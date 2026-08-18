Red Bull Symphonic ya tiene todo preparado para vivir una noche única en Madrid. Lia Kali ha agotado todas las entradas para el concierto que protagonizará el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Nacional de Música, en la primera edición del formato en España.

El espectáculo, concebido para suceder una sola vez, permitirá a la artista explorar los límites de su propio universo musical y trasladar algunas de las canciones más importantes de su trayectoria a un escenario completamente diferente: el de la música sinfónica.

Lia Kali cambia el escenario y el sonido

El reto será mantener intacta la esencia de Lia Kali mientras sus canciones adquieren una nueva dimensión junto a una orquesta sinfónica. Para hacerlo posible, la artista trabaja junto a Lucas Vidal, director de orquesta, y Pablo Donaire, director musical, en una reinterpretación que busca llevar su repertorio a territorios inéditos.

“Ahora el objetivo es conseguir que esa idea cobre una nueva dimensión y descubrir todo lo que puede pasar cuando me encuentre con la orquesta. Tengo muchas ganas de ver qué ocurre cuando estemos sobre el escenario y podamos vivirlo juntos”, explica Lia Kali.

Para Lucas Vidal, el proyecto también tiene un significado especial. Su participación supone cumplir una ilusión que comenzó mucho antes de llegar a este escenario.

“Cuando me llamaron para hacer Red Bull Symphonic me hizo muchísima ilusión. En parte era conectar con ese niño que soñaba con dirigir algún día en el Auditorio Nacional. Poder hacerlo ahora junto a Lia es algo muy especial”, asegura el director.

Lia Kali agota las entradas de Red Bull Symphonic y se prepara para una noche histórica / Red Bull

Un viaje por el repertorio de Lia Kali

El concierto también permitirá recuperar canciones que llevaban años sin formar parte de los directos de la artista. Pablo Donaire destaca precisamente esta posibilidad como uno de los grandes atractivos del proyecto: revisar temas antiguos y descubrir cómo pueden transformarse al llevarlos al lenguaje sinfónico.

“Una de las cosas que más ilusión me hace es recuperar canciones del repertorio antiguo de Lia que llevamos años sin tocar y que el público lleva mucho tiempo sin escuchar en directo”, explica.

La gran incógnita se resolverá el 22 de septiembre, cuando Lia Kali, Lucas Vidal y Pablo Donaire suban por primera y única vez al escenario del Auditorio Nacional de Música para presentar el resultado de meses de trabajo.

Noticias relacionadas

Las entradas ya están agotadas, por lo que todo está preparado para una noche irrepetible en la que la música de Lia Kali se encontrará con la potencia y la emoción de una orquesta sinfónica.