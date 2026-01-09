“Messi traspasa fronteras y me cautiva por su humildad, gratitud y solidaridad”

Ela Taubert sigue aumentando su masa de fans en España a un ritmo vertiginoso. Inmersa en plena gira mundial de presentación de su primer disco, la cantante de pop colombiana nacida en Bogotá en el año 2000 (y que ganó un Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo con 24 años) se sentó con SPORT para hablar de música, su país, colaboraciones con otros artistas, deporte en general y de un Leo Messi al que admira por lo que ha conseguido y significa. Ansía imitarle y la carrera musical de Ela goza de una expansión sin límites.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

¿Qué gran pregunta? No sé dónde estoy y ahora mismo tengo una sensación de resiliencia y de estar persiguiendo un sueño, pero tengo claro que quiero llegar donde está Leo Messi. Es una gran comparación porque lo admiro, lo amo, es mi futbolista favorito y me comparo con él y con dónde quiero llegar. Creo que más que ser admirada por mi misma prefiero que se admire mi arte como el de Messi en la cancha. Me gusta compartirlo y que la gente se siga refugiando en él. Por mi prima sé algo de futbol porque es periodista deportiva y sé dónde se refugia ella cuando la acompaño a la cancha a cubrir un partido y para mí el arte es lo mismo.

¿Entiendo que le gusta el fútbol?

Me gusta y en mi casa siempre se vivió esa cultura de sentarnos a ver los partidos. En Colombia existen el Santa Fe y el Millonarios y en mi casa son del segundo así que, por ende, se asume que soy de Millonarios. Crecí en una familia que se levantaba muchas madrugadas para ver las carreras, el tenis o el fútbol y estoy empapada de deporte por ellos.

En especial de fútbol a tenor de sus palabras.

Así es, básicamente de fútbol. Aunque a mi abuela le encanta el tenis y en Colombia somos muy de estar unidos en familia siguiendo deportes así que, en consecuencia, sigues lo que hacen ellos por lo que me decantaría por el fútbol y el tenis.

¿Qué valores le cautivan de una estrella como Leo Messi?

Principalmente su humildad, gratitud y solidaridad y que sus acciones traspasan fronteras. Son los valores más importantes que atesora Leo y que rescato para adoptar en mi carrera que, aunque es corta, siempre ayuda. Es un gran ser humano y me gustaría ser como él en el futuro y dejar huella.

¿Practica algún deporte?

Me fascina correr. Me ayuda a centrar la cabeza. Lo retomé hace unos meses y agradezco mucho el hecho de poder correr un rato a diario, ya sean 30, 40 minutos o una hora porque me ayuda a tener los pies en la tierra y alejarme y despejarme de tanto caos que hay en el afán del día a día. Si corro noto que estoy más en el centro que es lo que necesito para trabajar.

¿Tiene algún otro nombre propio que sea su referente en el mundo del deporte?

Mis abuelos siempre me pusieron tenis, pero no era muy buena y me fui hacia el voleibol para poder hacer deporte en vacaciones, aunque el tenis me marcó por la concentración que requiere. Recuerdo que en mi casa siempre se hablaba de Roger Federer por su elegancia en la cancha.

¿Y algún momento deportivo que le marcase?

Siempre escogí el fútbol en el colegio. Juntaban equipos con otras escuelas, pero nunca llegamos a ninguna final y, pese a todo, lo recuerdo con mucha felicidad porque el deporte unifica a toda una comunidad. Me hubiera gustado llegar a finales, pero no pudo ser…

"En el colegio había otros deportes para escoger, pero siempre jugaba al fútbol" Ela Taubert — Cantante de pop colombiana

¿Cómo se prepara para afrontar giras y promoción desde el punto de vista físico?

En la gira de ‘Preguntas a las 11:11’ en la que hemos estado inmersos estos meses, aparte de trabajar la parte mental, que es muy importante, también lo es la física en especial cuando hay conciertos ‘back-to-back’ con fechas tan seguiditas. Siempre organizamos la parte musical y creativa y luego me subo a la elíptica para no lastimar mis rodillas mientras entreno y canto al mismo tiempo.

Nombres como Taylor Swift y Beyoncé hacen todo el concierto cantado subidas a la elíptica.

