'La Moderna': Avance del capítulo de hoy, 8 de Enero

'La Moderna' es una serie de televisión española ambientada en los años 30. La ficción se estrenó el pasado miércoles 27 de septiembre a las 22:40 horas . Aun así, los espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

La serie trata la historia de Matilde, una niña que se convierte en mujer con 14 años, ya que tiene que sacar adelante a toda su familia tras la pérdida de su padre. En ese momento, tiene que dejar atrás a Íñigo Peñalver, su primer amor, con el que se reencontrará ocho años después en 'La Moderna', las galerías que don Jaime, el mayor empresario de Madrid en los años 30, tiene en la zona de Gran Vía.

En el capítulo de hoy... Marta y Pablo siguen afianzando su relación de amistad, al tiempo que el varón de los Garcés resulta increpado por un desconocido a causa de su pasado… y encima en presencia de Marta. A ello, Marta le sumará enterarse de los apuros económicos por los que anda pasando Antonia.

A otra persona a la que no se le escapan las noticias es a Esperanza, quien ve que Laurita en los últimos días no para de acudir al servicio. En este punto comenzará a lanzarle una serie de indirectas con el objetivo de averiguar si hay algún motivo detrás. En pocas palabras, esta situación cuenta con un enigma que, a buen seguro, a la propia Laurita no la dejará en una posición cómoda.

Íñigo comprueba cómo el Madrid Cabaret ha funcionado sin requerir de su presencia gracias al apoyo de Emilio, y, en suma, igual es el momento de comenzar una nueva vida…, y quién sabe si Matilde va en ella.