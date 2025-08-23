Miguel Poveda: "El deporte no tiene sexo"

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me compararía con el baloncesto. Creo que estoy metiendo en la canasta proyectos que, a priori, parecían imposibles. Retos que están llegando a buen puerto y acabarán siendo un triple. Hace unos meses colocamos una placa en el Hotel Majestic en homenaje a Federico García Lorca en reconocimiento a su relación con dicho lugar y Barcelona. Para mí, que soy tan lorquiano, fue un honor estar ese día junto a Serrat. Soy de Badalona por lo que el baloncesto lo he tenido cerca toda mi vida y es lo que me viene a la cabeza. Badalona ha sido, es y será ciudad de baloncesto y los que somos de allí sabemos qué significa ese deporte.

Badalona y el Joventut siempre han ido de la mano. ¿Qué recuerda de su infancia?

Había dos ‘Badalonas’. Una era la pija y luego estaba la del centro. La Badalona más de periferia era más futbolera, pero la esencia del Joventut siempre estaba presente. Había algo de orgullo y amor propio, de identidad: “soy de Badalona que es donde juega el Joventut”. Crecí en unos años en los que si no te gustaba el deporte eras poco masculino. Uno tenía que estar conectado sí o sí con el deporte aunque no lo practicase porque eras el “mariquita” y te generaba presión. Hoy en día que te guste ya no es solo de heterosexuales y pienso que el deporte no tiene sexo, pero en esa época tenía que gustarte el fútbol o el baloncesto o eras ‘sospechoso’ y se dudaba de tu condición sexual.

Por suerte las cosas han cambiado.

Afortunadamente. Personalmente, lo vivía con presión. Ahora no pasa ni por asomo, pero en la Badalona de hace décadas sucedía y no hay que esconderlo pues eran otros tiempos. Me obligué a que me gustase el deporte y por ser del Joventut molabas porque gracias al baloncesto Badalona siempre ha estado en el mapa. Te sentías orgulloso de ser verdinegro.

Posee una dilatada carrera con mucha solera.

Ignacio, espera un segundo. Vuelvo a lo de antes: puedo asegurar que estoy en el mejor momento de mi vida. Pasar la barrera de los cincuenta y todo lo vivido me sitúa en una etapa en la que me resbalan cosas que antes ocupaban mucho espacio en mi cabeza. Ahora las veo con perspectiva porque te liberas y te da absolutamente igual lo que piensen. Es una mochila menos. A nivel espiritual veo todo de otra manera y lo disfruto mucho más. Hay otro Miguel, siento que soy otra persona porque me he liberado de cargas emocionales que no me dejaban avanzar, ni en lo artístico, ni en lo personal. Tras la pandemia conecté con mi yo interior y ahora que miro hacia dentro me conozco mejor. No es que esté encantado de conocerme, pero camino por el mundo de otra manera, con otra verdad, otra templanza y vivo el momento más espiritual de mi vida.

Le noto muy emocional.

Estoy conectado con otras movidas que me generan paz en el alma y me hacen disfrutar la vida y la música de otra manera. Eso me ha colocado en otra perspectiva muy placentera. No hay tanto ruido ni en la cabeza, ni en el corazón. Pongo paredes y lo insonorizo todo; algo que antes no sabía hacer.

Está claro que usted es incansable y cuenta con una larga lista de proyectos.

Hay una fuerza que no entiendo ni yo. Creo que tengo un fuego que algún día se apagará, pero poseo tanto amor por el arte que eso me da una fuerza y me conecta a algo tan profundo y hermoso que genera mi amor por la cultura y la música. Eso hace que esté siempre con ganas de estar conectado y con nuevos proyectos. Me da fuerza y tengo la sensación de crecer a nivel humano y artístico y me mantiene fuerte. Lo mío no es un trabajo. Es un viaje de aprendizaje continuo y de puro entusiasmo.

¿Qué parte deportiva tiene el componer?

