorio creativo para los grandes referentes de la música urbana hispanohablante. La plataforma propone a los artistas explorar sus límites, mezclar géneros y estilos, y capturar la energía de la música en directo sin filtros.

Cada episodio será una experiencia sonora y visual diferente, donde los músicos compartirán visiones, experimentarán con sonidos y mostrarán la espontaneidad de sus procesos creativos. Con esta apuesta, Red Bull España regresa al terreno musical y refuerza su papel en la escena urbana internacional.

Nace Red Bul Surco / Red Bull

Red Bull Espiral: un tema, una toma

El primer formato que inaugura el canal es Red Bull Espiral, una serie de sesiones en las que tres artistas se unen para componer e interpretar un tema inédito en una sola toma. Todo sucede en una cápsula blanca, circular y minimalista, mientras la cámara gira en plano secuencia alrededor de los intérpretes, envolviendo al espectador en una experiencia inmersiva y auténtica.

En su estreno, Miky Woodz, referente del reguetón y trap latino, comparte espacio con Recycled J, una de las voces más versátiles del R&B y el hip hop español, y Bejo, icono del underground canario. Juntos, fusionan sus estilos en un mismo beat, dando lugar a un tema que refleja la fuerza de la colaboración en tiempo real y la capacidad de la música urbana para romper fronteras.