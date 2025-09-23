Muere Claudia Cardinale, icono del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano y figura imprescindible de la gran pantalla europea, ha muerto este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París, según han informado varios medios franceses.

Nacida el 15 de abril de 1938 en Túnez, en el seno de una familia de origen siciliano acabó emigrando durante el protectorado británico, Cardinale creció entre dos culturas y dos lenguas. Antes de soñar con los focos, quiso dedicarse a la docencia. Sin embargo, el destino la empujó hacia otro rumbo: su participación, siendo adolescente, en un cortometraje documental junto a su hermana y sus compañeras de clase acabó despertando un interés inesperado. Su padre, hombre estricto, terminó cediendo ante el magnetismo que la cámara ejercía sobre su hija.

Apenas tenía 14 años cuando debutó en la gran pantalla interpretando a mujeres obreras y burguesas, retratos que auguraban una carrera sólida. Su primer papel relevante llegó en 'Goha le simple' (1958), dirigida por Jacques Baratier, donde encarnaba a la criada de un artista árabe. A partir de entonces, su presencia y carisma la convirtieron en una actriz solicitada de la industria cinematográfica europea.

El gran público la recordará por sus interpretaciones en títulos esenciales como 'Rocco y sus hermanos' (1960), de Luchino Visconti, 'El gatopardo' (1963), junto a Burt Lancaster y Alain Delon, o '8½' (1963), la obra maestra de Federico Fellini. Cardinale también conquistó Hollywood con su papel en el wéstern 'Érase una vez en el Oeste' (1968), de Sergio Leone, donde su belleza y fuerza dramática la consagraron como mito cinematográfico.

Multifaceta en la gran pantalla

Dueña de una fotogenia magnética, supo escapar de los encasillamientos: interpretó a mujeres combativas, complejas y, en ocasiones, vulnerables, desbordando siempre una intensidad que trascendía la pantalla. Su carrera abarcó más de medio siglo de películas, trabajando junto a directores como Visconti, Fellini, Leone, Mauro Bolognini o Blake Edwards, y compartiendo reparto con actores como Marcello Mastroianni, Jean-Paul Belmondo, Charlton Heston o Rock Hudson.

Galardonada con múltiples reconocimientos, entre ellos el León de Oro a toda su carrera en el Festival de Venecia (1993) y el Oso de Oro honorífico en la Berlinale (2002), Cardinale se convirtió en símbolo del cine europeo de posguerra y en referente de una generación de actrices que reivindicaron su espacio en un mundo todavía dominado por los hombres.

Con su muerte desaparece una de las últimas estrellas de la edad de oro del cine italiano, un rostro que encarnó a la vez modernidad y clasicismo, sensualidad y rigor artístico. Claudia Cardinale deja tras de sí un legado inmenso que sigue iluminando la memoria del séptimo arte.