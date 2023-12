Una influencer ataca los turrones de Dabiz Muñoz y las redes se vuelven locas

TikTok es un hervidero de gente comentando todo tipo de situaciones y productos. Ya sea críticas a películas o series de televisión, o reseñas a productos de alimentación que acaban de llegar al supermercado, esta popular red social ha conquistado por su versatilidad.

Un buen ejemplo es el vídeo que ha compartido @quedalicioso, una usuaria con más de 15.000 seguidores a los que les encanta su contenido gastronómico y que ha decidido comentar qué le parece el turrón de Dabiz Muñoz.

"Me parece ofensivo que este caballero cobre casi 17 euros por unos turrones (...). Oiga, que me parece genial que sea el mejor cocinero del mundo por no sé qué año consecutivo, pero hombre... Vamos a ver, que el año pasado estuve mirando con mi hermana las etiquetas y tienen una de edulcorantes...".

La crítica prosigue, centrada sobre todo en el sobreprecio más que en la calidad del producto: "vamos a ver si nos ubicamos, por favor. Libertad de comercio y que cada uno compre lo que quiera, pero me parece ridículo y no sé qué etiqueta poner comprar estos turrones a este precio".

Como era de esperar, la crítica ha dividido a sus seguidores: algunos defienden que Dabiz Muñoz establezca el precio que crea necesario a sus turrones al ser el mejor cocinero del mundo. Otros, en cambio, apoyan a la creadora de contenido y les agradece que comparta con ellos su opinión acerca de estos turrones.