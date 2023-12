El increíble cambio físico de David Caruso, Horatio en 'CSI: Miami'

David Caruso interpretó a uno de los policías más populares de la historia de la televisión El actor encarnó a Horatio Caine, protagonista de 'CSI: Miami'

David Caruso interpretó a uno de los policías más populares de la historia de la televisión. El actor encarnó a Horatio Caine, protagonista de 'CSI: Miami', un personaje no solamente reconocido para los fans de la saga policiaca, sino por espectadores de todo el mundo.

La seria nos acompañó durante casi una década, hasta abril de 2012, cuando se emitió el último capítulo de 'CSI: Miami'. Desde entonces, el actor estadounidense se había alejado del foco mediático, reduciendo drásticamente sus nuevos proyectos, y hasta ahora no se conocía prácticamente nada sobre su estado.

Hace unos días, el actor ha vuelto a los titulares gracias a una publicación de 'The New York Post'. El medio norteamericano ha compartido unas fotografías repostando la gasolina de su vehículo. Las imágenes fueron tomadas durante el pasado 15 de noviembre, y están dando que hablar en redes sociales porque Caruso está prácticamente irreconocible.

