Mala Rodríguez: "Deberían ir más mujeres al fútbol"

A ver qué me vas tú a preguntar.

María, a ver qué me va usted a responder.

Venga va dale.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras en SPORT con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra?

Jajaja…te diré un nombre: Cristiano Ronaldo. Porque siento que ha hecho escuela y pese a todo sigue innovando en lo que hace. Ese tío ha hecho de todo viniendo de la mierda, de la nada y se ha construido a sí mismo a base de trabajo. Actualmente se mantiene en lo alto como un luchador y tiene una edad en la que le correspondería tomar más impulso todavía. No lo frena nadie, ni nada. En el hecho de venir de abajo, de la nada más absoluta es en los que me veo más reflejada.

¿Qué admira de él?

Que nunca se rinde. Y yo tampoco. De ahí nuestro paralelismo.

Celebrar los 25 años de un disco como ‘Lujo Ibérico’ en un lugar como el Palau de la Música es algo que merecía la pena.

Fue un capricho mío hecho a medida. Me apetecía darme un homenaje porque el Palau de la Música es uno de los lugares más increíbles que hay en el mundo. He visto algunos sitios, pero arquitectónicamente y la vibra que tuvo ese arquitecto (Lluís Domènech i Montaner) me alucina. Es un loco y en la vida me gusta estar rodeada de locos. Me gustan los conciertos cercanos en los que se establece una conexión tremenda con la gente y que quienes vengan disfruten tanto como yo.

Tengo entendido que el fútbol le apasiona.

Así es. Soy muy futbolera. Viví un tiempo con un tío mío al que le apasionaba el fútbol y lo vivía a lo grande y me empapé de esa pasión. Celebraba los goles como un loco y me cogía en sus brazos. Era una celebración extrema y recuerdo la pantalla que era tan verde como el césped, lo que era un fuera de juego; todo eso me lo acabó metiendo él. En mi adolescencia quedaba con los chicos en las pachangas y también le daba al balón.

¿De qué jugaba?

De centrocampista y lo hacía muy bien porque corría mucho. También hacía atletismo y es que el deporte me gusta mucho. Pero lo que más es el fútbol. Hay giras en las que vuelvo en la furgoneta escuchando los partidos. Soy del Cádiz y me da igual como esté en la tabla o en que División milite porque ser del Cádiz es muy lindo. Una lo es siempre y hace de embajadora donde sea. Ser del Cádiz es amar el deporte, amar el juego.

Pero usted nació Jerez.

Lo que pasa es que mi familia está repartida por varios pueblos de Cádiz. Nací en Jerez y tengo familia por toda la zona y Cádiz es especial porque íbamos a la playa, salíamos, crecí. Es la ciudad que nos ha unido a todos. Mucha gente de mi familia va al estadio cada partido. ¿Sabes que me gustaba?

Dígame.

Me gustaba irme a la base naval de Rota a escuchar rap americano. Había una discoteca y todos íbamos a escuchar ‘ese’ rap. Ahí se formó el jaleo y yo me decía “¿pero esta música que coño es?”. Empecé a recibir todas esas referencias e influencias musicales en Rota. Alucinante, ¿eh?

"Me comparo con Cristiano porque nunca se rinde y viene de la mierda" Mala Rodríguez — Rapera española

¿Cómo era el Jerez de su infancia?

Una ciudad con grafitis y mucho ‘breakdance’ como Sevilla. Ahora vivo en Barcelona y no me puedo ir por mis hijos porque a mí lo que me apetece es ir cambiando de ciudad constantemente.

¿Es más del Barça o del Real Madrid?

Jajaja…eres malvado. Me gustan Marcelo y Cristiano, que ya lo he mencionado, pero te lo dejaré claro siempre porque es un ‘fucking’ robot. Así como a Messi lo ha tocado Dios, Ronaldo en cambio es un tío que se ha hecho a sí mismo. Es innegable que Messi es un super dotado, pero me flipa Cristiano. Con Barça y Madrid me pasa lo mismo. Me gusta mucho el Barça y también el Madrid aunque lo que me gusta realmente son los jugadores. No entiendo como no van más mujeres al fútbol. La verdad es que no lo comprendo porque deberíamos ser más en los estadios. Con el fútbol soy una ‘puta’ freak en todos los sentidos.

¿Qué le cautiva de los jóvenes futbolistas de ahora?

Me gustan dos en especial. Kylian Mbappé es muy elegante y Lamine Yamal es muy furioso y tiene chispa. Son dos genios. Pero mi ídolo, es y será Eric Cantona. Es un loco y un chulazo con todas las de la ley. Me cautiva porque es un tío al que se la suda todo y me encanta lo de romper la reglas. No siempre, pero si algún día hay que romper alguna regla se rompe, ¿no? Así es más divertido.

El deporte veo que es importante en su día a día.

Si porque hay que estar en forma. Levanto pesas, hago ejercicio, hice atletismo, concretamente velocidad, 200 metros. De pequeña me encantaba correr. El tema es que me ha gustado mucho la velocidad y las rutinas de entrenar subiendo el estadio por las escaleras y dando vueltas a la pista. Es una droga. El impacto y la explosión me encantaban y el hecho de acabar sacando el hígado por la boca. En mi día a día cada día hago deporte porque tengo un gimnasio en casa. A veces voy a ‘crossfit’, pero no me gusta eso de formar parte de la secta. Voy de vez en cuando a mi bola porque soy muy disciplinada y no necesito a nadie que me lleve o me diga qué debo hacer.

¿Qué referentes tiene en el mundo del deporte?

Oye que no estás grabando la entrevista, loco.

Que sí que está grabando, mire.

Ah vale, que susto, sigamos. ¿Y qué referentes quieres que te diga?

Quiero que me diga el suyo.

Una persona que me dejó huella fue la atleta Florence Griffith. Me marcó tanto esa mujer que provocó que quisiera hacer atletismo. La vi tan poderosa, con tanta personalidad, con esas ‘uñarracas’ que llevaba y me dije en esas Olimpiadas: “me tengo que poner dura con el atletismo”. Ahí me reafirmé. Esa sensación de llegar la primera en las carreras me encantaba.

Mala Rodríguez, rapera española, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Y un momento histórico que recuerde del mundo del deporte?

Un momento reciente y que fue muy comentado sucedió en las últimas Olimpiadas de París con la boxeadora de Argelia que se llama Imane Khelif y a quien cuestionaban si era hombre o mujer. Qué vergüenza y qué tristeza. La trataron fatal y me parece muy duro lo que sufrió. Tuvo que pasarlo muy mal y espero que nadie más tenga que atravesar un momento tan triste. Celebraremos el día en el que estas cosas ya no acontezcan.

¿Qué punto deportivo tiene el componer?

Supone una exigencia de que hay que hacerlo todos los días. Es una labor de agricultor cómo la de cuidar un huerto o como cuando tienes un limonero que tienes que estar siempre pendiente. Como un árbol frutal que primero florece y luego da frutas. Mis plantas las cuido a diario y les doy besitos.

¿Cuál es el mejor momento para componer?

Cuando se tercia. En cualquier momento si me aparece la inspiración. Trato de recordar lo que he pensado para cuando llego a casa plasmarlo. Lo que más me gusta es que lo que componga me toque el alma o por el contrario tengo la sensación de que es una mierda. Me gusta verme reflejada porque si no es así es simplemente un ejercicio de matemáticas. Hay un rap que calificaría de artificial y que es rimar por rimar. Yo iba a ‘rimaderos’ de joven, pero me gustaba más la rima asonante y me decían eso no era rima y les callaba la boca. ¿No ves el cuadro? No te estás enterando de nada tío. Me gusta la poesía y que cuente algo de ti y te libere. Para mí el arte es liberación y hay que romper los cánones. Si no te liberas no sirve de nada. Sucede como con los futbolistas. Se ve cuando uno está jugando al fútbol con o sin cojones o si uno está pintando la mona o lo da todo.

Si no se siente acaba siendo como hacer churros.

Ehhh que los churros están muy buenos y tengo la receta. Me encanta comer churros y en Sevilla los hacen buenísimos.

¿Cómo ve el mercado de la música?

Un mazo ‘saturao’. Se lanzan muchas canciones y no da tiempo de escucharlas todas. Si para leer un libro necesito un mes para escuchar una canción y enamorarme de ella también necesito un tiempito. Lo de ahora lo veo muy repetitivo. Como que la peña ha encontrado la fórmula y venga a repetírmela una y otra vez. No hombre no. Vete a tomar ‘pol’ culo, tío. No escucho nada que no sean mis canciones. Piensa que trabajo en esto y en el estudio escucho las mías cuarenta millones de veces y cuando vuelvo a casa no quiero escuchar nada de nadie y me pongo audiolibros.

¿No se empapa de nadie?

Escucho a Aphex Twin, a Israel Fernández, a Kandinsky y me flipan las bandas sonoras. Me gusta imaginar y poder tener inspiración. Tío, yo no me pongo a nadie para poder inspirarme porque ya me inspira el día a día, lo que me pasa, la vida, las preguntas que me hago a mí misma, la política, el funcionamiento del mundo.

"Mis referentes son la atleta Florence Griffith y el futbolista Eric Cantona. En mi día a día me gusta estar rodeada de locos y Cantona es un ‘loco-chulazo’ a quien le gusta romper las reglas como a mí" Mala Rodríguez — Rapera española

Ya que la ha mencionado. ¿Cómo ve la política?

Una basura. De pequeña compuse una canción que te obligo a escuchar y que se titula “Por eso mato” y que resume mi filosofía de vida. Es deprimente, pero bonita. En la política manda el color verde, pero no esperanza, manda el verde del dinero. Y pienso que debería primar la integridad, la ética. Un ser íntegro piensa en todos y no es egoísta. La política es pornografía bajo mi punto de vista.

Ha mencionado que le gusta la velocidad y en su día le invitamos a un Gran Premio de MotoGP.

Y los coches. Nunca me verás pilotar una moto, pero que me lleven de paquete me gusta. Me llevó Fonsi Nieto que es un mito y pasé miedo. Iba agarradita y fue muy guay. Estuvo genial y ha sido una de las cosas más increíbles de mi vida y que siempre te podré agradecer por haberme invitado.

¿Qué pilotos le gustan?

Hay muchos buenos, pero quiero mucho a Ana Carrasco y quiero decir que lo ha pasado muy jodido porque ha tenido que correr con hombres y pese a todo ha demostrado millones de veces que podía pasar de categoría, pero tenía muchos hándicaps. Es una puta máquina y siempre tuvo barreras, pero ella tampoco se rindió. Es una reina y campeona del mundo.

¿Qué música escuchaba en el coche de sus padres?

Pues no teníamos coche, pero mi mamá escuchaba canciones latinas de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Pablo Milanés. Y tengo muchos tíos que escuchaban flamenco, jazz, Supertramp, Pink Floyd y músicas y estilos diversos que recuerdo perfectamente.

Muchas gracias, María.

Gracias a ti. Joder, tienes 27 minutos de entrevista y mucho trabajo...

Será un placer. (Y así ha sido).