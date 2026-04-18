Luz Casal: “Éxito es dedicarte a lo que te gusta”

Luz, siempre empezamos con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Pienso que nuestro trabajo no es comparable al de un deportista de élite porque tienen una vida profesional más corta que yo. Hay algunos paralelismos entre un deportista con una cierta responsabilidad y mi trabajo porque hay que estar entrenado, activado y ejercitado en todos los sentidos. Hay deportes individualistas en los que la preparación es muy importante porque en equipo las responsabilidades se reparten. En fútbol, el defensa no tiene la presión de un delantero. Yo creo que sería un club con una larga historia (risas).

Después de tantos años de carrera y mirándolo con perspectiva, ¿qué exigencia tiene el componer música?

¿Sabes que me he hecho esta reflexión muchas veces? En especial con deportistas que juegan solos porque todo depende de ellos. Hay una cosa en común que es la vocación, el deseo de ir más allá, del triunfo y de sentir ese cosquillo de la responsabilidad con el público. Especialmente en nuestro caso porque subes a un escenario por y para el espectador. Debes sentirte bien físicamente, brillante e implica exigencia.

¿Salir esta noche al Auditori de Girona o en mayo al Liceu y verlos llenos puede calificarse de triunfo?

Considero un éxito dedicarte a lo que te gusta. Eso te debe animar porque la ambición se puede transformar. El afán de crecer y la aventura de ir más allá puede llamarse ambición o emplear otros adjetivos. Estoy en un punto de agradecimiento por todo lo logrado en términos tangibles: que la gente acuda a mis conciertos, que esté interesada en mis nuevas canciones. Ver que gustan temas recientes como ‘Nada es imposible’ da sensación de plenitud.

‘Me voy a permitir’ es su nuevo disco. ¿Qué se permite Luz Casal a estas alturas de la película?

Quitarme la presión de la autoexigencia. Una cosa es que seas responsable y quieras avanzar y ser mejor, pero un día buen día dices joder estoy cansada, con ojeras y te plantas. Hay que anteponer la naturalidad o la expresión más pura y ser honrado, honesto, pero en realidad permitirte ser tú mismo sin molestar al prójimo. Cuando me equivoco en algo siempre asumo la cagada porque me sirve para mejorar y a no preocuparme por la opinión de los demás. Va implícito en lo que hago. Un artista depende de un tipo de música, del tipo de pelo que lleve, de un ‘taco’ de cosas, pero debes procurar que no te transforme en lo que no eres. Siempre intenté crecer en el camino adecuado y no siendo algo diferente a lo que soy.

“En las distancias cortas Rafa Nadal es realmente un ser excepcional” Luz Casal

¿Debe sentir la música para poder interpretarla?

Puedo ser muchas cosas o personas a la vez. No en todas las canciones me siento una mujer porque soy intérprete. Puedo agarrar una canción de quien sea y hacerla mía porque la vivo y tengo la capacidad. No canto cualquier tema si no me siento identificada. Si viene un colega y me dice que una canción suya me cuadra y no pasa nada por mis venas no la canto y no se acaba el mundo.

¿Sigue o practica algún deporte?

Me gusta andar y patearme los lugares que visito ya sea por cuenta propia o por las giras. La disciplina que tuve fue del ballet clásico y otros estilos de baile. No tengo constancia para el deporte porque no me da la vida. Puedo andar muchísimos kilómetros y correr más o menos, pero hago estiramientos y recupero ejercicios del ballet.

¿Le gusta ver algún deporte?

Fútbol. Además, mi compañero es del Málaga y comentamos cosas.

¿Algunos colores tiran más que otros?

Con respecto a equipos y colores soy la consecuencia de mi vida, de haber vivido en diferentes lugares. Pertenecer por nacimiento a Galicia, a Asturias, a Madrid o Málaga. Tengo esa distancia que es buena para ver un partido de dos equipos con los que no tengo relación emocional y disfrutarlo. Me trago lo que me gusta como el patinaje o la gimnasia artística.

Digo yo que algún equipo tirará más que otro.

Poseo la amalgama de haberme criado en Asturias y mi primer partido fue un Sporting-Athletic por lo que debería ser del Gijón, pero también me da buen rollo que el Oviedo esté luchando la permanencia. En Galicia puedo ir con el Celta y el ‘Depor’. El que es de un equipo me dice que me defina, pero igual no soy de ninguno y me gusta el fútbol. Flipo con las chicas por lo bien que juegan y lo que han conseguido. Despliegan un fútbol más limpio porque no van a romperse las piernas.

¿Tiene algún referente deportivo?

Rafa Nadal es excepcional. Y Manuel Orantes y tantos otros porque los tenistas tienen similitud con lo mío y sus triunfos son historia. Coincidí con Nadal desayunando en un hotel de Mónaco en la plenitud de su carrera y todos deseaban tener una foto con él lo que evidencia su éxito global. En las distancias cortas pude tratarlo porque me invitó a cantar en la presentación de su fundación en París y conocí a una persona ejemplar. Siento que poseo más ideales del tenis que de fútbol.

¿Qué pesa más, haber vendido 7 millones de discos en su carrera o haber sido nombrada marquesa de Luz y Paz hace pocos meses?

Lo de marquesa es un honor sorprendente e incomparable a ningún otro premio. Lo acepté como un galardón de mucho honor, pero no me cambiará lo más mínimo. Serlo implica responsabilidad, valores y honestidad. No entraña nada diferente a lo que soy y se trata de ser guay; no un hijo de puta cualquiera.

¿Hay algún momento histórico deportivo que recuerde?

La paliza de España a Malta por 12-1. Estaba en TVE y se retrasó mi rodaje porque iban cayendo los goles que nos clasificaron para la Eurocopa del 84. Y las finales de Roland Garros que ganó Nadal.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Radio con música de todo tipo que iba desde la copla a los Rolling Stones pasando por cantantes melódicos. Por eso he salido con esta amalgama de estilos en mi carrera.