“La música es tan impredecible como el fútbol”

Carlos, siempre empezamos las entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra?

Uf. Sé poco de fútbol y tengo grandes amigos futbolistas mexicanos, pero personalmente admiro la carrera de Cristiano Ronaldo porque, como yo, es muy disciplinado. Tenemos casi la misma edad y ambos tratamos de estar en forma y pendientes de lo que tenemos que hacer. Estamos cruzando las barreras que impone la edad, aunque en el deporte están más marcadas que en la música. Para mí, Cristiano, es un grande, aunque no lo conozco. Elogio el hecho que drible las barreras del tiempo. Antes los futbolistas tenían una vida deportiva más corta y ha roto esos esquemas. Me gusta sentir que, a mi edad y con mi trayectoria, pueda aportar cosas nuevas a la música sin vivir del pasado.

¿Ha ido al fútbol porque, aunque sepa poco, le gusta?

Sólo lo sigo en el Mundial, pero siempre está presente en mi vida. Tengo grandes amigos como Giovani dos Santos, Carlos Vela o Rafa Márquez y hace años el Pachuca me pidió cantar su himno. Un compatriota, el piloto de F1 Checo Pérez, se casó con una canción mía y los futbolistas usan mi música para sus historias de amor y vienen a mis conciertos. Me gusta que el deporte forme parte de mi día a día ya sea haciendo pesas o corriendo. Checo entrena y para correr escucha ‘Puedes llegar’ porque mi estilo de música es aspiracional. Es bonito ‘estar’ con ellos en esos momentos.

¿Cómo se conoció con Giovani y Rafa?

Giovani es un gran amigo. Me empezó a seguir por Twitter hace 15 años al ver que actuaba en España, vino a verme a Valencia y entablamos amistad y Rafa es del mismo grupo. Los futbolistas son increíbles por la disciplina que mostraron en sus carreras para llegar hasta aquí. Estuve con ellos en un Mundial donde son la esperanza de un país y en el que si ganan los aman y si pierden, los odian. Los vi celebrar victorias y llorar por derrotas y fue curioso porque conozco a la persona, no al futbolista.

Deporte y música tienen una ligazón orgánica desde siempre.

Que alguien como Michael Phelps escuchara música antes de ganar medallas me pareció mágico. En 2004 fui a los Juegos de Atenas y le vi ganar las medallas y se me quedó grabado.

“Preparo mis exigentes conciertos como si fuera un deportista de élite” Carlos Rivera

¿Posee alguna metodología para componer?

Escribir una canción no tiene metodología. No la pienso demasiado, la siento y va naciendo. No soy de los que digo voy a escribir una de amor o de desamor. La canción me tiene que llevar. Con el fútbol, pasa lo mismo. El objetivo es el gol, pero nunca sabes si lo meterás, si te pasarán la pelota o lo generarás tú. La música es tan impredecible como el fútbol.

¿Cómo es un día de rutina en su entrenamiento?

Hacerlo con un entrenador me siento mejor porque estoy presionado dado que me cuesta enfocarme. Me gusta la cinta de correr y la bicicleta, entreno desde los 19 años de manera normal y me quedó la disciplina y el gusto por el deporte. Es absolutamente saludable practicarlo. Soy mal deportista y no se tomar una raqueta, ni jugar a vóley, ni a basket, ni a golf. Mis hermanos son mejores y por eso hago puras pesas en el gimnasio.

“Checo Pérez, piloto de F1, se casó mientras sonaba una canción mía” Carlos Rivera

¿Cómo prepara sus largos y exigentes conciertos?

Me aplico como un deportista de élite. Bailo y canto durante casi tres horas y como paré casi un año noto la diferencia por lo que ahora entreno como un atleta de alto rendimiento. Estoy inmerso para volver a la pista en forma porque no puedo bailar si no tengo buena condición física. Me siento estupendo y no noto que la edad influya. Llevo toda la vida preparándome por lo que lo veo normal.

¿Su música expande algún mensaje?

Siempre lleva mensajes implícitos y son canciones útiles. Tengo muchos temas que, para la gente que me sigue, son himnos de mirar hacia adelante y de que nadie te diga ‘no se puede’. Hay otras de amor y dediqué alguna a mi padre cuando falleció.

¿Qué piensa al mirar hacia atrás?

Llegué a Madrid con 25 años y quiero seguir siendo el chico ilusionado que, por dos veces en su vida, lo dejó todo por un sueño: primero mudándome de Huamantla, mi pueblo, al D.F. y luego a Madrid. A España llegué hace 15 para hacer el ‘Rey León’ y pasé de ser un desconocido a llenar los teatros de la Gran Vía por lo que no le tengo miedo a estos proyectos y siempre me funcionó ser así.

¿Qué es el fútbol en México?

Es una de las pasiones más grandes que existen. Lo comparo con la música porque a la gente le hace sentirse parte de algo. Todo el mundo quiere pertenecer a un equipo y yo me sentía raro cuando llegué a España porque me obligaban a ser de Barça o Madrid y no soy de ninguno así que no tengo problemas.

¿Qué tiene su país para que bandas españolas programen giras? Dicen que si no has visto un concierto en México es que no has visto un concierto.

Es un país gigante con 130 millones de habitantes que hace de plataforma hacia Latinoamérica. Primero debes conquistar México y luego ir a por el resto. Es difícil entrar, pero cuando te abraza lo hace para toda la vida. A muchos artistas españoles se les quiere como si fueran mexicanos.

¿Cómo maneja las redes sociales? ¿A usted le ayudan?

Pienso que ayudan. Son complejas, pero un mal necesario. Tienen cosas positivas pues puedes subir una canción a una plataforma y llegar donde no te imaginas. Un artista de Angola me conoció porque en las telenovelas del país ponen mi música. O canto en Barcelona y veo banderas de Polonia o Croacia de gente que me conoce por ‘tik-tok’ y sorprende. La parte mala se aplasta con la buena.

¿De quién bebió musicalmente?

Tengo bien claros a mis referentes a los que pude conocer como José Luis Perales, Raphael, que es el modelo de carrera que deberíamos seguir todos los artistas, y Miguel Bosé.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

El Puma, Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, el ‘Buki’.