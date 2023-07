Muere a los 77 años Randy Meisner, uno de los fundadores de The Eagles

El músico ha fallecido por complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar

Randy Meisner, bajista, vocalista y miembro fundador de The Eagles, ha muerto a los 77 años durante la pasada noche del miércoles en Los Ángeles (Estados Unidos) debido a complicaciones derivadas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

"The Eagles lamenta informar de que el miembro fundador, bajista y vocalista, Randy Meisner, falleció anoche (26 de julio) en Los Ángeles a los 77 años, debido a complicaciones de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)", ha informado la banda en su página web oficial. "Randy fue una parte integral de The Eagles y fundamental en el éxito temprano de la banda. Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, 'Take It to the Limit'", han añadido The Eagles en el comunicado.

Meisner nació en 1946 en Scottsbluff, Nebraska, y comenzó su carrera musical en el grupo de country-rock poco a finales de la década de 1960. Sin embargo, el bajista saltaría a la fama en la siguiente década junto al resto de sus compañeros con The Eagles, la legendaria banda de rock autora de la mundialmente conocida canción 'Hotel California' y que fue incluida en el Salón de la Fama del Rock en 1998.

Además, su disco recopilatorio Greatest Hits 1971-1975 consiguió en 2018 superar al álbum Thriller de Michael Jackson como disco más vendido en Estados Unidos tras superar las 38 millones de ventas.