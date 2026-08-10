Gil Pratsobrerroca: "Soy un mal seguidor del Barça"

Tras conquistar a miles de lectores con 'El juego del silencio', uno de los fenómenos editoriales del año, su escritor, Gil Pratsobrerroca, repasa con SPORT cómo ha vivido un éxito que no esperaba, habla de sus referentes, desvela el origen de su vocación y confiesa que, antes de publicar su primera novela, convivía con un profundo síndrome del impostor.

Éxito rotundo con tu primera novela. No sé si te sientes escritor o si antes de publicar la novela te considerabas más guionista.

No, yo creo que antes de publicar el libro tenía bastante síndrome del impostor. Pensaba: “¿Ahora de qué vas, de escritor por la vida?”. Antes de que saliera sí que había un poco de miedo por ver cómo se recibiría un libro mío. Ha sido un proceso. Ahora, como la cosa ha ido bien, está gustando y va creciendo, cada vez estoy más cómodo con esta etiqueta. Pero no deja de ser raro, la verdad. En mi familia y en mi entorno no hay escritores. Es una cosa extraña, pero también divertida.

Te habrán hecho esta pregunta mil veces, pero ¿te ha sorprendido el éxito?

Sí, totalmente. Lo que te comentaba: soy un poco outsider de este sector. No he estudiado Literatura ni nada parecido. Entonces, que haya hecho este boom es algo que no preveía. Pensaba que podía gustar a mi entorno o a la gente de mi edad porque compartimos una visión del mundo parecida. Eso podía imaginarlo siendo muy optimista, pero que haya llegado a tanta gente no lo preveía para nada.

Gil Pratsobrerroca atiende a SPORT en la sede de la editorial Penguin Random House / DANI BARBEITO

¿Y cuándo piensas: “Hostia, esto va en serio”?

Yo creo que el primer 'boom' llegó por Navidad. Se agotaron los libros y hubo que hacer muchas reimpresiones. Fue el primer momento en el que pensé: “Vale, esto está creciendo”. Después, antes de Sant Jordi, pensaba que la cosa se estabilizaría un poco, pero siguió creciendo. Eso me provocó cierto vértigo. Pensé: “Hostia, ya no lo controlo”. Había mucha gente hablando del libro y eso me daba algo de miedo. Ahora parece que la situación respira más porque están apareciendo las traducciones y todo se está externalizando un poco. La proximidad es más por Instagram que por la calle o por la gente que me dice cosas.

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Escribir una novela exige una estructura mental muy distinta a la de los guiones. ¿En qué se diferencia?

Bueno, es un libro bastante cinematográfico en el sentido de que hay mucha escena y poco resumen. Pero yo venía de hacer mucho guion de humor, que es mucho más rítmico, casi musical. Yo te lanzo una frase, tú rematas y ja, ja, ja. En cambio, una novela te pide describir una atmósfera, una psicología, un carácter, unos personajes. Creo que hay puentes entre ambos mundos, pero escribir una novela es empezar de cero e intentar entender qué necesita el lector. En ese sentido, leer mucho a los referentes que tengo y observar cómo resuelven ellos los problemas me ha ayudado muchísimo.

¿Quiénes son esos referentes?

Joel Dicker es un referente evidente para esta novela. También fue una elección consciente porque quería que alguien que leyera un libro de un desconocido como yo pudiera percibir desde las primeras páginas que conozco el contexto del thriller europeo, que sé quién es Joel Dicker y que respeto a los buenos. Después está Don Winslow, que escribe sobre el narcotráfico entre México y Estados Unidos. Todo es ficción, pero consigue que entiendas perfectamente cómo funciona un problema tan complejo. Estos dos me han inspirado mucho. Después también podría mencionar a Liz Moore o a Oriol Canals.

¿Qué es lo más importante para escribir una novela? ¿La imaginación, la disciplina...?

Lo primero es que te guste, porque es un camino largo. Exige mucha constancia. Si no te gusta, hay otras muchas cosas que también están muy bien. Esto es una lucha, una especie de maratón. Un libro te obliga a enfrentarte muchas veces a tus inseguridades y a superar retos para los que no siempre tienes respuesta. Por otro lado, también hay que leer mucho y amar el oficio. Creo que ser escritor tampoco es algo que te otorgues tú mismo. Es algo que te concede la gente cuando ha leído tus libros y considera que te has consolidado.

¿Los primeros textos salen rodados o requieren muchas correcciones?

En mi caso hay mucho ensayo y error. Antes de escribir esta novela tenía un esquema muy trabajado para evitar problemas de encaje en la trama. Los personajes estaban situados donde debían estar y tenían las motivaciones que necesitaban. Al final es un thriller y eso exige saber exactamente qué ha ocurrido para que el crimen, o en este caso la desaparición, haya tenido lugar. Pero una vez me puse a escribir tuve que retocar muchas cosas y dejarlo leer a amigos que me decían: “Tío, esto no funciona” o “esto se ve venir”. Ese fue otro problema. Yo pensaba que el enigma estaba bien escondido y algunos lectores lo adivinaban antes de tiempo. Por eso hablaba antes de perseverancia: tienes que avanzar y retroceder constantemente.

Gil Pratsobrerroca atiende a SPORT en la sede de la editorial Penguin Random House / DANI BARBEITO

¿Por qué situaste la historia en un pueblo pequeño?

