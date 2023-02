Una mujer rompe accidentalmente una escultura de 42.000 dólares de Jeff Koons

La escultura de porcelana 'Balloon Dog', de unos 38 centímetros de alto y de color azul, formaba parte de las piezas que se iban a exponer en la feria Art Wynwood de Miami

Una mujer rompió de forma accidental una escultura del estadounidense Jeff Koons valorada en 42.000 dólares que se exhibía en una feria de arte de Miami (EEUU), pero para su buena fortuna no tendrá que pagar por ella, tal como informan medios locales.

La escultura de porcelana 'Balloon Dog', de unos 38 centímetros de alto y de color azul, formaba parte de las piezas que se iban a exponer en la feria Art Wynwood de Miami, en el sur de Florida, y que el viernes abrió las puertas de su décima edición.

De acuerdo al diario local Miami Herald, la mujer, que no ha sido identificada, no tendrá que pagar por la pieza que acabó en el suelo hecha trizas en vista de que la escultura estaba asegurada.

Enough to give you an art attack! Collector shatters $42,000 Jeff Koons dog sculpture at Miami art fair after she tapped it to see if it was a BALLOON and knocked it off stand. https://t.co/TjF9UhbqJZ pic.twitter.com/vS3YDd5N57