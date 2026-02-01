La M.O.D.A.: "Encima de un escenario siempre juegas en casa"

Los burgaleses regresan a los escenarios con un disco inmaculado titulado ‘San Felices’. Se fueron hace dos años para descansar y preparar nueva música, y vuelven con las fuerzas más renovadas que nunca en una extensa gira que recalará en Razzmatazz los días 12, 13 y 14 de febrero. Es un grupo tan coral que no quiso personalizar las respuestas porque todos van a una y la esencia de La M.O.D.A se mantiene más unida que nunca. Baloncesto, rugby, fútbol, ciclismo o trekking son algunos de los deportes que practican y admiran.

Siempre empezamos este ciclo de entrevistas con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviesen que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Nos compararía con Marc Márquez, aunque sin haber estado lesionados. Hemos parado dos años y ahora volvemos a tope con disco nuevo, pilas cargadas y con muchas ganas de pillar carretera y dar muchos conciertos. O con la mentalidad de un Michael Jordan que se retiró y volvió. No queremos decir que seamos como Michael Jordan, pero este 2026 volvemos a tope.

¿Qué les ha hecho irse hacia MotoGP a unos y a baloncesto a otros?

A todos nos encantan los deportes en general, pero sobre todo el motor ya sea MotoGP o la F1 y Marc es una de las leyendas que tuvo que hacer un paréntesis forzado para volver con las pilas a tope. La realidad del grupo es que todos opinamos y aunque sigamos disciplinas diferentes en el día a día siempre acabamos estando de acuerdo.

En octubre lanzaron el nuevo disco ‘San Felices’ ¿Qué mensaje encontramos?

Hay una reivindicación hacia lo colectivo, lo comunitario. Se acerca más a un disco de sentimiento grupal que de individualidades. De cosas cotidianas, cercanas, sin artificios ni grandes reivindicaciones. Siempre desde la cercanía y explicando cosas que todo el mundo puede vivir y experimentar. San Felices es el barrio donde tenemos nuestro estudio y por eso en la portada sale mucha gente diferente reflejada de diversas maneras. No hay un grito grande, pero, a veces, lo más común puede convertirse en algo gigante.

Samuraï dice que las canciones más pequeñas suelen ser las más grandes.

Así es. El mensaje de este disco sería el momento en el que notas la sensación de volver a casa. La canción ‘Alsa pa Madrid’ va de cuando ves el cartel de Burgos en la carretera y ojalá el disco transmita esa sensación a quién lo escuche. El trabajo de tener una banda parece que mola porque es solo el fin de semana, pero hay una gran carga de trabajo los siete días de la semana. Hicimos este parón porque necesitábamos parar y tomar perspectiva. Este disco lo hemos podido grabar con calma y sin tener una gira de por medio y se lo recomendaríamos a cualquier grupo.

¿Qué es Burgos?

Es casa, nuestras familias, nuestros amigos, donde hemos vivido todas las experiencias vitales. Es una ciudad pequeña, fácil, familiar, donde estamos a gusto y desde el grupo hacemos un llamamiento para que la gente se mude a localidades pequeñas porque vale la pena vivir en ellas.

Y, ¿qué es el Estadio de El Plantío?

La Meca del fútbol y donde se disfruta de verdad. Salvando las distancias es como el Barça o el Espanyol (risas). El Plantío es el estadio del Burgos que no todo el mundo conoce, pero el sitio donde juega el equipo de nuestro corazón. Hemos vivido batallas épicas, que no han sido muchas, del equipo de tu ciudad que es el que lleva el escudo en la camiseta. Pone los pelos de punta ver fútbol en El Plantío. Es un campo estilo Premier, estrechito, pequeñito, como el del Fulham. Fundado en 1954 es uno de los estadios más pequeños de su categoría y se vive el fútbol con emoción.

¿Qué valores les unen con el Burgos?

No sólo con el Burgos, con el San Pablo de rugby y con el deporte burgalés en general. Tenemos la suerte de ser un grupo al que quieren en casa. Representamos y llevamos el nombre de Burgos donde tocamos y siempre decimos que somos de allí porque nos enorgullece sentir que somos de esa tierra. Juntar cultura y deporte es mágico y si podemos unir sinergias es grandioso. El Burgos nos apoyó sacando a su patrocinador principal de la camiseta y puso el nombre del disco y tenemos relación con rugby, ciclismo, waterpolo, voleibol y con Cristina Gutiérrez, la piloto de coches.

¿Qué relación les une con Cristina?

Somos amigos de toda la vida. Salíamos juntos porque tenemos la misma edad y nos admiramos.

En el disco hay una canción dedicada al ‘Chava’ Jiménez en la que Leiva aporta su voz. ¿Cómo surge la idea del tema y que aportan las colaboraciones con otros artistas?

Al final todo encaja y mola la colaboración de Leiva en esa canción. Primero hicimos la canción y luego vino lo de llamarle. David, nuestro cantante, apareció con la idea y nos gustó porque nos encanta el ciclismo y al ‘Chava’ le llamaban el ciclista del pueblo porque lo daba todo. Era puro espectáculo con sus demostraciones de fuerza y era el primero con una gesta o el último con una pájara, pero dejaba huella. No era de los ciclistas de la élite, pero calaba. La canción habla de su figura y cuando estuvo acabada vimos que Leiva encajaba y aceptó. Cuando vino al estudio aportó magia y la mejoró.

¿Cuáles fueron las reacciones al ver que Leiva se planta en el estudio?

