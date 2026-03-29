“El fútbol del Barça me cautiva por su limpieza”

Pablo, siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Diría que estoy en un partido de 0-0. Más que en volver a comenzar algo, diría que mi sensación es la de estar haciendo cosas por primera vez. Es un sentimiento de punto de partida donde todo es posible y creo que, como cada vez que afronto una gira o lanzo un disco, siempre se parte de cero pese a que tengas cosas aprendidas y una carrera más o menos larga. En los proyectos nuevos siempre hay un momento en el que el kilometraje se pone a cero y de ahí el título del disco: ‘KM0’.

¿Qué podemos encontrar en este nuevo trabajo? ¿Hay algún mensaje en concreto?

‘KM0’ es un disco que llega tras atravesar un momento personal frágil, en el que en casa nos hemos enfrentado a una complicación, la vida nos ha enseñado las garras y le hemos visto las orejas al lobo por culpa de una enfermedad, pero también con una sanación. Gracias a un trasplante de médula, un miembro de mi familia pudo curarse y cuando volvemos a la vida cotidiana o, en mi caso, cuando vuelvo a escribir, es como si hiciera las cosas por primera vez porque tienes la sensación de afrontar una segunda oportunidad. El álbum es un homenaje a la vida, al amor, al desamor, a la sanidad pública y a la planta 7 del hospital La Fe de Valencia en el que estuvimos ingresados. Es un disco en el que, cuando vuelvo a hablar de relaciones, de despedidas, de romanticismo, de enamoramiento o de desamor, se hace desde un punto de vista real, honesto, terrenal, palpable, consciente. El concepto global es tener conciencia y repasar cosas que me han pasado en mi vida a lo largo de estos 15 años que han sido preciosos y que espero vengan muchos más.

Detecto que hay una parte importante de catarsis.

También hay canciones en las que rompo con el esquema de la temática de las emociones y es una crítica al sistema en el que vivimos sumidos. Desde la obsesión por la fama, los ‘likes’, la notoriedad, por ello el disco empieza con una canción que se llama ‘Clickbait’ que es decir: ¡qué carajo es esto! A nivel de estilo hay cosas diferentes, pero la raíz se mantiene. Me lo pasé bomba escribiéndolo y he podido hacer lo que he querido. Tenía en el subconsciente historias que se estaban cocinado sin yo saberlo y cuando llego a casa y me pongo a escribir y a pensar en lo próximo, todo explota.

¿Qué parte de exigencia deportiva tiene para usted el hecho de componer? Por lo que comenta, en su último trabajo se ha vaciado.

Hay un entrenamiento muy grande. Todo el ‘pre’ es una preparación de lo que llegará después y vocalmente me preparo muchísimo. Tengo una manera especial de entrenar el músculo pues la garganta no la puedes dejar mucho tiempo abandonada porque luego no llegas donde quieres. Es verdad que a la hora de cantar y sobre todo de grabar después de haber escrito el disco, paso un gran tiempo en clases de canto o practicando la respiración porque mentalmente hay que estar preparado para lo que voy a hacer. Evidentemente, no es como una carrera deportiva donde el físico es el 100%, pero tienes que estar sano física y mentalmente para afrontar una larga gira como la que tenemos en la que ni duermes, ni comes bien y en la que debes estar al 100% en un escenario. El calentamiento es fundamental como en todo esfuerzo físico.

¿Posee alguna metodología?

Soy de los que va cazando cosas. Igual estoy aquí y veo un libro que me interesa y si me inspira algo automáticamente lo apunto donde puedo. Todo lo que gira a mi alrededor me inspira. Soy una persona empática y curiosa. Me gusta mucho estudiar y trato de aprender cada vez que puedo ya sea viajando o en la vida cotidiana. No hay nada más enriquecedor que viajar y poder salir de tu zona de confort, tu burbuja y tu entorno. Romper con todo eso te hace entender muchas cosas.

¿Qué papel juega el deporte en su día a día?

