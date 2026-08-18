Lia Kali agota las entradas de Red Bull Symphonic y se prepara para una noche histórica
La artista barcelonesa llevará su música al terreno sinfónico el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid junto a una orquesta y bajo la dirección de Lucas Vidal
Red Bull Symphonic ya tiene todo preparado para vivir una noche única en Madrid. Lia Kali ha agotado todas las entradas para el concierto que protagonizará el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Nacional de Música, en la primera edición del formato en España.
El espectáculo, concebido para suceder una sola vez, permitirá a la artista explorar los límites de su propio universo musical y trasladar algunas de las canciones más importantes de su trayectoria a un escenario completamente diferente: el de la música sinfónica.
Lia Kali cambia el escenario y el sonido
El reto será mantener intacta la esencia de Lia Kali mientras sus canciones adquieren una nueva dimensión junto a una orquesta sinfónica. Para hacerlo posible, la artista trabaja junto a Lucas Vidal, director de orquesta, y Pablo Donaire, director musical, en una reinterpretación que busca llevar su repertorio a territorios inéditos.
“Ahora el objetivo es conseguir que esa idea cobre una nueva dimensión y descubrir todo lo que puede pasar cuando me encuentre con la orquesta. Tengo muchas ganas de ver qué ocurre cuando estemos sobre el escenario y podamos vivirlo juntos”, explica Lia Kali.
Para Lucas Vidal, el proyecto también tiene un significado especial. Su participación supone cumplir una ilusión que comenzó mucho antes de llegar a este escenario.
“Cuando me llamaron para hacer Red Bull Symphonic me hizo muchísima ilusión. En parte era conectar con ese niño que soñaba con dirigir algún día en el Auditorio Nacional. Poder hacerlo ahora junto a Lia es algo muy especial”, asegura el director.
Un viaje por el repertorio de Lia Kali
El concierto también permitirá recuperar canciones que llevaban años sin formar parte de los directos de la artista. Pablo Donaire destaca precisamente esta posibilidad como uno de los grandes atractivos del proyecto: revisar temas antiguos y descubrir cómo pueden transformarse al llevarlos al lenguaje sinfónico.
“Una de las cosas que más ilusión me hace es recuperar canciones del repertorio antiguo de Lia que llevamos años sin tocar y que el público lleva mucho tiempo sin escuchar en directo”, explica.
La gran incógnita se resolverá el 22 de septiembre, cuando Lia Kali, Lucas Vidal y Pablo Donaire suban por primera y única vez al escenario del Auditorio Nacional de Música para presentar el resultado de meses de trabajo.
Las entradas ya están agotadas, por lo que todo está preparado para una noche irrepetible en la que la música de Lia Kali se encontrará con la potencia y la emoción de una orquesta sinfónica.
- Un albañil argentino habla claro sobre el problema del sector en España: '¿Estamos haciendo lo suficiente para que los jóvenes quieran aprender el oficio?
- Andrés Millán, abogado laboralista, señala los mejores meses para jubilarse: 'Los recomienda la Seguridad Social
- Un experto en aire acondicionado responde: 'No dejes la climatización apagada todo el día para llegar a casa y ponerla a 16º C
- Manuel Delgado, antropólogo: 'En 40 años consecutivos dando clase he llegado a la conclusión que siempre tengo a los mismos alumnos
- Marruecos evita una nueva entrada masiva de inmigrantes a Ceuta tras las amenazas en redes sociales
- Josep Pedrerol (60 años) confiesa de qué equipo es: 'Es algo que antes no decía y cuando lo comenté, tampoco nos lo creemos
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si tu hermano no quiere pagar los gastos de una casa heredada pero sí cobrar los beneficios puedes hacer dos cosas
- David Jiménez, experto en herencias: 'Cada vez que un padre o una madre hace una transferencia a un hijo, se considera una donación