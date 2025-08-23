Suscripción

En Isla Cristina

Manuel Carrasco sufre una caída en un concierto en Huelva

El artista se levantó con una sonrisa y continuó con su espectáculo

Manuel Carrasco.

Manuel Carrasco. / EP

EP

MADRID

Manuel Carrasco actuaba este viernes en Isla Cristina, Huelva, en el marco de su ira 'Tour Salvaje' y allí sufría un pequeño incidente encima del escenario. Dándolo todo ante su público, el artista sufrió una caída mientras interpretaba uno de sus temas y que desataba la preocupación entre su público.

Con la sonrisa que le caracteriza, Carrasco se levantó al segundo y siguió con su espectáculo demostrando ante sus espectadores que se había tratado de un traspiés que no había tenido ninguna importancia.

Un momento que se ha hecho viral en redes sociales y que ha servido para que muchos de sus fans hayan creado memes con la caída tirando de sentido del humor. Un pequeño incidente que no frenó la energía del cantante, que además de salir ileso puso a su público en pie con su impresionante show.

