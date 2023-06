Muere el escritor Cormac McCarthy a los 89 años

El escritor fue galardonado con el premio Pulitzer por su libro 'La carretera'

El escritor estadounidense y ganador de un premio Pulitzer Cormac McCarthy ha muerto este martes a los 89 años en su casa de Santa Fe (Nuevo Mexico), según ha informado la editorial Knopf en un mensaje en redes sociales y ha lamentado también su compañero de profesión Stephen King.

"Cormac McCarthy, quizás el mejor novelista estadounidense de mi tiempo, ha fallecido a los 89 años. Estaba lleno de experiencia y creó un excelente obra. Lamento su fallecimiento", ha escrito King en redes sociales.

“Keep a little fire burning; however small, however hidden.”

—Cormac McCarthy, The Road



Pulitzer Prize-winning author Cormac McCarthy died today of natural causes at his home in Santa Fe, New Mexico. He was eighty-nine years old. pic.twitter.com/5Xl9MH5Nx2