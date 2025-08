Joan Gracia: "Lamine Yamal aún no ha pintado Las Meninas"

El Tricile. ¿Qué te viene a la cabeza?

Media vida. Una aventura. Trabajo. Una ilusión. Éxito. Viajes. Fueron muchas cosas, 43 años de convivencia con dos amigos. Diversión, espectáculos, actuaciones y países. Y haciendo reír, que es de las cosas más bonitas que hay en el mundo.

¿No da palo la misma canción?

Claro que no, Tricicle ha sido el motor de mi vida. No es esa canción que la gente está harta de tocar. Porque en teatro cada noche es diferente, con un público diferente. Nunca nos hemos aburrido. Y lo dejamos en un punto perfecto. Cuando ves a un actor o cantante que empieza en el declive y no lo contratan… Nosotros lo dejamos arriba del todo.

Ahora cantas.

Siempre me ha gustado cantar, pero hay gente que canta mil veces mejor, pero me gusta. Y a mis 68 años, nos hemos juntado con unos amigos y hemos tenido algunos bolos. ¡The Rock Killers!

¿Algo que ver con la banda de Brandon Flowers?

No, le pusimos este nombre porque matamos las canciones. Es una especie de chiste porque no somos ni los Beatles ni los Rolling y, si alguna vez desafino, que vaya por delante el nombre (risas).

¿Qué es lo mejor que te ha pasado?

Soy suertudo y me han pasado cosas buenas. Soy del Poble Sec, un chico de barrio que nunca llegó a imaginar que actuaría en Estados Unidos, Nueva York, China, Japón… Ni haberme casado con la mujer que me casé, ni las dos hijas que tengo maravillosas, ni pintar, ni cantar en The Rock Killers. ¡Me divierte la vida!

Pintas, cantas, actúas…

Soy una persona a la que le gusta mirar, probar, viajar, experimentar cosas, conocer. Soy curioso. Y eso te ofrece ángulos distintos. Si miras hacia todas partes, encuentras cosas que te gustan. Lo que me ha ido mejor es el teatro. La gente que nos dedicamos a esto o a la competición deportiva o a nivel empresarial, es gente que le gusta el riesgo. ¡Estrenar un espectáculo! O pedirle a una chica para salir. O coger unas motos y hacer las 24 horas de Montjuïc o correr el Dakar. Hay quien se la juega físicamente, pero otros a nivel espiritual o con su dinero.

A estos niveles, siempre me pregunto si a un futbolista le gusta más jugar o que le vean jugar.

Tiene que ser una mezcla de todo. ¿Cuántos jugadores de fútbol se quedan en el camino porque tienen miedo al fracaso o a la exhibición? Si no tienes un punto, ya no de amor al teatro, sino de exhibicionismo, querer que te aplaudan…

¿Quién tiene más ego, un futbolista o un actor?

He conocido actores con un ego increíble y me imagino que a muchos futbolistas su ego los ha echado a perder. Hay que ser exhibicionista, pero humilde.

¿Lamine Yamal es teatro?

No lo sé, es bueno. Espero que no se le vaya la pelota, nunca mejor dicho, que tiene mucho riesgo… Con dieciocho años…

Los celebró a lo grande.

He visto que hubo enanos y no sé qué… Da cierto miedo porque hemos visto a jugadores que hubieran podido tener una carrera larguísima y hemos visto su declive. Espero que esté bien aconsejado.

¿Sigues al Barça?

¡Sí! Pero soy un hombre decepcionado. Antes no podía perderme ni un partido y me trastocaba perder, pero cuando el Barça no juega bien… Ha ido bajando la fiebre .

El año pasado habrás disfrutado.

Sí, ha vuelto a jugar bien y ha hecho una cosa que es jugar con chavales de la cantera porque, aparte de ser buenos, dan el alma.

¿Con quién te lo has pasado mejor?

Romario me encantaba, Ronaldinho, Iniesta, Xavi… ¡Puyol! Suárez. ¡Messi, por favor! Me gusta mucho Lamine Yamal, pero también Cubarsí, Casadó… No solo son buenos, sino que tienen alma y se entregan y sufren y viven la intensidad del partido como tiene que ser. Raphinha hizo una temporada excelente, pero la anterior no. ¿Por qué? Porque anímicamente... bla, bla, bla… Puyol dio toda la vida el alma. O Iniesta. O Xavi.

¿Qué le parece Flick? ¿Y Xavi?

Xavi es un súper entrenador, pero la gente pensaba que sería Guardiola. No pasó. Pero Xavi subió a muchísimos chavales que están ahora. Y ganó una Liga. No fue tan espantoso como mucha gente lo pinta. Flick es aire fresco.

¿Has hecho alguna locura por el Barça?

Montones. Estábamos actuando y teníamos un televisor para mirar el resultado. He cogido el coche y me he ido a ver finales de Copa y he vuelto para actuar. He estado en cuatro finales de Champions y he ganado las cuatro.

Deberías haber ido a Atenas.

Estábamos en Tel-Aviv.

¿Con cuál te quedas?

La primera. Cuando te estrenas… Lo difícil es el estreno. En teatro, con una mujer, en la vida… Luego ya te acostumbras.

¿Se puede mantener la pasión?

Se debe mantener. En la vida hay que estar vivo siempre. No el hecho, sino atento a lo que pasa a tu alrededor. Trabajo en una cena-espectáculo que se llama Lío, en Ibiza, hay otro en Mykonos y otro en Palma. Rodeado de gente de entre 20 y 32 años. No quiero ser un señor de 68 al que ya no le gusta lo que le rodea.

Cubarsí, Casadó, Lamine, Balde... ¿Es nuevo o antiguo?

Una mezcla porque es volver a los Xavi, Puyol... Esa energía, ganas de ganar, pero con conceptos nuevos. Lamine hace cosas diferentes, nada que ver con Messi.

¿Lo de Messi es arte? ¿Y lo de Lamine?

Messi sí, Lamine no lo sé. Empieza a dar pinceladas espectaculares, ahora falta que haga sus Meninas o un Guernica. Falta que estas pinceladas acaben en un buen cuadro. Tiene 18 años y espero que llegue a donde nos gustaría, un jugador completo que dé el alma por el Barça.