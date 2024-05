Horario y dónde ver la regional de Cádiz de Red Bull Batalla 2024

Cádiz será testigo de una nueva y emocionante batalla de freestyle en formato one to one. La segunda parada de la 19º edición de Red Bull Batalla llega al sur para seleccionar a los mejores talentos del rap improvisado en España.

El 11 de mayo a las 20h se verán las caras sobre el escenario 16 MCs de los seleccionados para demostrar quiénes merecen un puesto en la Final Nacional de Red Bull Batalla.

El jurado de esta regional les espera en Cádiz, en Depósitos de Tabacalera. Los MCs C.Terrible, MC Men y Skone decidirán qué tres freestylers son los clasificados en base a su capacidad de improvisación, las rimas, los punchlines y la agilidad mental.

No podía faltar a los platos DJ Verse, que marcará el beat de las batallas. También estarán presentes Marina Vinyals y Bekaesh, como hosts del evento quienes darán paso a unas batallas épicas.

Participantes de la Regional de Cádiz de Red Bull Batalla 2024

BTA

CDFlex

Chisto

Dyla

Facemeat

Flores

Jesús LC

Kavron

Kharma

Layto

Lgido

Mounts

Mowlihawk

Nikidmt

Pitu Dood

Zetazayas

Solo los tres mejores obtendrán su esperada plaza en la Final Nacional. Allí se reunirán el resto de los MCs clasificados que por el momento son Baron, Fabiuki y Mike Shinobi de la regional de Barcelona, celebrada el 27 de abril, y las próximas que tendrán lugar en Madrid el 18 de mayo y Bilbao el 8 de junio.