“Es inspirador que el Barça apueste por los jóvenes”

La cantante Daniela Blasco visitó la redacción de SPORT para explicar el buen momento que atraviesa, comparándolo con el Barça de canteranos de Hansi Flick que tiene esta Liga, cada hora que pasa, mucho más cerca, a falta de saber los resultados de los partidos de este fin de semana. Gran amante del baile, del tenis y el pádel, Daniela Blasco acaba de cumplir 21 años y se refugia mucho en el deporte para aguantar el ritmo frenético de una ascendente carrera que ya tiene visos de ser imparable.

Daniela, siempre empezamos las entrevistas en esta sección con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿dónde se encuentra su carrera actualmente?

Me siento como el Barça porque está en un buen momento, muy cerca de ganar la Liga y, además, soy del Barça. Mi familia, por parte de padre, es de Barcelona por lo que soy medio catalana y crecí viendo sus partidos. No puedo seguir el día a día, pero me entero de aquello que va pasando. Me gusta porque, a base de trabajo, apuestan por los jóvenes y es un hecho inspirador para la sociedad. Es importante y bonito que haya estrellas que son tan grandes siendo tan jóvenes. No veo mucho fútbol, pero siempre está muy presente en nuestro país y de vez en cuando me gusta verlo. Me junto con amigos porque es divertido o bien se puede compartir en familia.

¿Ve otros deportes?

Estoy inmersa en la danza y la considero un deporte igual. De pequeña jugaba a tenis porque me apuntó mi madre y me llamó la atención. En colonias de verano iba a pádel y es un deporte que siempre me ha gustado, aunque me decanté por la danza, pero en los ratos libres quedo con amigas para jugar.

¿Qué le aportan el pádel y tenis?

Desconexión, pasarlo bien, relax. No soy tenista, pero es un momento de risas y de pequeña me aportó una disciplina que implemento en mi vida y mi trabajo. El deporte tiene un rol muy importante porque entreno a diario. Paso horas en el gimnasio corriendo y haciendo cardio porque necesito fondo para los shows. Sin deporte no podría aguantar el ritmo frenético que conlleva mi carrera.

¿Qué deportes practica en su día a día?

Mi rutina en el ‘gym’ empieza con cardio, corro, hago elíptica y cinta para calentar y acabo con abdominales, planchas y un poco de peso. Me gusta más el deporte individual porque me relaja y si entreno sola lo hago mejor porque me automotivo.

¿Quién es Daniela Blasco?¿Cómo se presentaría?

Una chica que empezó a bailar con 8 años de manera imprevista. Mi amiga de la infancia se apuntó a baile, la seguí para pasar más tiempo juntas y al final acabé encontrando mi vocación. Competí mucho de pequeña y hace 5 años empecé a formarme en canto porque me gusta ser alumna y formarme y quería aprender técnica vocal. Nunca fui a un viaje de fin de curso por culpa del baile. Al cabo de un año mi equipo me ofreció la oportunidad de sacar mi propia música y explotar mi proyecto y ahora les estamos dando caña.

“Sin hacer deporte no podría aguantar el ritmo frenético de mi carrera musical” Daniela Blasco

Sus actuaciones parecen más unas sesiones de cross-fit. ¿Cómo las prepara?

Lo que me ayuda es lo que más se asemeja y acerca al cansancio y la adrenalina del show: correr en cinta mientras canto y el concierto lo practico en salas grandes similares a un escenario. Aunque, por mucho que ensaye, no es el mismo cansancio de cuando estás actuando y hay que gestionarlo entrenando y dosificando energías. La cinta me sirve pues en ella me falta el aire como en un concierto que es lo que busco provocar.

Cuando va a un concierto de otro artista, ¿en qué se fija?

En todo lo que implica el show. Estoy atenta a todo y trato de ver qué pasa en cada momento y nutrirme. Que sea algo que me inspire porque el directo salvará a la música del futuro.

¿Qué tipo de exigencia tiene el componer y ensayar?

Es muy difícil y se parece a la gestión de los deportes de élite en los que llegar es duro y conlleva un esfuerzo, trabajo y sacrificio. Entreno con dedicación similar a los futbolistas y los tenistas.

¿Qué otros deportes han estado presentes en su vida?

Natación en el cole y fútbol en los recreos. Era portera, jugaba con mi mejor amiga y me pegaban unas leches que no veas.

“Jugar al tenis cuando era pequeña me aportó una disciplina y una educación que implemento en mi vida” Daniela Blasco

¿Tiene algún referente del mundo del deporte?

Sin lugar a dudas admiro a Rafa Nadal porque es de mi isla y barro siempre hacia mi tierra y sus logros son admirables. Rafa es un deportista muy inspirador, al igual que Cristiano Ronaldo que, por sus charlas y discurso, me parece motivador, inspirador e influyente.

¿Hay algún momento histórico que recuerde con cariño?

Cuando España ganó el Mundial de fútbol. Tenía 5 años, pero recuerdo perfectamente ese momento, lo tengo muy vivo.

¿Qué le aporta la danza?

Lo es absolutamente todo. Ha influido en mi vida, empezando por la disciplina y la educación. Entrar en una sala de baile me ha inculcado muchos valores, al igual que mis padres, pero te hace esforzar, trabajar, sacrificar, ver que nada cae del cielo y que hay que currárselo.

¿Tiene alguna metodología a la hora de componer?

En cuanto a metodología en los shows, me va muy bien estudiar mentalmente, repaso, me visualizo, estudio bien en mi cabeza como quiero que se proyecte lo que hago en un video o un show. En cuanto a la creación, me inspiro de cosas que suceden a mi alrededor, palabras, cosas que me llaman la atención y parto de esas ideas. Escucho de todo porque amo la música y no tengo un estilo en concreto. Consumo música americana porque fui a un colegio inglés.

¿Qué depara el futuro más cercano?

Estoy preparando lanzamientos, grabando repertorio y definiendo el tipo de sonido que quiero transmitir y que línea quiero seguir para que tenga sentido. Me he tirado el año estudiando, ahora lanzaré más canciones y próximamente el disco en el que trabajo. Al final soy una artista pop, pero tiro hacia lo urbano, que es mi esencia, pero con influencias americanas.

¿Qué supuso el Benidorm Fest de 2025 en su carrera?

Un gran punto de inflexión en todos los aspectos. Fue un máster porque nunca había cantado en directo, ni me había enfrentado a un show de ese calibre. Me puso a prueba.

¿Cómo gestiona las redes sociales?

Las manejo desde que soy mayor de edad y no dejan de ser un trabajo como otro cualquiera. Si tengo un mal día no me fuerzo a publicar nada porque quiero disfrutarlo y prefiero ser natural y mostrarme como soy.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

En el de mi madre Julio Iglesias porque es su ídolo y en el de mi padre Frank Sinatra o Amy Winehouse.