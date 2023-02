Gustavo Dudamel, nombrado nuevo director musical de la Ópera de París

El director general de la prestigiosa institución considera al venezolano "uno de los directores más talentosos y prestigiosos del mundo"

El venezolano Gustavo Dudamel será el nuevo director musical de la Ópera de París para las próximas seis temporadas, anunció este viernes la institución, una de las más prestigiosas del mundo en su género.

Dudamel "es uno de los directores más talentosos y prestigiosos del mundo", afirmó el director general de la institución, Alexander Neef, en la presentación.

El músico, compositor y director de orquesta venezolano, de 40 años, señaló por su parte que en su decisión influyó su primera experiencia con los artistas de la Ópera de París, en 2017, que "fue simplemente magnífica".

En una conferencia de prensa, Dudamel explicó que tiene la intención de aumentar el repertorio y abrir la institución a nuevos aires.

"Debemos explorarlo todo en una casa de una gran tradición como la Ópera. Creo que hay espacio, intención de poder explorarlo todo, desde el principio del repertorio hasta lo más moderno", dijo.

¡Hoy siento una tremenda emoción y un profundísimo honor al anunciar que me integraré a @operadeparis como su nuevo Director Musical!⁣⁣



I am tremendously excited and deeply honored to announce that I will join the Paris Opera as their new Music Director!⁣⁣ pic.twitter.com/fInbjCpPjE