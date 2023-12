'La Moderna': Avance del capítulo de hoy, 14 de Diciembre

'La Moderna' es una serie de televisión española ambientada en los años 30. La ficción se estrenó el pasado miércoles 27 de septiembre a las 22:40 horas . Aun así, os espectadores pueden disfrutarla de lunes a viernes a las 16:30 horas en TVE.

La serie trata la historia de Matilde, una niña que se convierte en mujer con 14 años, ya que tiene que sacar adelante a toda su familia tras la pérdida de su padre. En ese momento, tiene que dejar atrás a Íñigo Peñalver, su primer amor, con el que se reencontrará ocho años después en 'La Moderna', las galerías que don Jaime, el mayor empresario de Madrid en los años 30, tiene en la zona de Gran Vía.

En el capítulo de hoy... Matilde e Íñigo parece que esta vez sí han roto su relación definitivamente… a ojos de una doña Carla que no quiso perderse el momento. La misma que intenta hacerse con La Moderna, algo a lo que su dueño don Fermín se sigue negando de forma sistemática.

Así que hasta la fecha en La Moderna seguirá trabajando Teresa como encargada, ¡y con su periquito en casa! A Miguel no le quedó más remedio que confesarle lo que le ocurrió con él. En el Madrid Cabaret volveremos a ver a Emilio de camarero, y también a Inés y Laurita, ya que descubrimos las verdaderas intenciones de la mayor de los Valbuena. Estas no son otras que venir a Madrid para disfrutar de su noche y no de los estudios.