Me ayuda a desconectar. Juego mucho al tenis, al pádel y la natación es clave. Es una cuestión más mental que física. El cuerpo también me gusta cuidarlo, pero cuando noto que tengo estrés o siento que no sé manejar ciertas situaciones, o de repente esta industria te vuelve loco, salgo a correr y si estoy en Málaga voy al mar o llamo a unos colegas y vamos a jugar. Es fundamental liberar ese estrés.

¿Qué le aporta el tenis?

Me divierte mucho y como odio hacer ‘cardio’ el tenis me mantiene despierto porque lo hago obligado y jugando a tenis o pádel con colegas nos desfogamos.

¿Y la natación?

Es más introspectiva. La respiración es fundamental y he trabajado en apneas y, aunque es un mundo en el que no consigo adentrarme al cien por cien, estuve dando clases y flipé porque lo que provocan en cuerpo y mente es brutal. Cuando voy a nadar, el trabajo de respiración, de desconexión, de escuchar el sonido de tu cuerpo, del mar o la piscina te conectan contigo mismo.

La alimentación creo que la controla al dedillo.

Soy muy radical. Para llevarlo a cabo a rajatabla y para romperlo. Con los viajes y las giras es complicado, pero me he dado cuenta de lo importante que es el estómago para todo. Hemos subestimado la alimentación y pensamos que mentalmente no te afectará, pero lo hace y mucho.

¿Tiene algún referente del mundo del deporte que le haya acompañado desde su infancia?

André Agassi me marcó y tengo dos raquetas como la suya. En casa, con una de ellas, me hicieron la canallada de firmarla y me dijeron que el autógrafo era suyo, pero lo dudo (risas). Estuve tiempo jugando con la icónica raqueta amarilla que llevaba su nombre. Y tanto Carlos Alcaraz como, sobre todo Rafa Nadal, son referentes en casa porque mi madre es una gran aficionada y nos lo inculcó. Rafa y Carlos son ejemplos por su saber estar, disciplina y respeto por la profesión. Rafa es perfecto por su actitud y la entrega vital que le ha dado al tenis y que nos acabó traspasando a todos. Carlos ha respirado del espíritu de Nadal, pero lo veo focalizado y tiene un poder bestial. Los dos tienen en común, pese a su diferencia de edad y tener carreras diferentes, su capacidad de olvidarse del mundo en la pista y eso me parece sobrehumano.

¿Qué le cautivaba de André Agassi?

El recuerdo que tengo de ver sus partidos de pequeño. Fue mi primer contacto con el deporte y no me olvido de su forma de jugar y su fuerte personalidad.

“André Agassi, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han marcado mi vida y siempre serán referentes”

¿Hay algún hito histórico que recuerde que le marcase?

El Mundial de fútbol que ganó España. Estaba en Fuengirola y se lio muy parda. Vimos el partido en una pizzería y recuerdo a la peña subida a los techos de los coches y la locura fue total.

¡Qué buena selección tiene España actualmente!

Es un pedazo de selección. Diferente a la que ganó el Mundial, pero tiene un juego espectacular y hay que defenderla a capa y espada porque es ‘la nuestra’.

¿Le gusta el fútbol?

Voy fatal de fútbol y lo que tengo claro es que hay que animar y defender siempre a muerte al Málaga y a ‘mi’ Rosaleda por muy mal que estemos en la tabla.

¿Qué significa ser del Málaga? Digo yo que eso podrá responderlo.

A ver cómo lo explico porque también me cautiva ver jugar al Barcelona. Ser del Málaga es lo mismo que siente un culé por el Barça. Son sentimientos muy íntimos con respecto a tu tierra, tu equipo, tu uniforme y lo que implica ser de una ciudad en concreto. Representa mi infancia, mi bandera, mi conexión con el deporte. Comparable a lo que representa el flamenco para un andaluz.

Dado que lo ha sacado usted, ¿qué le cautiva del Barça?

Su juego limpio me gusta muchísimo. Cuando lo veo jugar contra otros equipos veo una limpieza y un juego brutal en el campo.

