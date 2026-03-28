Laura Pausini: “Afronto cada gira como si fuese un Mundial de fútbol”

Laura, siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera musical?

Nunca me habían hecho antes esta pregunta, pero si tuviera que pensar un paralelismo con un deporte pensaría siempre en el fútbol ya que siento se vive de la misma manera que la música, una cosa irracional total y, al mismo tiempo, es algo universal. La mayoría de los países viven el fútbol del mismo modo. Así pues, siento que estaría empezando una Champions League, o quizás mejor, unos Mundiales de fútbol. Justo arrancó mi gira mundial anoche en Pamplona y la continúo en Tenerife el 29 de marzo, en Barcelona el 2 de abril, en Valencia el 4 de abril y la última parada en España será en Madrid el 6 de abril. De aquí ya me voy a recorrer todo el mundo durante los próximos dos años y te puedo asegurar que vivo cada nueva gira como si fuesen unos Mundiales por todo lo que implica.

¿Qué supuso cantar el himno de Italia en los JJOO de Cortina 2026? Le llovieron los elogios.

Fue algo increíble. La verdad es que quizás ha sido uno de los momentos más especiales en toda mi carrera. Imagínate, para una italiana, lo que significa cantar el himno de Italia al mundo entero. Ha sido algo realmente único para mí. Fue una actuación que viví con una gran responsabilidad, pero que, a la vez, disfruté muchísimo. Y todo eso aún la hace más especial. Hasta ahora, este tipo de eventos tan importantes no lograba disfrutarlos, pero esta vez fue algo diferente…me emocioné mucho y es que, además, lo disfruté. Lo volvería a repetir sin dudarlo con los ojos cerrados.

¿Sigue algún deporte en el día a día?

En casa seguimos mucho el fútbol. Lo que pasa es que no todos somos del mismo equipo y eso da mucho juego (risas).

Tengo entendido que es seguidora del AC Milan. ¿Qué le transmite el equipo ‘rossonero’?

Para mí el Milan es el mejor equipo del mundo. ¿Qué te voy a decir yo? Desde niña, el famoso “Marco se ha marchado para no volver”, de mi primerísima canción que se titulaba ‘La Soledad’, que era realmente mi primer amor, era un fanático del Milan y yo empecé a seguirlo aún más gracias a él. Además, mi primo Simón tiene un club del Milán para ‘Tifosi’ en mi región, Emilia Romagna, así que desde siempre he tenido un corazón rojo y negro.

¿Sigue de cerca el juego del FC Barcelona?

Lo conozco claro. ¿Cómo no? Pero no lo sigo tan de cerca en el día a da y, por supuesto, sé que es un gran equipo y tiene a grandísimos jugadores en su plantilla. La Liga española, al igual que en Italia, Francia o Inglaterra…tiene a muy buenos equipos.

Cuando cantó en el Mundial de Clubes usted dijo que fútbol y música siempre han tenido mucha conexión.

Exacto. Como te decía al principio pienso que son cosas que se viven de la misma manera y es un lenguaje universal entre todas las naciones.

¿Practica algún deporte? ¿Qué le aporta en su vida diaria?

Desde hace ya un buen tiempo intento mantener una rutina de deporte. Cada semana entreno dos o tres días, cardio y fuerza. Te mentiría si te dijera que lo disfruto porque la realidad es que me obligo a hacerlo, pero reconozco que me sienta bien y es una rutina necesaria para mí. Es importante sentirme fuerte cuando arrancamos cualquier ‘tour’. Digamos que es una parte importante de mi preparación de cara a la gira también.

¿Puede nombrar algunos referentes del mundo del deporte y el por qué le marcaron en su día?

Es imposible nombrarte sólo a uno. Por ello te diré algunos de los destacados como Francesco Totti, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Fernando Torres, Sergio Ramos, Iker Casillas o Andrés Iniesta. Recordaría también a grandes italianos como Paolo Maldini y Franco Baresi. Y, por supuesto, a mi preferido absoluto, que ahora es el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti. La mayoría de los deportistas son referentes o deberían serlo para toda la sociedad. Detrás de esas carreras tan exitosas se acumulan muchos años de grandes esfuerzos, de sacrificios, de desilusiones, incluso desde niños. No es solamente el talento sino un buen trabajo acumulado durante años, sacrificios por aquello que te hace feliz, perseverancia en tus sueños… Suelo ver muchos documentales de deportistas de todas las disciplinas y pienso que siempre son claros referentes. Cada uno en su responsabilidad o propósito. Son los perfectos ejemplos de inspiración para perseguir tus sueños. Es algo muy similar a los artistas. Detrás de todo siempre se esconde mucho trabajo y esfuerzo y el único motor no es otro que la pasión y el amor por lo que haces.

¿Tiene algún momento histórico deportivo que recuerde especialmente?

Desde este año las Olimpiadas de Invierno de Milano Cortina. Este momento ya los supera todos.

¿Qué parte deportiva tiene componer? ¿Cuánta exigencia física y mental hay?

