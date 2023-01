Letra completa de la canción "Dame" de Quevedo y Omar Montes - Álbum: 'Donde quiero estar'

Quevedo ha lanzado su disco 'Donde quiero estar' La canción "Dame" es la séptima canción de un tracklist de 16

La canción "Dame" es la séptima canción de un tracklist de 16 temas donde Quevedo colabora con artistas internacionales de la talla de Omar Montes o Myke Towers.

Letra completa "Dame" de Quevedo y Omar Montes

[Intro: Quevedo & Omar Montes]

Abuela me preguntó que cómo te está yendo

Si sigues estudiando, si te sigo queriendo

Y no (No), nunca olvidé tus beso' (Tus beso')

Nunca olvidé tus mano' (Tus mano'), nunca olvidé tu pelo (Tu pelo)

[Coro: Quevedo & Omar Montes]

Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis plane'

Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame

Pero, porfa, no me pidas que no te ame ni que no te llame

Que no pue'o hacer otra cosa

Se nos marchitó la rosa

Tu marcha fue dolorosa

Pero te sigo pensando, baby, así que

Solamente dame un motivo para no tenerte en mis plane'

Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame

Pero, porfa, no me pidas que no te ame ni que no te llame

Que no pue'o hacer otra cosa

Se nos marchitó la rosa

Tu marcha fue dolorosa

Pero te sigo pensando, baby, así que

[Verso 1: Quevedo]

Tenme en cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal

Quiero darte un TBT y apuntarlo en mi historial

Ya no salgo pa' beber ni tampoco pa' fumar

Bebé, es que yo ya siento que es

Normal que me sienta solito y te extraño

Siempre me sale tu nombre

Me duermo pensando que estás con otro hombre

A vece' parece que aprendemo' a golpe'

[Verso 2: Omar Montes]

Gloria

Tengo to'a tus poses dando vuelta' en mi memoria

Caíste del cielo aunque tú ere' una demonia

Yo por ti me moría

Vine del futuro, vamo' a hacer en el DeLorean

Él te puso a beber, él te puso a llorar

Casi no me concentro, me tomo un Adderall

Sin ti no me va bien, tampoco me va mal

Aunque nunca fui fiel, siempre te fui leal, yeah

Pien-Pienso en tu perfume y no puedo olvidar

Toda' esas noche' que salíamo' a bailar

Y yo que no cuidé, no supe valorar

Y tú llorándome como Cristiano al mundial

Y ahora tú te vas y tu adiós

Se quedó clava'o con tu olor

Aún te siento en la habitación

Dime dónde vas

[Coro: Quevedo]

Porfa, dame un motivo para no tenerte en mis plane'

Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame

Pero, porfa, no me pidas que no te ame ni que no te llame

Que no pue'o hacer otra cosa

Se nos marchitó la rosa

Tu marcha fue dolorosa

Pero te sigo pensando, baby, así que

[Outro: Quevedo]

Solamente

Solamente dame

Tu marcha fue dolorosa

Dame

Quevedo cuenta en la producción con otros referentes y habituales de su música como Lipton, Blue Fire, Ovy on the drums o Kiddo Manteca. Sus ritmos, pegadizos y melódicos aseguran que el trabajo sea un rotundo éxito, sobre todo entre sus fans.