Ibai Llanos revela quién es su ganador de 'OT 2023'

Operación Triunfo' es uno de los programas de televisión más populares en España. El concurso se estrenó en el año 2001, y desde entonces ha lanzado la carrera de algunos de los artistas más populares del país: David Bisbal, Chenoa, Soraya, Manuel Carrasco, Aitana, entre otros muchos.

Tras su última emisión en el año 2020, el talent musical ha vuelto. No lo hecho ni con TVE ni Telecinco, sino, que ha dado un salto al streaming de la mano de Amazon Prime Video.

El pasado 20 de noviembre, la plataforma estrenó la nueva edición, que es la duodécima, y está siendo un éxito total. Los usuarios de las redes sociales están encantados con el formato y no dudan en hacerlo público.

Aunque ha tenido dudas y no sabía si revelarlo, ahora, Ibai Llanos se ha pronunciado sobre quién es su ganador de la edición: "No quiero decir nada, porque luego la gente me dice que opinas sin saber y ahora nos has jodido los votos, cabronazo. Naiara es mi favorita para ganar 'OT 2023'. Antes no era mi favorita Naiara, pero ahora es mi favorita".

🟣 Ibai: "Naiara es mi favorita para ganar OT".



"Es muy top, me encanta" #OTDirecto7E pic.twitter.com/Ay3FP83Pnf — Movistar eSports (@MovistareSports) January 7, 2024

Este lunes 8 de enero se celebrará la sexta gala, con dos nominados para abandonar el concurso: Paul, que representará 'When the party is over' de Billie Elish, y Álex Márquez, que cantará la de 'Contigo' de Sebastián Yatra y Pablo Alborán.