Trabajar la mente. Hay un ejercicio que te agota. Es una energía tal la que se usa. Y para la creatividad y el corazón y el alma se usa un motor interno que agota. Encender ese motor de creatividad supone un esfuerzo que acaba cansando como el deporte de élite.

¿Tiene algún referente en el deporte?

Rafa Nadal. Cuando tenía 30 años me relacionaban con él y en algunas portadas hasta nos parecíamos. Tenía un ‘look’ muy Nadal y todo el mundo me llamaba “Nadal” y le presté atención desde entonces. Me decían “eres el Nadal del flamenco”. Y yo me preguntaba: ¿qué es ser el Nadal del flamenco? Vi que era un gran deportista y una filosofía tanto en el tenis como en el deporte. Su humildad me cautivó y le tengo como un referente.

Miguel Poveda, durante la entrevista con SPORT / Lou Acedo

¿El fútbol cómo lo llevamos?

No lo sigo a diario, pero está muy presente. Condiciona para agendar tus conciertos y es un fenómeno que se escapa a tu control. Si coincides con un partidazo estás hundido. No soy nada futbolero. En el Mundial de España 82, el de Naranjito, veo a ese Miguel Poveda de nueve años y no me reconozco. Me sabía los nombres de todos los futbolistas: Quini, Arconada. Tengo culto a esos años y colecciono Naranjitos. Jugaba al fútbol de manera obsesiva, pero solo ese año. Digamos que fui un ‘freak’ del fútbol en el Mundial ‘82 y se acabó. Ahora no soy capaz de ver un partido de fútbol, ni de escuchar el ruido del comentarista.

¿Cuán presente está el flamenco en nuestro día a día?

Ah, espera Ignacio que ahora que pienso tengo buenos amigos futbolistas.

¿Dígame nombres?

Resulta que ‘Nolito’ (Manuel Agudo Durán) es como mi hermano. Lo quiero mucho. Y también Sergio Sánchez del Málaga.

‘Nolito’ es un mito.

Lo es y primo de mi percusionista. Ha venido a mi casa y yo he ido a la suya, pero no sé cómo juega. Conozco a ‘Nolito’ porque es el primo de Paquito que toca conmigo y ya está. Y también a Sergio Ramos. He estado en su casa de Sevilla y he montado a caballo con él. Y pasé un fin de año en su casa en un momento personal muy delicado.

Explíqueme.

Yo atravesaba una depresión de las gordas en Sevilla. Tan gorda que no quería hacer nada de nada, ni ver a nadie, ni hablar con nadie. Lo que se dice una depresión de caballo. Y Sergio me llamó y me dijo: “Cógete tus cosas y vente a mi casa a pasar la Navidad con mi familia”.

¡Qué gran gesto!

Un gesto muy generoso que dice mucho de Sergio como persona. Fui a su casa y me lo pasé bomba. Me olvidé de lo mal que me encontraba al entrar y salí renovado. Cuando me iba de viaje en su finca cuidaban de mi perro. Sergio me ha ayudado mucho. Y me invitó al Santiago Bernabéu y disfruté. El partido se me pasó más rápido de lo que esperaba.

A Sergio Ramos se le ve auténtico.

Es todo pundonor. Un luchador. Es un freak del deporte. Siempre que lo veo está entrenando y es un gladiador del fútbol. Y luego está la anécdota de Iniesta.

“Sergio Ramos y su familia son todo generosidad porque gracias a ellos conseguí superar una profunda depresión; me obligaron a pasar unas Navidades en su casa de Sevilla y salí renovado” Miguel Poveda — Cantaor de flamenco español

Es usted una caja de sorpresas. Para no gustarle el fútbol…

Un día me llegó una caja de vino. Mi anterior manager me dio la tarjeta y pregunté ¿quién las envía? Y me respondió con cara de sorpresa: ¡Andrés Iniesta! Y yo le dije ¿Iniesta? Porque no sabía quién era (risas). Le di las gracias y cuando me contestó me contrató para actuar en su Fuentealbilla natal.

¿Qué suponen las colaboraciones con otros artistas y mezclar estilos?