Como te comentaba antes, encuentro muchas similitudes entre deportistas y artistas. La presión que sientes es tan grande, que el talento, ya sea por meter un gol o por escribir una canción, a veces se bloquea y tienes que trabajarlo de nuevo. Volver a conectar con tu pasión, eliminar esa presión de tu cabeza y de tu cuerpo y volver a conectar con tu propósito final. Lo más destacable es que tu intuición siempre es buena porque nace de lo que verdaderamente sientes. Este nuevo álbum que he lanzado, por ejemplo, nació así. Escuché “Turista” en la radio mientras conducía y sentí que tenía que versionarla. Hicimos una ‘demo’ super rápida con Paolo esa misma tarde y cuando la escuchamos sentí que tenía que hacer ‘Yo Canto 2’, que es el título de mi nuevo álbum.

Laura Pausini empezó su gira anoche en Pamplona / Javier Biosca

¿Tiene alguna metodología a la hora de componer?

Las canciones me deben hacer vibrar. Hablo de algo físico y es difícil de explicar, pero mi cuerpo cuando compongo y canto lo sabe y lo detecta. No es metodología, es algo que va más allá.

¿Cómo prepara sus giras y conciertos? Los suyos son especialmente emocionales y largos.

Participo en absolutamente todo y disfruto mucho con cada proceso. La parte creativa es, sin duda, la que más me gusta. Es cierto que mis conciertos son largos, pero pienso que quien ha pagado una entrada no puede ser para cantarle una hora y decir ‘ciao’. No me siento bien así, además me gusta hablar, me encanta que pasen cosas. Cada ciudad, cada público es único y eso es algo que me gusta y hace que yo también lo disfrute mucho y me alargue siempre más de lo planeado. ¡Pero así soy yo!

Anoche estuvo abriendo esta monumental gira mundial en Pamplona. ¿Cómo le trata el público español?

El público español es y será, para mí, siempre muy especial. Fue el primer país que acogió mi música y sin ellos quizás nunca hubiera cantado en español y no habría encontrado el apoyo y la confianza para llevar mi música al resto del mundo. Así que los españoles siempre serán muy especiales para mí. Afortunadamente siento que yo también lo soy para todos ustedes.

¿Su música mantiene el mensaje de hace años o ha ido evolucionando?

La música son emociones y eso no cambia lo más mínimo, pero quizás las formas debo admitir que han ido variando con los años.

¿Qué aportan las colaboraciones con otros artistas?

La música siempre se ha compartido, es algo que debe ser así. En este nuevo álbum versiono canciones de grandes compositores en español y alguna de ellas en colaboración. Mi única motivación y razón para rendir tributo a una canción, a su autor o a quién la interpreta, es el amor. la música es la protagonista y cuando dos artistas colaboran lo que comparten es su amor a través de sus voces.

““El AC Milan, para mí, es el mejor equipo del mundo y lo sigo desde que era adolescente gracias a Marco, mi primer gran amor, y a mi primo Simón que tiene un club de ‘Tifosi” LAURA PAUSINI

¿Qué es el amor para Laura Pausini?

¡Lo es absolutamente todo!

¿Cómo valoraría las redes sociales? ¿Le ayudan a promocionarse?

Las redes lo han cambiado todo. Por un lado, son increíbles ya que te permiten llegar y estar conectado con muchas personas en todas las partes del mundo, pero por otro lado son peligrosas. Existe mucho odio en las redes y eso es algo que francamente no me gusta. El hecho de aprender a respetar incluso cuando estás en posiciones opuestas al de al lado es una asignatura pendiente en las redes. Al igual que el uso que hacemos de ellas. Sin darte cuenta te quedas mirando una pantalla y olvidas mirar por la ventana o hablar con alguien, pero confío en que todo se regulará y se ajustará para que sea un territorio seguro y bueno para todos.

¿Cómo ve la industria musical? Ha pasado por varias etapas en su carrera y puede opinar con peso y coherencia.

La industria musical ha cambiado muchísimo desde que empecé mi carrera. Creo que, en algunos aspectos, hemos mejorado y en otros se ha complicado. Ahora es más fácil el hecho de poder llegar a la gente o ser visto, pero a la vez es más difícil porque hay más variables: plataformas, redes, shows, radios… Lo de permanecer es algo más complejo y la exposición es mucho más alta y eso sin que existiesen las redes no era tan complicado para los artistas.

La última, ¿qué música sonaba en el coche de sus padres?

De todo. En casa y en el coche siempre ha sonado música de todo tipo. Mi padre es músico y cantante de piano bar. Hice piano bar con él desde los 8 años hasta los 18. Quiere decir que he pasado mi infancia escuchando todo lo que él cantaba y siendo el piano bar, el lugar donde el público te pide lo que tienes que cantar, por lo que aprendí verdaderamente todos los estilos. Creo que eso fue lo que más me ayudó, una vez adolescente, a descubrir que la música pop es la que más me representa vocalmente y que me ayuda a escribir las letras que quiero compartir con el mundo.