Son el perfecto ejemplo por cómo hacen este tipo de cosas. No es tan fácil, pero es muy inspirador poder implementar este sistema porque te ayuda a ser atleta y a lograr ambas cosas: mantener el estado físico y no desafinar y mantener tu cuerpo tonificado. En esta primera gira internacional he implementado este tipo de entrenamiento y me ha gustado mucho.

¿Qué parte de exigencia deportiva tiene componer canciones?

Salir a correr me sirve para despejar mi cabeza y centrar mis emociones. Eso me ayuda a poder encontrar las palabras perfectas y poner en papel lo que quiero expresar. A veces las canciones salen en el momento de manera natural y otras no. Hay ocasiones en las que toca sentarse y decir hacer una semana me pasó esto y necesito desahogarme y ya estoy lista para hablar de este tema o quizá de algo que me divierta. En mi caso manda un espacio muy bonito de poder aterrizar las ideas y organizar las palabras. Me gusta escribir como hablo ya sea conmigo misma o con una amiga. Un pilar importante es la sensación de desahogo y de dejar mi vida ahí y que en cinco años pueda escuchar esas canciones y me vea reflejada con lo que sentía. Lo que quiero decir es que componer demanda un tipo de concentración y de foco en lo que una quiere expresar.

Ela, ¿qué trata de transmitir con su música?

Digo algo que me hace parecer un disco rayado. Para mí todo esto no se trata de mí, sino de la gente y del arte. Me parece muy bonito poder escribir temas que, en su momento, cuando empecé a componer, era la única que se sentía como expresaban dichas canciones: alegre, sola, contenta, triste… Cuando saqué mis primeras canciones vi que había más personitas que se sentían como yo que se refugiaban en esas canciones. Lo más bonito es sentirse acompañado y más a nuestras edades en las que se sufren cambios vitales y nuevas experiencias. Siento que es agradable ser la mejor amiga de los fans porque ellos me reflejan esa seguridad de que cada vez que escuchan esas canciones sientan un refugio y compañía. Se trata de tener vasos comunicadores y ‘feedback’.

Ela Taubert, cantante de pop colombiana / Dani Barbeito

¿Cómo le trata el público español?

Es precioso. Tocar en España ha sido un sueño porque hace 2 años vine a conocer gente y ha sido un caminar muy bonito. Ese día fui al parque de El Retiro y cité a gente y vinieron dos personas, al año siguiente 100 y en mi última visita a Madrid fueron 1.000 lo que demuestra que ha sido un trayecto hecho con humildad y trabajo. España siempre me ha brindado buenos recuerdos y me reciben con la mente abierta como Aitana que es maravillosa que me abrió su corazón de par en par.

¿Cuándo sintió que esto iba en serio?

Me recuerdo en mi cuarto encerrada componiendo, yendo al colegio y soñando con ser Hannah Montana. Que hace dos años dos niñas de Madrid acudiesen a mi llamada a ese parque ya me parecía una locura irreal. Viendo ahora a 1.000 personas más que pensar que la cosa va en serio noto agradecimiento por cumplir un sueño. Me parece muy loco que la música que he hecho en mi casa con amigos traspase fronteras y llegue a España. Esto reafirma que si uno hace las cosas con amor la fe mueve montañas.

Las 11:11 es una hora importante, mágica a tenor del título de su disco.

En mi casa fue siempre algo importante lo del 11, un juego de familia. A las 11:11 todo el mundo se para y pide un deseo o se hace un ‘screenshot’ del celular y nos lo mandamos. Es sagrado. O si vemos tres ‘unos’ en la calle es una señal de que todo va bien y tenemos un angelito que nos protege y vamos por el buen camino. Nací un 11 de septiembre y mi abuelo también. Hay un montón de casualidades en las que creemos y unifica ese cuento de los deseos y poder cumplir sueños. Con buena energía se pueden cumplir las cosas y por eso puse lo de ‘Preguntas a las 11:11’ para mi primer álbum porque es mi momento más íntimo con el universo y con Dios.

¿Qué supuso abrir el concierto de KarolG en Bogotá en 2024? Año sin ningún 1 por cierto.

