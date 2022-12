Muere Terry Hall, el cantante de 'The Specials'

La banda hace público en Twitter el fallecimiento de su vocalista

El músico Terry Hall, vocalista de la banda 'The Specials', ha fallecido a la edad de 63 años, según ha hecho público el grupo británico a través de una serie de tuits, donde expresaban la "gran tristeza" que les producía la pérdida de su compañero.

El Twitter oficial de la banda de ska ha descrito a Hall como "uno de los más brillantes cantantes, compositores y letristas que Estados Unidos ha producido jamás", además de una de las "más amables, divertidas y genuinas almas". Han asegurado que "todos los que le conocían y amaban" lo "echarán profundamente de menos", y que "deja atrás su notable música y su profunda humanidad".

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp