La cultura urbana vuelve a tomar Madrid. La 23ª edición de Red Bull BC One reunirá a la élite nacional del breaking el próximo 15 de marzo en el Teatro Magno, escenario de la Final Nacional 2026.

Antes, el 14 de marzo, más de 300 aspirantes buscarán su billete en la fase de filtros que se celebrará en la Escuela Élite. Solo 16 B-Boys y 8 B-Girls lograrán subirse al escenario para competir en el formato más puro del breaking: batallas uno contra uno, sin crews, sin red, donde cada round puede decidirlo todo.

El uno contra uno más exigente

Red Bull BC One mantiene su esencia: musicalidad, carácter, técnica y creatividad al límite. El ritmo lo marcará DJ Ros, mientras que B-Boy Artis ejercerá como host en una cita que promete intensidad desde la primera ronda.

Madrid se convierte en capital del breaking con la 23ª edición de Red Bull BC One / Red Bull

El jurado internacional estará compuesto por la B-Girl Ramona y los B-Boys Mennoh y Chakal, encargados de evaluar estilo, originalidad y ejecución en cada enfrentamiento.

Solo un B-Boy y una B-Girl saldrán campeones y representarán a España en la Red Bull BC One World Final, que este año se celebrará el 29 de noviembre en Toronto (Canadá).

Una cultura global con raíces en la calle

Desde su creación en 2003, Red Bull BC One se ha consolidado como la competición individual más prestigiosa del breaking a nivel mundial. Lo que nació en los cyphers callejeros hoy se disputa en algunos de los escenarios más emblemáticos del planeta, conectando escenas locales con una comunidad global que trasciende fronteras.

Madrid volverá a ser, por una noche, el epicentro de un movimiento que sigue creciendo desde sus raíces, con el baile como lenguaje universal.