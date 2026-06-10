Luck Ra lanza un homenaje cantado a Leo Messi

El cantante argentino Luck Ra, gran amante del fútbol y declarado fan del Barça de Lamine Yamal y compañía, celebra el gran momento que atraviesa su carrera profesional con el estreno de esta canción en homenaje a un crack universal como Leo Messi para empezar a calentar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 que comienza esta misma semana. Lo hace con toda la pasión argentina que se podía esperar. Junto a Juan Portella, quien compuso el tema, Un Poco De Ruido, y Ramky surge este espectacular estreno que destila grandes dosis de alegría, deporte, cuarteto y una energía imparable que contagia de principio a fin.

Recientemente, con el sorprendente adelanto de esta emocionante canción, el artista cordobés ya despertó una enorme repercusión en muchas partes del mundo donde miles de personas se mostraron expectantes por escuchar el tema que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Si alguien habla de pasión, sólo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que ahora el fútbol es tu sobrenombre. Y aunque a muchos les duela, bien por dentro todos saben que eso es lo que corresponde”, canta el artista nacido en Córdoba en su nueva creación.

En la previa de la llegada de “El último baile”, Luck Ra, que iba para futbolista, pero cuya carrera se vio truncada por culpa de las lesiones, decidió revelarlo con todas las características que corresponden a un artista un argentino: banderas albicelestes, trofeos, afiches y varios elementos relacionados con un deporte global como el fútbol.

Así, luciendo una campera inspirada en los colores nacionales y sin preámbulos, lanzó su declaración de intenciones: “Hicimos este tema para Leo Messi”, canción que define como la más especial de toda su carrera, dedicada a su ídolo y referente de vida y al de todo un país que confía en que su selección repita el éxito del Mundial de Qatar 2022.

Recientemente, Luck Ra se alzó con dos estatuillas en los Premios Gardel 2026 en las categorías de “Mejor Álbum de Cuarteto” por su segundo trabajo “Que sed” y por la “Mejor Canción de Cuarteto” por “Tu Misterioso Alguien”, su colaboración con Miranda!.

Tras haber presenciado en directo en el Camp Nou el clásico entre Barça y Real Madrid que le dio la Liga a los azulgranas, el cantante de trap, cuarteto y cumbia se encuentra actualmente de gira por Latinoamérica y a finales de año visitará España con sendas fechas en Barcelona y en Madrid, concretamente el jueves 26 de noviembre en el Sant Jordi Club y el sábado 28 de noviembre en el Palacio Vistalegre . Dos actuaciones que el cantante espera sean muy emotivas y especiales.