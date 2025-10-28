Cine
Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la gala de los Goya en Barcelona
Redacción
El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini será los presentadores de la gala de los Goya que se celebrarán en 2026 en Barcelona. Así lo ha anunciado esta mañana la Academia de Cine en Madrid. Los Premios Goya 2026 se celebrarán en el Auditori del Fòrum de Barcelona el próximo 28 de febrero. Será la 40 edición de los premios del cine español, y la gala será un mes después de los Gaudí, los premios de la Acadèmia del Cinema.
Barcelona acogerá la gran gala del cine español más de 25 años después de la última vez, cuando en el 2000 la Academia apostó por celebrar los Goya fuera de Madrid, algo que entonces no había ocurrido y que en los últimos años se ha consolidado: han pasado ya por Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025). La selección de la capital catalana es, según la consellera de Cultura Sonia Hernández, "un reconocimiento indudable de la fuerza, el talento y el dinamismo imparable de nuestro cine". Un dinamismo que se sustenta en los números de récord de la temporada anterior, "un momento sensacional", cuando las películas catalanas seducieron a 730.000 espectadores con filmes multipremiados como 'El 47' y 'Casa en flames' y que ahora continúa con la flamante preselección de tres producciones catalanas -'Sirat', 'Romería' y 'Sorda'- para iniciar la carrera hacia los Oscar.
