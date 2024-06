'La Moderna': Avance del capítulo de hoy, 3 de junio

'La Moderna' es una serie de televisión española ambientada en los años 30. La ficción se estrenó el pasado miércoles 27 de septiembre a las 22:40 horas . Aun así, os espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

La serie trata la historia de Matilde, una niña que se convierte en mujer con 14 años, ya que tiene que sacar adelante a toda su familia tras la pérdida de su padre. En ese momento, tiene que dejar atrás a Íñigo Peñalver, su primer amor, con el que se reencontrará ocho años después en 'La Moderna', las galerías que don Jaime, el mayor empresario de Madrid en los años 30, tiene en la zona de Gran Vía.

En el capítulo de hoy... El fiscal Herrera hará una visita a doña Carla en la galería, para después registrar sus propiedades en profundidad. Mientras tanto en el Salón de té, don Fermín mantiene su idea de no volver a contratar a Marta, para disgusto tanto de ella como de Antonia; Cañete consigue que Mario confiese que no le importa Teresa y además de que su invento no era más que un simple timo.

A su vez, tanto Marta, como Celia y Laurita andarán inquietas por la llegada del pintor Salvador Dalí, quien hará su primera parada en la buhardilla de las hermanas Valbuena. También visitarán La Moderna, donde Dalí tendrá un pequeño despiste.