Letra completa de LLYLM de Rosalía - Lyrics

Rosalía ha publicado 'LLYLM', su nuevo single del que ya habíamos podido escuchar fragmentos en su cuenta de TikTok. La canción, como ya es habitual, ha tenido una gran acogida y apunta a liderar las listas de éxitos durante semanas.

¿Qué significa 'LLYLM'? El título de la canción hace referencia a la frase lie like you love me que aparece dentro de la canción a modo de "estribillo". Su traducción literal del inglés es 'miente como si me quisieras' un late motiv que hemos visto mucho en los últimos años en la música pop.

Esta es la letra completa de 'LLYLM':

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me diviertes, maybe tú eres el que me libera

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Covеr me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs thе honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

Para ser y cambiar, o no ser y disfrazar

Your angel, you're my vamp tonight

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I’ll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

La catalana sigue cosechando éxitos y tras la exitosa gira de Motomami, demuestra que está en plena forma.