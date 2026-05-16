“Música y deporte sirven para conectar, nunca para desconectar”

Samantha, siempre empezamos estas entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Si lo pienso, ni yo sé dónde está mi carrera, aunque sería un ‘home run’ de béisbol. Estoy bien y trabajando. La constancia, la diversión y el corazón son vitales. La constancia es consecuencia del duro trabajo que hace Gemma, mi ‘repre’. Soy pragmática y metódica, pero me entrego a la bohemia y me despisto por lo que tener a este ángel vigilando que mis pasos sean buenos y que todo llegue a tiempo es un lujo, igual que rodearme bien. El corazón y la diversión son importantes. Hago todo desde el alma y con el coño que es la mejor manera de trabajar.

¿Quién es Samantha Hudson en 2026?

Es una buena pregunta porque cada día que pasa soy diferente u opuesta al anterior. Me considero una chica realizada y esperanzada en lo profesional, lo personal y el mundo en general. Me he deshecho del pesimismo y el derrotismo y soy positiva. Mis orígenes están escindidos entre la comedia y la tragedia. Nací en León, crecí en Mallorca y conservo identidad de ambos territorios. Ahora vivo en Madrid.

Se siente optimista, ¿por qué?

Porque he empezado a ir a la psicóloga y una terapeuta es vital, sobre todo cuando tu vida te empuja al desquicie. Este año presenté los Premios Feroz, me galardonan, sigo girando con ‘Música para muñecas’, tengo conciertos por anunciar, compongo y me rodeo de amigas.

¿Tan desquiciada se sentía?

Este mundo te empuja al desquicie y desespera. La precariedad laboral, la especulación inmobiliaria, los fondos buitre, rentistas desorbitando los alquileres, la crisis climática, discursos de ultraderecha legitimados por instituciones, gobiernos con líderes reaccionarios, un presidente imperialista en la mayor potencia mundial. El futuro es incierto, el presente hostil y el pasado difuso.

Pese a todo, used siempre destila buen rollo.

Mi voluntad es ser optimista y es difícil encontrar la esperanza, aunque hemos estado peor. En un pasado cercano pasaron cosas terribles y resistimos. Pienso en todos aquellos que fueron perseguidos o asesinados y, pese a todo, se han conquistado derechos humanos. La gente ha querido mejorar cosas y evolucionar. A mi colectivo se le metía dos semanas en el calabozo por vagos y maleantes; resistimos y es esperanzador. El amor ganará al odio y la fe por el progreso es inquebrantable y prevalece por encima de ideas fascistas.

“Me gustan especialmente los deportes de remo porque mientras los practico consiguen evadirme del mundo” Samantha Hudson

¿Qué mensaje podemos encontrar en su música?

Pretendo seducir a quien quiera seducirse y escandalizar a quien quiera escandalizarse. El objetivo es ser auténtica, genuina y el mayor éxito que se puede obtener es ser honesta contigo misma.

¿Qué punto de exigencia física y mental tiene componer?

Generas serotonina y te sientes viva. Tienes ideas, materializas pensamientos en tu cabeza y debes convertirlos en algo físico y es mágico. Lo comparo con el deporte porque mis conciertos son una clase de ‘cardio’ y acabamos reventados.

¿Cómo prepara sus intensos conciertos?

Intento hacer ‘cardio’, mejorar la capacidad pulmonar y rozar un estado atlético para aguantar. No es sólo el bolo porque cruzas España en furgoneta sin dormir y todo está montado para agotarte. No desfaso, ni hago vida de estrella de rock n’ roll y si me ‘descualquiero’ es en mi tiempo libre. Durante la gira vivo como una señorita y voy 4 veces por semana al ‘gym’. Hago body-pump, pilates, spinning, abdominales, gap. El pádel surf en Mallorca me equilibra y evade y el barranquismo genera adrenalina y me gusta esa sensación, entre macabra y erótica, de poder golpearme la cabeza y morir.

¿Sigue algún deporte a diario?

Me da rabia porque me gustaría tener algún deporte que seguir, pero no es así. En el colegio me alejé bastante del fútbol, hay fanáticos, no todos, que tienen gestos poco deportivos con cánticos racistas, homófobos o actitudes bárbaras.

¿Tiene algún deportista que sea referente?

Nadia Comaneci porque consiguió un 10 ‘perfecto’ en gimnasia y nunca pudo repetirlo. Pienso en la presión por la excelencia como algo disfrutable y no por la presión del físico, ni la ambición desmedida por alcanzarla. Comaneci igual no tenía la pretensión de conseguir ese hito y nunca pudo repetirlo y esa candidez me hace reflexionar. Obsesionarte hace que pierdas el poder de lo genuino.

“Nadia Comaneci y su ‘perfecto’ en gimnasia son un claro referente en mi vida y día a día” Samantha Hudson

¿Cómo ve la industria musical actual?

Relamente asfixiante. Ahora que el producto físico no está de moda, sufrimos el auge de algunas plataformas como ‘tik-tok’ o la obsesión por la inmediatez en las redes sociales en las que sólo importan 10 segundos. Los álbumes tienen menos temas y son tiempos difíciles para ser artista y vivir de la música. Hay una marcada obsesión por lo macro y que todo lo que suceda sea épico y eso me da pena y entristece. Tener que capitalizar y monetizar algo que es una pasión le quita magia y cariño. Hay que evitar que lo artístico sea un artículo de consumo. Una peli no es un bien mercantil, ni una canción, ni un libro. El arte es ritual y va todo tan rápido y somos tantos haciendo tantas cosas que acabamos perdiendo la esencia. Música y deporte deben servir para conectar y nunca para desconectar. Tengo buen rollo con cantantes como Natalia Lacunza, Belén Aguilera, Métrika, Jimena Amarillo, Amaia, que me hizo de Osasuna y lo que diga ella va a misa, La Zowie, Villano Antillano o Zahara. Hay gente muy chula en este mundo.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Los Barón Rojo, Triana, Burning, Ana Belén, Lole y Manuel, Los Chunguitos, Luz Casal o Camela. Pasa que mis padres tienen buen gusto y admiran a los mitos.