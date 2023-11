'La Moderna': Avance del capítulo de hoy, 23 de noviembre

La serie se emite de lunes a viernes a las 16:30 horas

'La Moderna' es una serie de televisión española ambientada en los años 30. La ficción se estrenó el pasado miércoles 27 de septiembre a las 22:40 horas . Aun así, os espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

La serie trata la historia de Matilde, una niña que se convierte en mujer con 14 años, ya que tiene que sacar adelante a toda su familia tras la pérdida de su padre. En ese momento, tiene que dejar atrás a Íñigo Peñalver, su primer amor, con el que se reencontrará ocho años después en 'La Moderna', las galerías que don Jaime, el mayor empresario de Madrid en los años 30, tiene en la zona de Gran Vía.

En el capítulo de hoy... la vuelta de Matilde Garcés a trabajar en 'La Moderna' le supondrá un problema a don Fermín, puesto que empieza a dudar de si despedirla o no. Al fin y al cabo, los constantes ataques y artículos de Evaristo Senabre sobre la familia Garcés, y en particular de la figura de Matilde, están haciendo que algunos clientes muestren públicamente su rechazo a acudir al salón de té.

Desde luego, este no es un asunto del que la gente se vaya a olvidar rápido, y prueba de ello puede ser la pintada que se encontrarán los hermanos Peña en la puerta de su casa.

Mientras los ánimos en el Salón de té siguen un tanto a flor de piel, Cañete y Teresa parecen no arreglarse. Ese no será el único problema, ya que Antonia no conseguirá el dinero que le reclama Pilar; Laurita y Fernando tendrán otra cita, y además, Elías acudirá a casa de Trini donde se encontrará nada más y nada menos que con Miguel.