Nos tuvimos que contener un poco porque al verlo hubo un silencio sepulcral. Es un artista legendario tanto en lo artístico como en lo personal.

En 2021 también compusieron la canción de La Vuelta.

Ese año La Vuelta salía de la catedral de Burgos y acababa en la de Santiago y buscaban un grupo de Burgos para la salida y estuvimos encantados de participar porque nos gusta el ciclismo. Escogimos ‘1932’ y la ganó Primoz Roglic. Con la nueva canción del ‘Chava’ los fans están pidiendo por redes que sea la de la Vuelta 2026 aunque ya veremos qué pasa.

¿Tienen algún referente del mundo del deporte que les haya marcado?

Los cinco tenemos muchos nombres: Fernando Alonso, Miguel Indurain, Gervasio Defer, Roberto Carlos o el ‘Loco’ Abreu.

¿Qué parte deportiva tiene el componer música?

Es un trabajo en equipo. David trae las primeras ideas y luego entre todos vamos aportando, tallando, produciendo parte del uniforme. Lo más deportivo son nuestros conciertos. Salir al escenario es como salir al campo a jugar un partido y físicamente te exige mucho. Sudamos mucho y el abrazo colectivo final aporta sensación de victoria. Con Diego Epifanio, que había entrenado al Burgos y ahora al Obradoiro de baloncesto, siempre comentamos que nuestras vidas se parecen porque ensayamos lunes, martes, miércoles y jueves, el viernes se viaja, tocas el sábado y el domingo vuelves a casa. Cada semana se repite y es cíclica y lo que más ilusión hace es jugar el partido. Tenemos peores físicos, pero lo guay de estar en el escenario es que siempre juegas en casa.

José Ángel, usted toca el acordeón y además tiene pasión por Allen Iverson. ¿Coleccionar tantas camisetas suyas le ha comportado problemas de pareja?

Poca broma porque ya no me cabe ninguna más en casa. De chaval me empezó a gustar la NBA porque tenía un cuaderno de estos en los que salía la foto de un jugador y venían los logos de los equipos en el mapa y ese jugador no era otro que Iverson. Yo jugaba en la cantera del basket del Burgos y me compré mi primera camiseta de él en un cumple y actualmente ya tengo 30. Se enteraron los de la NBA y me hicieron un reportaje con una videollamada sorpresa con él y lo más guay es que se emocionó de que hubiese trascendido tanto su carrera. Me pidió la dirección y me mandó una camiseta firmada, unas zapatillas, ropa y unos chándales.

Pasaron de banda independiente a firmar por Universal. ¿Por qué se produjo ese cambio?

A raíz del parón tuvimos tiempo de pensar y ver cómo volver a arrancar. Siendo sinceros no teníamos clara la propuesta de Universal y lo de volver junto a ellos. Hablamos tanto que ya habíamos acabado el disco. Hicimos votaciones en el local y al final dijimos que quizá era el momento de plantearse un cambio, pero pensamos que igual después de catorce años y pese a los miedos era momento de cambiar. Preocupaba perder nuestra identidad y la esencia de donde habíamos llegado, pero a ellos les interesaba eso y se sumaban a nuestra manera de funcionar. Pensábamos que podríamos centrarnos en lo musical y trabajamos con un equipo de gente de nuestra edad que te respalda y es más fácil. Hemos visto que es una ayuda y remamos más gente. No es entrar en Universal y ya está.

Son una banda de salas.

Nos sentimos más cómodos en el Razz o la Riviera que en grandes espacios. Las salas sustentan la cultura en la ciudad para apoyarlas hemos empezado la gira en ellas, aunque también iremos a festivales. Hay ganas de tocar cara a cara que es cómo se siente si tenemos ‘temazos’ o no.

¿Qué creen que ha calado entre su público?

Buena pregunta. Me parece un poco pretencioso contestarla. Realmente no tenemos una idea de qué hay que hacer. La clave es ser transparentes con nosotros mismos y si la gente se puede identificar con ello y con cómo nos salen las cosas ya nos va bien. No traicionarte a ti mismo es lo importante. Nos sorprende bastante dónde hemos llegado: del garaje del padre de José a tocar en la Riviera y que tú nos quieras entrevistar para SPORT. Lo que nos gusta es transmitir agradecimiento a quienes nos apoyan desde el inicio y los que se han ido uniendo. Para la actual gira vendimos 27.000 entradas en nada y la gente confiaba en nosotros sin haber escuchado el disco nuevo.

¿Tienen momentos deportivos históricos que les hayan marcado?

En especial los títulos colectivos gordos de las respectivas selecciones. En el grupo hay poco futbolero y se apoya más a lo local y nadie se alegra de las desgracias del equipo del otro.

¿Cómo les ayudan las redes?

Sirven para ponerle más fácil la comunicación a la gente y mantenerles informados. Los fans siempre nos hablan bien y es bueno también mantener el contacto con ellos y venir a las ciudades de promoción. Un buen abrazo nunca sustituye a las redes y es más cercano.

¿Qué deportes practican habitualmente?

Hay de todo. Desde partidos de fútbol de solteros contra casados, a escalada en los rockódromos de Burgos, ciclismo, baloncesto, trekking, andar mientras se va componiendo, pádel, y motorsport. Con la gira cuesta sacar tiempo y organizarte por lo que hay que buscar otras opciones.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Los Dire Straits, U2, Bruce Springsteen, The Police, Creedence Clearwater que es un poco la banda sonora de muchos padres que ha ido pasando a los hijos.