Lo que no hacen los políticos lo hace la música que no es otra cosa que abrazar. Es terapéutica, hospitalaria. Cuando confluye todo eso el ser humano es distinto. El flamenco ha tenido la inteligencia de acudir a otras músicas o dejar que otras músicas acudan al flamenco. Creo que eso ha sido positivo porque goza de buena salud. Se ha nutrido de otros estilos y se ha liberado de prejuicios. Que te guste el flamenco es sinónimo de culto y ya no se vincula a gente mayor.

¿Y cómo puede crecer aún más entre la gente joven?

No debe crecer. El flamenco no es un estilo antiguo, no hay que hacer inventos raros para que la gente entre en su esencia. Ya en sí es una música moderna. Igual hay que ver cómo la lanzas al mundo con amor, mimo, clase, calor, pasión, pero no es música del pasado. Lo que han hecho ha sido fusionar el flamenco con la poesía culta gente como Enrique Morente o Camarón que perduran en el tiempo. O Lole y Manuel que llenaban estadios con su poesía. El camino no es ponerle música electrónica o hacer cosas raras pues la esencia es lo que prima. O el gran Israel Fernández.

Usted canta en el Liceu el 15 de octubre. ¿Qué podemos esperar de esa velada tan emotiva?

Que la gente salga con ganas de consumir cultura. De vivir y que le pasen cosas. Y quien venga a un concierto mío por primera vez salga pensando “ostia quiero conocer más de esta música”. Que se le movilice el alma y le remueva el avispero del corazón.

¿Quién es, a día de hoy, Federico García-Lorca?

Un Dios en la tierra que sabemos que existió. El otro podemos creer en el universo, en fuerzas, energías, pero el legado ‘lorquiano’ sigue vigente en 2025. Su figura supone memoria, belleza y valores humanos. Siempre defendía el sentido de la justica, la igualdad, el amor a los animales, al desfavorecido. Fue un tío que venía de una familia adinerada al que no le importó ponerse el mono de trabajo y liarse por los pueblos de aquella España para expandir el teatro entre el pueblo y defender el flamenco. Siento amor hacia Federico y noto que es un poeta mágico porque cuando te sumerges te zarandea duro.

Miguel Poveda, cantante e Ignacio Sagnier, periodista / Lou Acedo

¿Cómo ve la perspectiva de la industria musical?

Pienso que la industria va por un lado y el arte por otro. La industria es importante, pero debe tomar más conciencia del arte. El negocio está bien, pero están cada vez más separados y hace falta más compromiso con el arte y el artista también, ojo. Muchos cantantes tienen la prisa del triunfo rápido y es que una canción que lleva sonando un mes ya es antigua. Admiro las carreras de Serrat o Ana Belén, gente que ha picado piedra. Parece que eso ya no vende y la industria debería mimar la cultura y recuperar ese concepto de currárselo y el propio artista recapacitar. No es el fin del mundo si un disco tuyo no ha tenido el éxito que se esperaba porque si hay talento al final acabará floreciendo. Los hay que van a terapia porque están jodidos y frustrados y no saben cómo llamar la atención.

¿Qué escucha actualmente? ¿Y en su infancia?

Isaac Albéniz, Chopin, Los Chichos. Me encanta variar. Me gusta la música de los 60, 70, Michael Jackson, el flamenco clásico y a mis compañeros jóvenes los vigilo porque son fieras. Como te decía, Israel Fernández tiene carisma, aura de artista y unos conocimientos del cante que dejan flipado. En este país si uno triunfa parece que pierde credibilidad, ¿por qué? No lo entiendo. Uno destaca y saca la cabeza y se le acusa de venderse…nooo, por favor. En María Terremoto hay mucho talento o en María José Llergo que es muy linda, muy especial. Detrás de ella se esconde una niña que ha sufrido y llorado y lo noto en su manera de cantar porque emociona. De pequeño, mi madre, que era quien mandaba, dejaba poner a mi padre en el coche a Alan Parsons, Pink Floyd o Police. Mi madre era más de Marifé de Triana, María Jiménez, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Chiquetete o Manzanita.