ÓBITO

Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El intérprete madrileño, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrera en el cine con títulos tan populares como 'La ley del deseo', 'Matador' y 'La herencia Valdemar'

Eusebio Poncela.

Eusebio Poncela. / TONI ALBIR

Pedro del Corral

Eusebio Poncela ha muerto en Madrid este miércoles a los 79 años, según ha adelantado Cadena Ser. El actor, chico Almodóvar en los 80, tuvo una prolífica carrea en el cine con títulos tan populares como La ley del deseoMatador La herencia Valdemar.

