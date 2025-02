Muere a los 92 años el actor Brian Murphy, famoso por la serie 'Los Roper'

El actor británico Brian Murphy, conocido por series televisivas de la década de los 70 como 'Un hombre en casa' ('Man About The House') o 'George and Mildred' ('Los Roper') ha fallecido a los 92 años, en su casa de Kent, en el Reino Unido, informaron este martes medios locales.

Murphy, que falleció en su domicilio el domingo, había trabajado estrechamente con la directora de teatro Joan Littlewood desde los inicios de su carrera.

Más recientemente, apareció en episodios del drama médico de la BBC 'Holby City', el programa de 'sketches' 'The Catherine Tate Show' y la comedia de la cadena ITV 'Benidorm', así como en el programa de comedia 'Last of the Summer Wine', recuerda la BBC.

Rindiendo homenaje a su "talento y humanidad", el amigo y agente de Murphy, Thomas Bowington, lo describió como un "hombre alegre y profundamente bondadoso", según la BBC.

Nacido en la Isla de Wight en 1932, la carrera actoral de Murphy comenzó en los años 50 cuando se convirtió en miembro del pionero Theatre Workshop.

Fundado por Joan Littlewood y su socio Gerry Raffles, se dedicó a modernizar el teatro y llegar a las audiencias de la clase trabajadora.

Murphy actuó en muchas producciones de Shakespeare dirigidas por Littlewood, y trabajó en su único largometraje, la comedia 'Sparrows Can't Sing'.

Pero fue sobre todo conocido por su papel en 'Man About the House' ('Un hombre en casa'), una comedia de ITV que explora la dinámica de un hombre y dos mujeres que comparten piso en los años 70.

Posteriormente, protagonizó el 'spin-off' 'George and Mildred' ('Los Roper'), en el que Murphy interpretó a un gruñón y egoísta George Roper dominado por su esposa, encarnada por su compañera en el Theatre Workshop Yootha Joyce.

Según el medio británico, Murphy estaba casado con la actriz Linda Regan y tenía dos hijos.