¿Destacaría algún nombre?

Siempre fui fan de Messi por lo que supuso y ahora estoy algo ‘lost in traslation’, pero, como te decía, me quedo con el juego global del Barça y sus canteranos.

Ya que lo ha mencionado. Dijo en esta sección la cantante Ángeles Toledano que el flamenco se había quitado los miedos. ¿Qué opina?

Admiro a esa mujer. Soy gran aficionado al flamenco y creo que lo importante de cualquier estilo es que está bien quitarse los miedos, pero es fundamental estudiar de dónde viene el flamenco y saber por qué es como es. No hay nada mejor para quitarse los miedos que saber por qué los hay para tener la libertad de abrir otras puertas. Es verdad que como todos los estilos hay rectitud y límites, pero estoy de acuerdo con Ángeles en que, cada vez más, el flamenco sabe que es sano abrir puertas, siempre y cuando se con respete lo histórico. Los artistas de flamenco o aquellos que han innovado lo han hecho siempre desde el profundo respeto. El miedo no sirve para nada.

“Ser del Málaga representa lo que es mi ciudad, mi bandera y mi conexión con el deporte, como lo que significa el flamenco para un andaluz”

Por motivos ajenos y por culpa de su apretada agenda canceló su visita a MotoGP. ¿Acudirá en algún momento a su llamada?

¡Ostras! Te juro que cuando cancelé y había confirmado para ir al GP de Aragón fue por algo grave, pero estoy loco por ir. Tengo muchas ganas de hacerlo con mi hermano al que también le flipan las motos. Lo que ha hecho Marc Márquez en su carrera deportiva es brutal y es curioso porque coincido con él y su hermano Álex en el gimnasio. ¡Estoy loco por ir y prometo no cancelar más!

¿Cómo maneja las redes sociales?

Mientras seas tú quien domine a las redes y no ellas las que te dominen a ti siempre ayudan y te conectan con la gente. Hace cinco años te hubiese dicho que te ayudaban a estar al día, pero hoy ya no sabe uno qué es verdad o mentira. Los periodistas lo tenéis crudo con los ‘clickbaits’ y las ‘fake news’ y este juego de querer captar la atención de la gente a través de titulares morbosos que, después, no tienen nada que ver con el contenido. Llega un momento en el que echo de menos el periodismo normal. Parece que no hay nadie detrás de todo eso y hay un ente que quiere notoriedad y el captar a la gente con ‘clicks’ y es peligroso. Pero tiene un lado bueno y es que cuando filtras un poco ves que hay medios de confianza con perfiles de fiar que te conectan al mundo. Cada vez soy más partidario de que las conexiones sean cara a cara.

¿Cómo ve a la industria musical actual?

No hay que dejarse devorar por ella. Hay que estar alerta porque somos parte de ella en el preciso momento en el que quieres vender tu música y vivir de lo que te gusta, pero hay que tener ciertas cosas muy claras y los conceptos básicos muy firmes para que no te arrastre. Cualquiera que se dedique a esto le ha visto las orejas al lobo en algún momento.

Los dos próximos años afronta una larga gira que llega a Barcelona el 8 de mayo. ¿Qué podemos esperar esa noche?

¡Buah! Cada vez que vengo a Barna es una fiesta. Intento venir tres días antes o quedarme tres después porque vienen amigos, familia y siempre invito a artistas a subir al escenario. Lo que sucede en el Sant Jordi siempre es una conexión muy pasional y estamos preparando un show espectacular y bonito. El ritmo del concierto será muy dinámico y emocional porque habrá canciones del nuevo disco y las que me han acompañado siempre, pero no puedo desvelar más cosas.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres Elena y Salvador?

Mi padre escuchaba música clásica como Tchaikovsky, Shostakovich o Mozart, mientras que mi madre música francesa porque ella lo es y sonaban Charles Aznavour, Jacqes Brel o Edith Piaf. Y mucho flamenco por mi hermano y mi hermana colaba alguno de Madonna o Alanis Morrisette.