Había una necesidad de trama. Necesitaba que ocurriera cerca de una frontera, aunque no puedo entrar en detalles porque haría spoiler. Pero además un pueblo pequeño como Arcavell tiene una atmósfera muy concreta. Todo se sabe, lo privado y lo público se mezclan, los rumores circulan muy rápido y todo el mundo conoce la vida de los demás. Para una historia de thriller eso me funcionaba muy bien. Y también hay una cuestión práctica. Hay algo muy propio de Agatha Christie: situar la acción en espacios cerrados y controlados, como el Orient Express o un hotel. Eso permite reducir el número de personajes y tener el escenario bajo control.

¿Disfrutas más leyendo o escribiendo?

Escribiendo. Sin duda. Leyendo también aparece un poco la envidia, pero una envidia sana. Piensas: “Yo también quiero hacer algo tan bueno como este cabrón”. Es una sensación que te impulsa a escribir.

¿Y lo has conseguido?

No lo sé. Espero que sí. También creo que esto es un proceso. Es mi primera novela y todavía tengo ganas de explorar recursos y hacer cosas que aún no he probado.

¿Habrá más novelas?

Sí, ya estoy pensando en la segunda.

¿Del mismo estilo o algo diferente?

En principio también será novela negra, un thriller. Hay cosas que todavía quiero explorar y que El juego del silencio no me ha permitido desarrollar.

¿Tienes alguna afición que te ayude a desconectar de la escritura?

Sí, el deporte. Me gusta mucho escalar. La he practicado toda la vida. Allí en Vic hay un sector muy conocido para escalar —no voy a decir cuál para que no vaya más gente— y es una actividad bastante arraigada. Más allá del hockey, que es lo que suele asociarse a la zona, la escalada forma parte de la cultura local.

¿Y el fútbol?

A ver, yo soy un mal seguidor del Barça.

¿Mal seguidor?

Sí, mal seguidor. Yo seguí mucho al Barça de Rijkaard y de Guardiola. Después dejé de seguirlo durante un tiempo y ahora, por culpa de La Sotana, lo estoy recuperando.

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¿Sigues los partidos o sigues más La Sotana?

La Sotana la sigo semanalmente. Los partidos, cuando puedo quedar con los amigos, también los veo.

¿Qué mirada tiene un escritor cuando ve fútbol? Cuando ves un partido del Barça, ¿en qué te fijas?

La narrativa del partido.

¿Los personajes?

No, hombre, imagínate. Ojalá pudiera darte una respuesta así de sofisticada. No, la verdad es que no. Además, ya te digo que entiendo bastante poco de fútbol. Tengo el típico amigo que te dice: “Mira aquí el falso nueve, no sé qué...” y yo voy asintiendo. Mi mirada es bastante superficial. Para mí también es una forma de desconectar.

Pero cuando ves al Barça de Guardiola, por ejemplo, ¿intentas entender algo más allá del resultado?

Sí. Hay una intención de intentar comprender qué hay detrás de alguien como Hansi Flick o, en su momento, Guardiola. Intentar entender qué pasa por su cabeza, cómo organiza las cosas, el juego de ajedrez que existe detrás de un partido. Esa curiosidad sí la tengo. Lo que pasa es que creo que estoy muy lejos de entenderlo realmente. Pero no me rendiré.

Gil Pratsobrerroca atiende a SPORT en la sede de la editorial Penguin Random House / DANI BARBEITO

El fútbol está poco novelado. Hay mucha literatura sobre fútbol, muchas biografías, muchos ensayos, pero pocas novelas que hablen realmente de fútbol. ¿Por qué crees que ocurre?

No lo sé. De hecho, tengo que confesar que antes de escribir 'El juego del silencio' hice una primera novela. Solo existía un manuscrito. La presenté a la editorial y me dijeron que necesitaba mucho trabajo. Y esa novela iba de fútbol.

¿Sí?

Sí. Nunca lo había contado. La premisa era que se descubría que un jugador de referencia, considerado entre los mejores de la historia, se dopaba con EPO, como algunos ciclistas. A partir de ahí se desarrollaba una trama relacionada con el deporte.

¿La vas a recuperar algún día?

Ahora que te la he contado, seguramente no. Ya no tendría gracia. Además, era una novela bastante caótica. Pero sí que existía una intención de explorar el fútbol desde la ficción.

¿Dónde te ves dentro de unos años?

No lo sé. Me gustaría haber escrito muchos libros y haber conseguido consolidarme un poco como escritor.

¿Y poder vivir solo de ello?

Ojalá. Me encantaría vivir únicamente de escribir, pero es muy difícil.

Vas por buen camino.

Sí, pero es un mundo muy inestable. Ahora ha ido bien con este libro, pero el interés del público puede bajar o la siguiente novela puede no funcionar igual. Intento no cerrarme puertas. Ahora me están surgiendo proyectos como guionista otra vez y procuro tener varios caminos abiertos.

¿Te haces a la idea de que la gente te reconozca?

Un poco. Como te decía antes, creo que la intensidad ha bajado bastante. Hubo unos días muy locos en los que sí que notabas mucho la repercusión.

¿Cuál ha sido la situación más extraña?

Lo más loco fue que me invitaran a los postres en un restaurante. Fue una situación bastante surrealista.