Fue uno de los años más fantásticos de mi vida y mi carrera sin, como comentas, tener ningún 1 (risas). Abrir a KarolG en mi casa, mi ciudad, es de lo más loco que me ha pasado. He ido siempre al estadio de El Campín acompañando a mi prima a ver partidos y lo de pasar de ver fútbol y cantar las canciones de KarolG en casa a abrir su concierto ya te puedes imaginar lo que significó. Me da risa por lo que supuso y por el hecho de cerrar el círculo porque fue la primera mujer que me abrió la puerta y me dio una oportunidad.

La música colombiana está pegando fuerte.

Es un país precioso y lleno de arte. Cuando hablo de Colombia me pongo emocional porque siento que es un país que brinda mucho. Y soy soñadora porque vengo de una tierra de soñadores. Todos somos muy ambiciosos con las metas de poder salir y compartir de dónde venimos y lo que queremos aportar afuera. Es bonito ver a tantos compatriotas pudiendo dejar a nuestro país en lo más alto y pudiendo colaborar con otros artistas y dejar esa huella de cómo somos nosotros y darle otra cara al lugar de donde venimos. Me enorgullece se parte de ese grupo de compatriotas que están saliendo de su país para dejar esa palabra bonita que es Colombia en otros territorios.

"Salir a correr me sirve para despejar la cabeza y poder centrar mis emociones" Ela Taubert — Cantante de pop colombiana

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

No tengo muchas pero las que tengo son de peso. Las cinco han sido experiencias muy ‘bacanas’ porque siento que cada colaboración me ha permitido, no solo aprender de ese artista y de su universo, sino conocer al ser humano-artista con el que me he topado. Ha sido de las experiencias más bonitas y de cada una de ellas he obtenido como la de Aitana, Joe Jonas, Morat, Jay Wheeler o Pitizion. Ha sido muy bonito poder ver a las personas y escuchar sus consejos y me llevo amigos para toda la vida. La de Aitana significó la consecución de un sueño.

¿Cómo ve la industria musical y las redes sociales? A usted le ayudaron a darse a conocer.

Así es. Para mí las redes han supuesto una ayuda muy grande y me han permitido poder llegar más rápido lejos de Colombia y a fans de fuera que, de otra manera, me habría costado más o no se hubiera dado. Me han ayudado a entender a mi gente y qué sienten. Hoy en día es una herramienta importante para cada artista si le sabes coger el lado positivo. La industria la veo en un momento interesante y con espacio para todo tipo de estilos. No hay ningún sonido que lidere sobre otra música y hay afrobeat, reggaeton, rock, pop, balada o regional mexicano. Me parece ‘bacano’ porque hay una libertad de hacer lo que a uno le gusta sin sentir ninguna presión.

¿Cómo definiría su música y qué canción pondría a alguien que no le conoce?

Escogería ‘Cómo pasó’ porque me parece que resume en epicentro de todo lo que quiero compartir o ‘Preguntas’ que es una canción del álbum que narra el momento en el que estoy de mi vida. Mi música la definiría como vulnerable y empoderada.

¿Qué supone ganar un Grammy con 24 años y una carrera tan corta?

Todo artista ha soñado con algo así. Me acuerdo de chiquita dando un discurso como si hubiese ganado un premio con el cepillo de pelo como si fuese un micrófono. ¡Y logré el Grammy en 2024! Creo que fue un sueño cumplido en esa categoría de nueva artista que solo se puede ganar en los inicios de una carrera y en el que puedes compartir trabajar en equipo y el esfuerzo que no es solo mío. Fue maravilloso y mágico y aún no me lo creo. Cuando tenga 85 años lo seguiré contando con la misma gratitud, aunque no tengo palabras para definirlo.

¿Qué escucha actualmente?

Vuelvo a escuchar a Rosalía y me encantan Bad Bunny, Taylor Swift o Sabrina Carpenter. No me caso con un solo estilo y me gusta ver es investigar lo variado que hay por el mundo.

¿Qué sonaba en el coche de sus padres?

Miguel Bosé, Shakira, Alejandro Sanz o Hannah Montana. Mi mamá siempre escuchó a Cher y recuerdo a Paul Simon por mi abuelo.