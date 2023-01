Muere a los 45 años Annie Wersching, actriz del videojuego 'The Last of Us'

La actriz Annie Wersching ha muerto a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en 2020 Su carrera destacó más en el ámbito televisivo al formar parte de series como 'Runaways', 'The Vampire Diaries', 'Bosch', 'General Hospital', entre otros

La actriz Annie Wersching, conocida por series de televisión como '24' o 'Timeless', falleció a causa de cáncer a los 45 años, dos años después de haber sido diagnosticada.

La muerte de la actriz se confirmó este domingo después de que allegados a Wersching compartieran en redes sociales una campaña de financiación en línea para apoyar a su familia.

"(Wersching) Era una persona reservada por naturaleza y el diagnóstico la hizo aún más reservada. Quería proteger a sus hijos, quería mejorar para poder seguir trabajando y sinceramente, no quería hablar de ello. Quería vivir su vida a su manera y estar con su familia", se lee en la descripción de la página GoFundme.

La productora ejecutiva de la serie 'The Vampire Diaries', Julie Plec -en la que Wersching tuvo un papel-, compartió la campaña en Twitter y lamentó la muerte de la actriz: "Descansa en paz Annie, eres un alma maravillosa", escribió.

En un comunicado recogido por medios locales el actor Stephen Full, esposo de Wersching, expresó sus sentimientos en torno a la pérdida: "Hoy hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo", apuntó.

Full también aseguró que Wersching le enseñó a buscar "la aventura" en la vida y que la perseguiría junto a sus hijos, "los dos verdaderos amores de su vida".

Wersching nació en San Luis, Misuri (EE.UU.) en 1977, se graduó como licenciada en bellas artes y comenzó su carrera en el programa 'Star Trek: Enterprise'.

La carrera de la actriz fue más amplia en el ámbito televisivo al formar parte de series como 'Runaways', 'The Vampire Diaries', 'Bosch', 'General Hospital', entre otros.

Wersching fue diagnosticada con cáncer en 2020, pero eso no le impidió ser parte de programas como 'The Rookie', 'Star Treck: Picard' en la que dio vida a la reina Borg, o de la recién estrenada serie 'The Last of Us' basada en el videojuego homónimo.