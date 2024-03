'La Moderna': Avance del capítulo de hoy, 8 de marzo

'La Moderna' es una serie de televisión española ambientada en los años 30. La ficción se estrenó el pasado miércoles 27 de septiembre a las 22:40 horas . Aun así, os espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

La serie trata la historia de Matilde, una niña que se convierte en mujer con 14 años, ya que tiene que sacar adelante a toda su familia tras la pérdida de su padre. En ese momento, tiene que dejar atrás a Íñigo Peñalver, su primer amor, con el que se reencontrará ocho años después en 'La Moderna', las galerías que don Jaime, el mayor empresario de Madrid en los años 30, tiene en la zona de Gran Vía.

En el capítulo de hoy... Matilde acepta la idea de casarse con Íñigo, pero sólo con la condición de que le quede tiempo para poder proseguir con sus estudios. Esperanza ya ha anunciado que para el evento se pondrá un vestido que se hizo hace diez años.

Mientras tanto, Emilio se muestra inquieto frente a Íñigo por culpa del encargo que ha recibido de Bernabé. Así de esta forma es posible que consiga ayudar a su hermano Raimundo sacándolo del país, y también de paso lograr que deje en paz a Inés.

A su vez, la propia Inés aconseja a su hermana Laurita que no desprecie las ofertas que pueda recibir para crear anuncios. Las intenciones de Aguirre con don Fermín, dinero mediante, no son todo lo cercanas que el dueño del Salón de té cree, y don Cecilio no le quiere soltar más cuartos a Marta para que después se los entregue a su tío Higinio.